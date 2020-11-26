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Точка 4G: жителей ЖК «Оазис» напугало строительство вышки связи — они боятся излучения прямо в окна

В сотовой компании уверены, что риска нет

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Базовая станция связи располагается совсем близко к дому

Базовая станция связи располагается совсем близко к дому

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Жители высотки в ЖК «Оазис» пожаловались в прокуратуру на сотовую вышку

В начале ноября жительница закрытого жилого комплекса «Оазис» Марина Колесникова заметила, что в нескольких десятках метров от ее дома на Покатной, 122 начинают рыть небольшой котлован. Сначала женщина не придала значения стройке, но через пару дней там установили опору для будущей вышки сотовой связи. Тогда на конструкцию обратили внимание и другие жильцы — их возмутила близость вышки к жилому дому и детскому саду. Кроме того, станция расположилась практически вплотную к автозаправке. Жители дома уверены — такая близость может плохо повлиять на здоровье и увеличить вероятность пожара. Корреспондент НГС узнала, что за вышку строят рядом с домом и действительно ли она может представлять опасность.

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Как под окнами появилась вышка

Сотовую вышку строят в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от дома на Покатной, 122, рядом с автозаправкой. Жители многоэтажки выступают против стройки — более 50 собственников уже подписали общее обращение в городскую прокуратуру.

Как рассказала одна из жительниц дома Марина Красильникова, соседи обеспокоены излучением, которое может исходить от вышки.

— 10 ноября мы заметили, что возле заправки у дома стали копать какую-то яму. Привезли оборудование, и к вечеру была смонтирована мачта. Высота у нее примерно до 13-го этажа. То есть излучение идет в окна. Дом служит экраном для этой вышки, и светит это всё к нам в окна, потому что у стекла минимальная проводимость, — объяснила женщина.

После этого она написала заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Марина обращалась и в управляющую компанию дома, но вышку строят за пределами жилого комплекса, поэтому повлиять на строительство они не могут. Позже еще несколько жильцов возмутились и написали уже общее обращение в прокуратуру — его подписало более 50 человек.

В тексте обращения (есть в распоряжении редакции) жильцы пишут о недопустимости строительства вышки вблизи автозаправочной станции, а также об излучении от вышки.

— Основная энергия излучения приемопередающих антенн идет в горизонтальном направлении. Необходимым условием нормального функционирования сотовой связи для безопасности окружающей среды и человека является направление приемопередающих антенн выше строений, жилых домов, в которых работают или живут люди. Размещение вышки должно быть таким, чтобы направленность антенн была выше дома. В нашем случае антенные устройства вышки зафиксированы на уровне 8–13-го этажей 25-этажного дома на расстоянии около 40 (но не более) метров от дома, — говорится в тексте обращения.

Кроме того, в документе упоминается, что на первом этаже дома находится логопедический детский сад, окна которого также выходят на вышку.

Жильцы дома опасаются, что излучение от вышки может негативно сказаться на их здоровье, а близость с автозаправкой повысит риск пожара.

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— Мы как потребители страдаем. Квартиры рядом с таким оборудованием падают в цене на 10–15%. Я не собиралась квартиру менять лет 20, у меня возраст, я хотела здесь жить уже до конца, а сейчас это серьезно напрягает. Никто не хочет иметь дозу облучения постоянно, — рассказала Марина Красильникова.

Вышку установили практически вплотную к автозаправке

Вышку установили практически вплотную к автозаправке

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Кто строит вышку

Базовая станция, которую строят на Покатной, принадлежит ПАО «МТС». В пресс-службе компании сообщили, что стройка вышки идет с соблюдением всех норм и правил, а расстояние до жилого дома составляет более 50 метров.

— Базовая станция по адресу ул. Покатная, 124 строится для улучшения качества связи и скоростного 4G-интернета жителей близлежащих домов и жилмассива. Стройка ведется с соблюдением всех требований закона. В наличии — разрешение на размещение оборудования сотовой связи и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора от 28.08.2020 г. Строительные нормативы разрешают размещение опоры базовой станции на территории АЗС, договор аренды имеется. Расстояние от сооружения до жилого дома № 122 составляет более 50 метров, что превосходит требуемые нормы, — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что нормативы к размещению базовых станций в России — одни из самых строгих в мире и обойти их невозможно, а излучение от таких конструкций не выше, чем от обычной микроволновки.

— В момент соединения с базовой станцией излучение идет от вашего смартфона. Большое количество вышек — залог стабильного сигнала связи, быстрого интернета и максимальной безопасности (минимального излучения) для абонентов. Ведь при слабом сигнале смартфон выходит на максимальную мощность работы своего передатчика, непрерывно посылая запрос на поиск связи, — сообщили в компании.

По словам эксперта, в крупных городах невозможно избежать влияния от источников электромагнитного излучения

По словам эксперта, в крупных городах невозможно избежать влияния от источников электромагнитного излучения

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Действительно ли сотовые вышки опасны

Как объясняет заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин, влияние от базовой станции будет в любом случае, но, чтобы определить его опасность, нужно узнать технические характеристики станции. В первую очередь — мощность и направленность сигнала.

Владимир Ларичкин — специалист по проблемам экологии, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ, эксперт Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Новосибирской области.

— Исходя из технологических требований построения системы сотовой связи, направленность антенн в вертикальной плоскости должна быть рассчитана так, чтобы основная энергия излучения была выше прилегающих зданий, что является необходимым условием для нормального функционирования системы, — рассказал эксперт.

То есть, если жилой дом попадает в сектор излучения, значит, он находится под воздействием, а если не попадает, то для него это практически безопасно.

По словам Владимира Ларичкина, в больших городах, таких как Новосибирск, контроль за установкой базовых станций намного сильнее, чем в других сетях региона. Любая базовая станция должна пройти экологическую экспертизу.

— Согласно федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе», выбор места размещения базовой станции должен подтверждаться положительным заключением государственной экологической экспертизы. Даже если в рабочем проекте базовой станции разработан раздел «Охрана окружающей среды», согласно которому рабочий проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, это не отменяет требований о его обязательной экологической экспертизе. Кроме этого, проект установки базовой станции должен согласовываться с городскими властями, Роспотребнадзором, Роскомнадзором, — подчеркнул Владимир Ларичкин.

Ученый рассказал, что жильцы могут запросить документацию этой экспертизы. Важно, чтобы оборудование, которое устанавливают, соответствовало документам экспертизы, не было мощнее заявленного.

— После установки оборудования и его испытания на работоспособность государственные надзорные органы должны провести натурные измерения уровней электромагнитного излучения от базовой станции и тем самым выявить границы безопасного для жильцов пространства, удовлетворяющие санитарно-эпидемиологическим нормативам, — пояснил Владимир Ларичкин.

По словам профессора, в районах жилой застройки действует много источников электромагнитного излучения. Сотовая связь — только один из источников, который накладывается на остальные.

— Электромагнитное поле является экологическим фактором риска для здоровья. Если есть доводы за то, что ближайшая вышка дает высокое излучение, то следует жаловаться в Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Они могут измерить наличие превышения фона и сделать заключение о том, стоит ли убрать вышку или предложить оператору связи принять меры, направленные на снижение уровня излучения. Если оператор не сделает это добровольно, то его можно обязать исполнить предписание по суду, — посоветовал Владимир Ларичкин.

Кроме того, по словам эксперта, жители могут пригласить независимых экспертов для замеров уровня излучения.

Прошлой зимой серьезный конфликт разгорелся в ЖК «Кедровый». Тогда новый застройщик собрался построить рядом жилой квартал, чем вызвал бурю негодования местных жителей. Люди из «Кедрового» пришли на публичные слушания, чтобы не допустить перезонирования участка под многоэтажки и потребовать от строителей отказаться от проекта. Они заявили, что покупали очень дорогие квартиры в закрытом комплексе не для того, чтобы жить рядом с «муравейниками». Здесь мы рассказывали, что именно решили построить на улице Кедровой и почему люди так негодуют.

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4G5Gвышка связисвязь
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