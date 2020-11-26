Точка 4G: жителей ЖК «Оазис» напугало строительство вышки связи — они боятся излучения прямо в окна

Как под окнами появилась вышка

Сотовую вышку строят в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от дома на Покатной, 122 , рядом с автозаправкой. Жители многоэтажки выступают против стройки — более 50 собственников уже подписали общее обращение в городскую прокуратуру.

Как рассказала одна из жительниц дома Марина Красильникова, соседи обеспокоены излучением, которое может исходить от вышки.

— 10 ноября мы заметили, что возле заправки у дома стали копать какую-то яму. Привезли оборудование, и к вечеру была смонтирована мачта. Высота у нее примерно до 13-го этажа. То есть излучение идет в окна. Дом служит экраном для этой вышки, и светит это всё к нам в окна, потому что у стекла минимальная проводимость, — объяснила женщина.

После этого она написала заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Марина обращалась и в управляющую компанию дома, но вышку строят за пределами жилого комплекса, поэтому повлиять на строительство они не могут. Позже еще несколько жильцов возмутились и написали уже общее обращение в прокуратуру — его подписало более 50 человек.