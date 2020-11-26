Точка 4G: жителей ЖК «Оазис» напугало строительство вышки связи — они боятся излучения прямо в окна

Жители высотки в ЖК «Оазис» пожаловались в прокуратуру на сотовую вышку
В начале ноября жительница закрытого жилого комплекса «Оазис» Марина Колесникова заметила, что в нескольких десятках метров от ее дома на
Как под окнами появилась вышка
Сотовую вышку строят в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от дома на
Как рассказала одна из жительниц дома Марина Красильникова, соседи обеспокоены излучением, которое может исходить от вышки.
— 10 ноября мы заметили, что возле заправки у дома стали копать какую-то яму. Привезли оборудование, и к вечеру была смонтирована мачта. Высота у нее примерно до
После этого она написала заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Марина обращалась и в управляющую компанию дома, но вышку строят за пределами жилого комплекса, поэтому повлиять на строительство они не могут. Позже еще несколько жильцов возмутились и написали уже общее обращение в прокуратуру — его подписало более 50 человек.
В тексте обращения (есть в распоряжении редакции) жильцы пишут о недопустимости строительства вышки вблизи автозаправочной станции, а также об излучении от вышки.
— Основная энергия излучения приемопередающих антенн идет в горизонтальном направлении. Необходимым условием нормального функционирования сотовой связи для безопасности окружающей среды и человека является направление приемопередающих антенн выше строений, жилых домов, в которых работают или живут люди. Размещение вышки должно быть таким, чтобы направленность антенн была выше дома. В нашем случае антенные устройства вышки зафиксированы на уровне
Кроме того, в документе упоминается, что на первом этаже дома находится логопедический детский сад, окна которого также выходят на вышку.
Жильцы дома опасаются, что излучение от вышки может негативно сказаться на их здоровье, а близость с автозаправкой повысит риск пожара.
— Мы как потребители страдаем. Квартиры рядом с таким оборудованием падают в цене на
Кто строит вышку
Базовая станция, которую строят на Покатной, принадлежит ПАО «МТС». В пресс-службе компании сообщили, что стройка вышки идет с соблюдением всех норм и правил, а расстояние до жилого дома составляет более
— Базовая станция по адресу
В компании отметили, что нормативы к размещению базовых станций в России — одни из самых строгих в мире и обойти их невозможно, а излучение от таких конструкций не выше, чем от обычной микроволновки.
— В момент соединения с базовой станцией излучение идет от вашего смартфона. Большое количество вышек — залог стабильного сигнала связи, быстрого интернета и максимальной безопасности (минимального излучения) для абонентов. Ведь при слабом сигнале смартфон выходит на максимальную мощность работы своего передатчика, непрерывно посылая запрос на поиск связи, — сообщили в компании.
Действительно ли сотовые вышки опасны
Как объясняет заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин, влияние от базовой станции будет в любом случае, но, чтобы определить его опасность, нужно узнать технические характеристики станции. В первую очередь — мощность и направленность сигнала.
Владимир Ларичкин — специалист по проблемам экологии, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ, эксперт Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Новосибирской области.
— Исходя из технологических требований построения системы сотовой связи, направленность антенн в вертикальной плоскости должна быть рассчитана так, чтобы основная энергия излучения была выше прилегающих зданий, что является необходимым условием для нормального функционирования системы, — рассказал эксперт.
То есть, если жилой дом попадает в сектор излучения, значит, он находится под воздействием, а если не попадает, то для него это практически безопасно.
По словам Владимира Ларичкина, в больших городах, таких как Новосибирск, контроль за установкой базовых станций намного сильнее, чем в других сетях региона. Любая базовая станция должна пройти экологическую экспертизу.
— Согласно федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе», выбор места размещения базовой станции должен подтверждаться положительным заключением государственной экологической экспертизы. Даже если в рабочем проекте базовой станции разработан раздел «Охрана окружающей среды», согласно которому рабочий проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, это не отменяет требований о его обязательной экологической экспертизе. Кроме этого, проект установки базовой станции должен согласовываться с городскими властями, Роспотребнадзором, Роскомнадзором, — подчеркнул Владимир Ларичкин.
Ученый рассказал, что жильцы могут запросить документацию этой экспертизы. Важно, чтобы оборудование, которое устанавливают, соответствовало документам экспертизы, не было мощнее заявленного.
— После установки оборудования и его испытания на работоспособность государственные надзорные органы должны провести натурные измерения уровней электромагнитного излучения от базовой станции и тем самым выявить границы безопасного для жильцов пространства, удовлетворяющие санитарно-эпидемиологическим нормативам, — пояснил Владимир Ларичкин.
По словам профессора, в районах жилой застройки действует много источников электромагнитного излучения. Сотовая связь — только один из источников, который накладывается на остальные.
— Электромагнитное поле является экологическим фактором риска для здоровья. Если есть доводы за то, что ближайшая вышка дает высокое излучение, то следует жаловаться в Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Они могут измерить наличие превышения фона и сделать заключение о том, стоит ли убрать вышку или предложить оператору связи принять меры, направленные на снижение уровня излучения. Если оператор не сделает это добровольно, то его можно обязать исполнить предписание по суду, — посоветовал Владимир Ларичкин.
Кроме того, по словам эксперта, жители могут пригласить независимых экспертов для замеров уровня излучения.
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