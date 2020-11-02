В сквере за НОВАТом сделают заборы из кустарников возле трамвайных путей

В сквере за оперным в Новосибирске высадят кустарники для ограждения
В Новосибирске завершают благоустройство сквера за оперным театром. Здесь планируют высадить кустарник, который будет использоваться как ограждение от трамвайных путей.
— В первую очередь здесь нужно будет много вкладываться в озеленение сквера, потому что сквер является лицом города Новосибирска. Весной вышло постановление правительства РФ о том, что вместо заборов можно применять и озеленение. Поэтому мы будем делать зеленое ограждение, — рассказала на выездном совещании вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
В этом году в сквере проложат новые дорожки, установят лавочки, урны и освещение, в том числе 4 светильника будут работать рядом со скейт-площадкой. Монтаж опор для освещения начали сегодня, 2 ноября. Также там посадят 1500 кустов кизильника и 700 — спиреи.
— Объект был в наказах избирателей. Мы планировали его сделать, но из-за пандемии возникли трудности с бюджетом, мы сумели выделить деньги только в конце лета, к работам приступили в октябре. Подрядчик, выигравший право вести работы, обещает через 10–14 дней их закончить. Хотелось бы повторить и успокоить тех, кто в прошлом году принимал участие в посадке зеленых насаждений: все деревья и саженцы сохранили, их просто переместили на другое место в связи с перепланировкой дорожек, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Также во время совещания представители мэрии рассказали, что общественный туалет, который стоит в сквере, признали аварийным. Сейчас власти продумывают варианты его реконструкции или сноса. Возможно, средства на строительство нового объекта выделит частный инвестор.
22 октября стало известно, что в сквере во время работ перекопали участки c кустами сирени, которые горожане посадили во время общественной акции. Тогда в мэрии объяснили, что ни одна из посадок не пострадала.
Планы по развитию сквера появились еще в 2014 году. Там хотели сделать подземную парковку на 700 мест и ликвидировать трамвайное кольцо. Окончательный дизайн-проект утвердили в 2019 году — согласно этому плану, в сквере появится трамвай № 13, который установят в качестве арт-объекта.