В сквере за НОВАТом сделают заборы из кустарников возле трамвайных путей

В Новосибирске завершают благоустройство сквера за оперным театром. Здесь планируют высадить кустарник, который будет использоваться как ограждение от трамвайных путей.

— В первую очередь здесь нужно будет много вкладываться в озеленение сквера, потому что сквер является лицом города Новосибирска. Весной вышло постановление правительства РФ о том, что вместо заборов можно применять и озеленение. Поэтому мы будем делать зеленое ограждение, — рассказала на выездном совещании вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.