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На Новосибирск идет сильный ветер: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

МЧС со ссылкой на синоптиков массово рассылает предупреждения

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Ветер будет почти штормовой

Ветер будет почти штормовой

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На Новосибирск идет сильный ветер

Ночью 29 октября на территории Новосибирской области усилится непогода — ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. Аналогичное предупреждение действовало днем 28 октября.

Жителям Новосибирска и области рекомендуют по возможности отказаться от поездок на автомобиле, также их просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям не стоит парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходов просят обходить стороной шаткие сооружения, а также деревья.

Телефон для экстренных случаев: 112, 051. Номер аварийно-спасательной службы Новосибирской области: 218–22–32. Телефон доверия МЧС 239–99–99.

В ближайшие дни на территории региона похолодает до -14 градусов, отрицательные температуры нас ждут не только ночью, но и днем. Но затем в регион опять придет оттепель.

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