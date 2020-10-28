На Новосибирск идет сильный ветер: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

Ночью 29 октября на территории Новосибирской области усилится непогода — ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. Аналогичное предупреждение действовало днем 28 октября.



Жителям Новосибирска и области рекомендуют по возможности отказаться от поездок на автомобиле, также их просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям не стоит парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходов просят обходить стороной шаткие сооружения, а также деревья.