На Новосибирск идет сильный ветер: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

На Новосибирск идет сильный ветер
Ночью 29 октября на территории Новосибирской области усилится непогода — ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. Аналогичное предупреждение действовало днем 28 октября.
Жителям Новосибирска и области рекомендуют по возможности отказаться от поездок на автомобиле, также их просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям не стоит парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходов просят обходить стороной шаткие сооружения, а также деревья.
Телефон для экстренных случаев: 112, 051. Номер аварийно-спасательной службы Новосибирской области: 218–22–32. Телефон доверия МЧС 239–99–99.
В ближайшие дни на территории региона похолодает до -14 градусов, отрицательные температуры нас ждут не только ночью, но и днем. Но затем в регион опять придет оттепель.