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Школьники устроили опасную игру в элитном ЖК в центре Новосибирска

Детей заметили на территории жилого комплекса Montblanc Residence

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В управляющей компании признают, что подобные инциденты возникали и ранее

В управляющей компании признают, что подобные инциденты возникали и ранее

В Новосибирске дети устроили опасные игры на территории элитного дома

В Новосибирске заметили школьников, устроивших игры на территории элитного жилого комплекса в тихом центре города. Инцидент произошёл вчера, 28 сентября, в ЖК Montblanc Residence.

На видео, отправленном в редакцию нашей читательницей, заметно, как дети бегают по парапетам возле балконов и спрыгивают на площадку у здания.

— Дом возле гимназии № 10. Дети залезли на дом и прыгали. Надеюсь, их родители увидят, — сообщила автор видео.

Видео: читательница НГС

В управляющей компании «М-Менеджмент», обслуживающей ЖК, корреспонденту НГС пояснили, что об инциденте уже знают.

— У нас до этого были такие случаи, но очень давно. Мы все эти моменты, которые до этого были, пресекли, но вчера возникла такая же ситуация. Дети зашли к нам на территорию, залезли на парапет, но мы это увидели уже после того, как они залезли. Понятное дело, что те дети, которые живут в ЖК, привели с собой детей, которые учатся с ними в школе. У них закончились занятия в гимназии, кто-то из нашего дома, соответственно, провёл с собой других детей, ну а там уже кто пошустрее залез на парапет. Так что охрана пришла, этих детей выгнала, — рассказали в УК.

Похожий инцидент произошёл летом на улице Державина — подростки забирались на крышу 14-этажного дома, устраивали там пикники и делали опасные селфи, стоя на краю. Жильцам пришлось обращаться в полицию.

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