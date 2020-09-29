Школьники устроили опасную игру в элитном ЖК в центре Новосибирска

— У нас до этого были такие случаи, но очень давно. Мы все эти моменты, которые до этого были, пресекли, но вчера возникла такая же ситуация. Дети зашли к нам на территорию, залезли на парапет, но мы это увидели уже после того, как они залезли. Понятное дело, что те дети, которые живут в ЖК, привели с собой детей, которые учатся с ними в школе. У них закончились занятия в гимназии, кто-то из нашего дома, соответственно, провёл с собой других детей, ну а там уже кто пошустрее залез на парапет. Так что охрана пришла, этих детей выгнала, — рассказали в УК.



Похожий инцидент произошёл летом на улице Державина — подростки забирались на крышу 14-этажного дома, устраивали там пикники и делали опасные селфи, стоя на краю. Жильцам пришлось обращаться в полицию.

