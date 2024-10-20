Полезное не полезно: 5 мифов о здоровом питании, в которые вы верили зря

Наши пищевые привычки зачастую зависят от того, что мы слышали о вреде и пользе тех или иных продуктов. Так мы, например, начинаем утро с полезного, как нам кажется, стакана сока или едим «здоровые» йогурты. Но многие поверья и яйца выеденного не стоят. Так в какие же мифы о полезной еде мы верили зря?
- Миф первый. Йогурт полезен для пищеварения
- Миф второй. С утра полезно выпить стакан сока
- Миф третий. Лучше выбирать обезжиренные продукты
- Миф четвертый. Рисовые хлебцы полезнее хлеба
- Миф пятый. Свежие овощи полезнее замороженных
Миф первый. Йогурт полезен для пищеварения
Йогуртам приписывают много полезных свойств. И тифозные палочки со стафилококками они уничтожают, и сопротивляемость организма болезням улучшают, и иммунитет повышают — можно еще долго перечислять. Но вся загвоздка в том, что это верно только для так называемых живых йогуртов, а не для термически обработанных продуктов, что мы видим на полках магазинов. Хотите пользы — берите йогурты без красителей, сахаров и всего такого.
— Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется в процессе пищеварения.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Миф второй. С утра полезно выпить стакан сока
Если вы всегда начинали утро со стакана сока, пускай даже свежевыжатого (считается же, что он полезнее пакетированных), кажется, сейчас самое время расстаться с этой как бы полезной привычкой. Потому что сок (особенно фруктовый) на голодный желудок пить не стоит. Он только будет раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. И это не только приведет к изжоге на ближайшие несколько часов, но в перспективе — к язвам и гастритам. Тем более не стоит заменять соком полноценный завтрак.
Миф третий. Лучше выбирать обезжиренные продукты
К обезжиренным продуктам мы особенно часто присматриваемся, если собираемся похудеть или хотя бы планируем не растолстеть. Но вся беда в том, что жир — это один из базовых питательных элементов, необходимых для здоровья и нормальной работы организма. И если сократить его потребление, мы просто быстрее будем становиться голодными. Соответственно, чаще будем перекусывать и тянуть в рот всё что ни попадя. В результате вместо стройной фигуры вы получите переедание и тот самый лишний вес, от которого стремились избавиться на обезжиренных продуктах. Ну, если только вы не относитесь к тем людям, которые съедают рисовый хлебец со стаканом воды раз в четыре часа и всё остальное время у них рот на замок.
Кстати, к рисовым хлебцам тоже вопросы имеются.
Миф четвертый. Рисовые хлебцы полезнее хлеба
Диетологи не отрицают, что рисовые хлебцы, как продукт простого и понятного состава, могут быть альтернативой обычному хлебу. Но это до поры до времени.
— Рисовые хлебцы могут долго храниться, хорошо насыщают за счет калорийности (315 ккал на 100 г) и пищевых волокон, могут применяться в безглютеновом рационе у пациентов с целиакией, — говорит гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Однако при избыточном употреблении могут провоцировать метеоризм и запоры, поэтому важно следить за питьевым режимом, употребляя хлебцы.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Миф пятый. Свежие овощи полезнее замороженных
Принято считать, что ничего полезнее свежих овощей, фруктов и ягод быть не может, а заморозка — на крайний случай. Якобы это убивает полезные вещества, а в замороженных продуктах почти не остается питательной ценности. Но здесь есть как минимум два нюанса.
Нюанс первый — сезонность. Например, экзотические фрукты, которые вы видите на прилавках, часто собирают задолго до созревания (дозревать им приходится в дороге), соответственно, витамины, минералы и антиоксиданты просто не успевают в них накопиться. А вот фрукты и овощи, которые сразу пойдут в заморозку, собирают на пике созревания. Поэтому на старте их питательная ценность выше.
— Созревшие продукты промывают, обрабатывают кипятком или горячим паром (бланшируют), нарезают, замораживают и упаковывают, — объясняет процесс технолог общественного питания Анна Никифорова. — Правда, фрукты, в отличие от овощей, бланшируют редко — термический процесс может нарушить их текстуру и внешний вид. Их обрабатывают аскорбиновой кислотой или добавляют сахар. Никаких химикатов не добавляют.
Нюанс второй заключается в том, что со временем фрукткы и овощи теряют свои полезные и питательные вещества — например, овощи в течение всего лишь одной недели теряют от 10 до 75% витамина С. То есть, чем больше времени прошло между их сбором и появлением на вашем столе, тем выше вероятность, что место витаминов и минералов вы получите пустышку. Зато если овощи заморозили вскоре после сбора урожая, большинство витаминов сохранятся.
В какой из этих мифов вы верили до сих пор?