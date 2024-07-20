Стремянка, уровень, напильник: кондитер из Новосибирска создает гигантские торты — ее сладкие ромашки установили мировой рекорд

Вера Холодкина — кондитер-рекордсмен: в этом году на ВДНХ в Москве она поставила два рекорда, причем один из них — мировой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











8 июля жительница Новосибирска Вера Холодкина вместе с командой кондитеров установила на ВДНХ два рекорда, один из них — мировой. Мастерам удалось испечь самый большой торт в России, а еще один, в виде огромных ромашек, сделали антигравитационным. Во Всемирный день торта, придуманный когда-то в Италии, НГС рассказывает о кондитере из небольшого городка под Новосибирском. Как Вера Холодкина от хлеба пришла к необычным тортам и преподаванию, о котором мечтала со школы, — в материале Татьяны Старостенковой.

Вера Холодкина использует в работе стремянку, уровень и напильник Источник: Татьяна Старостенкова, Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

«Я была вне себя от счастья»

Семья столичных кондитеров Марина и Максим Синицкие создают торты для знаменитостей: Нюши, Сергея Лазарева, Ольги Бузовой и многих других. За их работой уже давно следит их новосибирская коллега Вера Холодкина, и когда этим летом они предложили сибирячке принять участие в проекте в Москве, тут же согласилась. И в итоге оказалась в числе кондитеров-рекордсменов.

— 4 июля я приехала в столицу, а на следующий день впервые встретилась со всей командой. В первой половине дня мы знакомились, а уже после обеда начали работать над тортами, — вспоминает о событии Вера Холодкина. — Нам предстояло выполнить два сладких проекта: огромный российский триколор и высокие «антигравитационные» ромашки.

Вере Холодкиной вручили медаль и сертификат о рекорде, который она в этом году установила вместе с командой кондитеров Источник: предоставлено Верой Холодкиной











В изготовлении первого торта были задействованы 30 человек. Марина и Максим Синицкие поделили участников на две команды: одни занимались бисквитами, а другие — кремом. На изготовление триколора у кондитеров ушло 500 килограммов муки, 500 литров сливок, 300 килограммов яиц, а также 200 килограммов клубничного и малинового джемов. А антигравитационный торт в виде ромашек делали 13 человек, включая сибирячку Веру.



Огромный триколор весил 1600 кг Источник: предоставлено Верой Холодкиной











— Три дня мы трудились с утра и до вечера, чтобы достигнуть намеченной цели. И вот 8 июля на выставке «Россия» на ВДНХ мы представили два торта. Первый проект был в виде огромного российского флага: его вес был 1,6 тонны, а общая площадь — 24 метра квадратных. Благодаря этому торту мы поставили новый российский рекорд, — рассказала Вера Холодкина НГС. — А наш антигравитационный торт в виде ромашек стал самым высоким тортом в мире — его высота превышала 2 метра. Я была вне себя от счастья: я единственная из Новосибирской области приняла участие в проекте такого масштаба.



Чтобы измерить антигравитационный торт, понадобилась стремянка — его высота превысила 2 м Источник: предоставлено Верой Холодкиной











Накормить весь Куйбышев

Вера Холодкина родилась и выросла в Куйбышеве. В 9-м классе она хотела стать преподавателем начальных классов, но для поступления в педагогический колледж ей не хватило всего одного балла. Тогда Вера пошла учиться на повара-кондитера, а по окончании училища стала пекарем.



— Я 25 лет отработала пекарем. Недавно подсчитала, сколько булок хлеба я выпекла за все эти годы, — вышло более 50 тысяч буханок. Этим количеством я могла накормить весь Куйбышев.

Вера Холодкина 25 лет отработала пекарем Источник: предоставлено Верой Холодкиной











Через какое-то время Вера с семьей решила переехать в Новосибирск. Там она продолжила печь хлеб, пирожки и булочки на заказ. Потом в ассортименте появились большие пироги и пиццы. В один момент Веру всё чаще стали спрашивать о тортах. Она выполнила первый заказ и зареклась больше этим заниматься, почему — не объясняет.



— Вскоре у меня появился спрос на торты с необычным декором. Люди стали присылать фото желаемых десертов, ожидая, что я их повторю. Меня эти заказы заинтересовали — это был вызов самой себе. Именно поэтому я решила записаться на кондитерские курсы, — говорит кондитер. — Первое обучение я проходила онлайн. Курс мне не понравился, я его даже не досмотрела. Сильно переживала, что потратила деньги зря. Но спустя время я нашла обучение у Леси Покидько из Санкт-Петербурга — она и стала моим первым учителем. Именно благодаря ей я раскрылась и поверила в себя. 3D-курица была первым тортом Леси, который я увидела. Он меня поразил настолько, что я решила купить все мастер-классы у этого кондитера. В этот раз всё прошло удачно.

Антигравитационный торт в виде жирафа преодолел путь в 400 км и остался цел Источник: предоставлено Верой Холодкиной











Привычные двухъярусные торты казались Вере неинтересными, и она стала удивлять заказчиков и родных антигравитационными композициями.



— Люди после того, как попробовали обычные круглые десерты, переходят на другой уровень — они хотят зрелищ. Антигравитационные торты — это всегда вау-эффект, это шоу. Такие необычные композиции остаются в памяти надолго, — объясняет кондитер выбор направления. — Но эти торты, как правило, сложнее в исполнении. Для их изготовления мы используем надежные конструкции в виде опор и подложек: благодаря им десерт не развалится, даже если его держать под углом.



Порой для создания сладких шедевров мастерам приходится прибегать к хитростям и необычным инструментам.



— Во время сборки и декорирования ярусных тортов мы можем использовать стремянку. Еще в нашем арсенале есть уровень для проверки ровности наших изделий. Также для декора тортов мы можем использовать пряники: их края мы часто обтачиваем напильником, — объясняет Вера Холодкина.



Сладкая королева Сибири

Корону первой вице-королевы Вера Холодкина получила на конкурсе «Сладкая королева Сибири» Источник: предоставлено Верой Холодкиной











2023 год стал для Веры годом личных достижений. Женщина приняла участие в конкурсе «Сладкая королева Сибири» и получила там титул первой вице-королевы. Она в прошлом году стала лучшим кондитером Сибири и создала самый большой торт за всю свою карьеру (не не считая участия в рекорде России).



— Самый большой торт за всю историю нашей деятельности был в прошлом году: тогда мы выполнили заказ для премии «Топ-100 самых красивых женщин Сибири». Вес торта был 45 килограммов, а высота — 2 метра. Он представлял собой сложную конструкцию, состоящую из 9 ярусов и 7 начинок. Над этим заказом мы втроем работали на протяжении шести дней, — рассказала Вера. — Тортом все 200 человек остались довольны.

9-ярусный торт Вера Холодкина и ее команда готовили шесть дней Источник: предоставлено Верой Холодкиной











В прошлом году Вера Холодкина потеряла отца, и до сих пор ей трудно вспоминать об этом.



— Даже после такого тяжелого события я не бросила заниматься творчеством. Наоборот, я вспоминала напутственные слова папы и работала дальше. Через полгода после смерти отца на поминки я принесла огромный торт, все были в шоке. Папа всегда верил в меня — это позволяло мне двигаться дальше. Я надеюсь, что он там видит свою Веру и гордится, — говорит она.



«Дети откладывают деньги, чтобы попасть на урок»

Полгода назад Вера Холодкина поняла, что кухни в квартире ей мало, и решила открыть собственный кондитерский цех. Помещение удалось найти быстро — Вера арендовала студию в минуте ходьбы от дома. Она быстро оборудовала цех всем необходимым и начала работу.



— Работаем мы в команде, всего нас три человека. Помимо изготовления тортов, мы продолжаем печь пироги и пиццы, — говорит кондитер. — Также в цехе мы проводим мастер-классы для взрослых и детей, самым большим из них было занятие на 18 человек. Ребятам настолько нравится процесс, что некоторые из них даже откладывают карманные деньги, чтобы попасть на новый урок.

Вера Холодкина часто проводит мастер-классы в своем кондитерском цеху Источник: предоставлено Верой Холодкиной











За четыре года работы у Веры Холодкиной появилось немало постоянных клиентов, а ее клиентская база насчитывает около 200 человек.



— Начинки мы делаем разные. Дети, например, любят ванильные и клубничные торты, взрослые чаще всего отдают предпочтение шоколадным и ореховым вкусам. Кроме того, за время работы кондитерами мы с командой разработали авторские начинки. Нашими любимыми вкусами стали «райский сад», в который мы добавляем карамелизированную грушу и кедровые орехи, и бисквит «сливочное пиво», сделанный по мотивам одного известного фильма, — рассказала сибирячка.



Порой клиенты Веры спрашивают ее, насколько сложно устоять перед десертами, работая над ними каждый день. Оказывается, у кулинаров есть общая тайна.



— Я вам расскажу один секрет: кондитеры любят мясо. А тот, кто готовит мясо, любит торт. Поэтому мы взаимосвязаны, — улыбается она.



Вера Холодкина добилась известности и основала студию, где дает мастер-классы, но готова расширять бизнес и дальше Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Вера Холодкина признаётся, что благодаря работе ее стали узнавать не только в поселке Мочище, но и в Новосибирске. И сейчас она готова двигаться дальше.



— Я хочу масштабироваться. Есть планы по запуску доставки тортов не только по Новосибирску, но и Куйбышеву, Омску и Томску. В мой родной город мы уже отвозили антигравитационный торт в виде жирафа — тогда он преодолел около 400 километров, — говорит сибирячка. — Я хочу создать сильную команду кондитеров, которые смогут заниматься творческими проектами разной сложности. Мечтаю стать сильным руководителем, который может следить за проектами и путешествовать по миру одновременно.

Ранее мы рассказывали о юной сибирячке, которая в этом году приняла участие в шоу «Кондитер. Дети».