Стремянка, уровень, напильник: кондитер из Новосибирска создает гигантские торты — ее сладкие ромашки установили мировой рекорд

8 июля жительница Новосибирска Вера Холодкина вместе с командой кондитеров установила на ВДНХ два рекорда, один из них — мировой. Мастерам удалось испечь самый большой торт в России, а еще один, в виде огромных ромашек, сделали антигравитационным. Во Всемирный день торта, придуманный когда-то в Италии, НГС рассказывает о кондитере из небольшого городка под Новосибирском. Как Вера Холодкина от хлеба пришла к необычным тортам и преподаванию, о котором мечтала со школы, — в материале Татьяны Старостенковой.
«Я была вне себя от счастья»
Семья столичных кондитеров Марина и Максим Синицкие создают торты для знаменитостей: Нюши, Сергея Лазарева, Ольги Бузовой и многих других. За их работой уже давно следит их новосибирская коллега Вера Холодкина, и когда этим летом они предложили сибирячке принять участие в проекте в Москве, тут же согласилась. И в итоге оказалась в числе кондитеров-рекордсменов.
— 4 июля я приехала в столицу, а на следующий день впервые встретилась со всей командой. В первой половине дня мы знакомились, а уже после обеда начали работать над тортами, — вспоминает о событии Вера Холодкина. — Нам предстояло выполнить два сладких проекта: огромный российский триколор и высокие «антигравитационные» ромашки.
В изготовлении первого торта были задействованы 30 человек. Марина и Максим Синицкие поделили участников на две команды: одни занимались бисквитами, а другие — кремом. На изготовление триколора у кондитеров ушло 500 килограммов муки, 500 литров сливок, 300 килограммов яиц, а также 200 килограммов клубничного и малинового джемов. А антигравитационный торт в виде ромашек делали 13 человек, включая сибирячку Веру.
— Три дня мы трудились с утра и до вечера, чтобы достигнуть намеченной цели. И вот 8 июля на выставке «Россия» на ВДНХ мы представили два торта. Первый проект был в виде огромного российского флага: его вес был 1,6 тонны, а общая площадь — 24 метра квадратных. Благодаря этому торту мы поставили новый российский рекорд, — рассказала Вера Холодкина НГС. — А наш антигравитационный торт в виде ромашек стал самым высоким тортом в мире — его высота превышала 2 метра. Я была вне себя от счастья: я единственная из Новосибирской области приняла участие в проекте такого масштаба.
Накормить весь Куйбышев
Вера Холодкина родилась и выросла в Куйбышеве. В 9-м классе она хотела стать преподавателем начальных классов, но для поступления в педагогический колледж ей не хватило всего одного балла. Тогда Вера пошла учиться на повара-кондитера, а по окончании училища стала пекарем.
— Я 25 лет отработала пекарем. Недавно подсчитала, сколько булок хлеба я выпекла за все эти годы, — вышло более 50 тысяч буханок. Этим количеством я могла накормить весь Куйбышев.
Через какое-то время Вера с семьей решила переехать в Новосибирск. Там она продолжила печь хлеб, пирожки и булочки на заказ. Потом в ассортименте появились большие пироги и пиццы. В один момент Веру всё чаще стали спрашивать о тортах. Она выполнила первый заказ и зареклась больше этим заниматься, почему — не объясняет.
— Вскоре у меня появился спрос на торты с необычным декором. Люди стали присылать фото желаемых десертов, ожидая, что я их повторю. Меня эти заказы заинтересовали — это был вызов самой себе. Именно поэтому я решила записаться на кондитерские курсы, — говорит кондитер. — Первое обучение я проходила онлайн. Курс мне не понравился, я его даже не досмотрела. Сильно переживала, что потратила деньги зря. Но спустя время я нашла обучение у Леси Покидько из Санкт-Петербурга — она и стала моим первым учителем. Именно благодаря ей я раскрылась и поверила в себя. 3D-курица была первым тортом Леси, который я увидела. Он меня поразил настолько, что я решила купить все мастер-классы у этого кондитера. В этот раз всё прошло удачно.
Привычные двухъярусные торты казались Вере неинтересными, и она стала удивлять заказчиков и родных антигравитационными композициями.
— Люди после того, как попробовали обычные круглые десерты, переходят на другой уровень — они хотят зрелищ. Антигравитационные торты — это всегда вау-эффект, это шоу. Такие необычные композиции остаются в памяти надолго, — объясняет кондитер выбор направления. — Но эти торты, как правило, сложнее в исполнении. Для их изготовления мы используем надежные конструкции в виде опор и подложек: благодаря им десерт не развалится, даже если его держать под углом.
Порой для создания сладких шедевров мастерам приходится прибегать к хитростям и необычным инструментам.
— Во время сборки и декорирования ярусных тортов мы можем использовать стремянку. Еще в нашем арсенале есть уровень для проверки ровности наших изделий. Также для декора тортов мы можем использовать пряники: их края мы часто обтачиваем напильником, — объясняет Вера Холодкина.
Сладкая королева Сибири
2023 год стал для Веры годом личных достижений. Женщина приняла участие в конкурсе «Сладкая королева Сибири» и получила там титул первой вице-королевы. Она в прошлом году стала лучшим кондитером Сибири и создала самый большой торт за всю свою карьеру (не не считая участия в рекорде России).
— Самый большой торт за всю историю нашей деятельности был в прошлом году: тогда мы выполнили заказ для премии «Топ-100 самых красивых женщин Сибири». Вес торта был 45 килограммов, а высота — 2 метра. Он представлял собой сложную конструкцию, состоящую из 9 ярусов и 7 начинок. Над этим заказом мы втроем работали на протяжении шести дней, — рассказала Вера. — Тортом все 200 человек остались довольны.
В прошлом году Вера Холодкина потеряла отца, и до сих пор ей трудно вспоминать об этом.
— Даже после такого тяжелого события я не бросила заниматься творчеством. Наоборот, я вспоминала напутственные слова папы и работала дальше. Через полгода после смерти отца на поминки я принесла огромный торт, все были в шоке. Папа всегда верил в меня — это позволяло мне двигаться дальше. Я надеюсь, что он там видит свою Веру и гордится, — говорит она.
«Дети откладывают деньги, чтобы попасть на урок»
Полгода назад Вера Холодкина поняла, что кухни в квартире ей мало, и решила открыть собственный кондитерский цех. Помещение удалось найти быстро — Вера арендовала студию в минуте ходьбы от дома. Она быстро оборудовала цех всем необходимым и начала работу.
— Работаем мы в команде, всего нас три человека. Помимо изготовления тортов, мы продолжаем печь пироги и пиццы, — говорит кондитер. — Также в цехе мы проводим мастер-классы для взрослых и детей, самым большим из них было занятие на 18 человек. Ребятам настолько нравится процесс, что некоторые из них даже откладывают карманные деньги, чтобы попасть на новый урок.
За четыре года работы у Веры Холодкиной появилось немало постоянных клиентов, а ее клиентская база насчитывает около 200 человек.
— Начинки мы делаем разные. Дети, например, любят ванильные и клубничные торты, взрослые чаще всего отдают предпочтение шоколадным и ореховым вкусам. Кроме того, за время работы кондитерами мы с командой разработали авторские начинки. Нашими любимыми вкусами стали «райский сад», в который мы добавляем карамелизированную грушу и кедровые орехи, и бисквит «сливочное пиво», сделанный по мотивам одного известного фильма, — рассказала сибирячка.
Порой клиенты Веры спрашивают ее, насколько сложно устоять перед десертами, работая над ними каждый день. Оказывается, у кулинаров есть общая тайна.
— Я вам расскажу один секрет: кондитеры любят мясо. А тот, кто готовит мясо, любит торт. Поэтому мы взаимосвязаны, — улыбается она.
Вера Холодкина признаётся, что благодаря работе ее стали узнавать не только в поселке Мочище, но и в Новосибирске. И сейчас она готова двигаться дальше.
— Я хочу масштабироваться. Есть планы по запуску доставки тортов не только по Новосибирску, но и Куйбышеву, Омску и Томску. В мой родной город мы уже отвозили антигравитационный торт в виде жирафа — тогда он преодолел около 400 километров, — говорит сибирячка. — Я хочу создать сильную команду кондитеров, которые смогут заниматься творческими проектами разной сложности. Мечтаю стать сильным руководителем, который может следить за проектами и путешествовать по миру одновременно.
Ранее мы рассказывали о юной сибирячке, которая в этом году приняла участие в шоу «Кондитер. Дети».
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