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Еда Ярко-розовый торт для Регины Тодоренко: 14-летняя сибирячка вызвала восторг у ведущих шоу на «Пятнице»

Ярко-розовый торт для Регины Тодоренко: 14-летняя сибирячка вызвала восторг у ведущих шоу на «Пятнице»

Теперь школьница будет бороться за полмиллиона рублей

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10 комментариев
Анна приготовила торт в стиле будущего

Накануне, 25 июня, на федеральном телеканале «Пятница!» состоялась премьера очередного выпуска шоу «Кондитер. Дети». В нем приняла участие 14-летняя Анна Борисовская из Омска. Девочка не только удивила жюри на отборочном туре, но и прошла в суперфинал, где юный кондитер-победитель получит полмиллиона рублей. Задача в этом выпуске была — сделать десерты на тему будущего. На отборочный тур Анна принесла ярко-розовый торт, который символизирует подводные города. Начинка была с малиново-фисташковым муссом.

— Мне кажется, мы попробуем самый вкусный торт в этой серии, — предвосхитил дегустацию ведущий шоу, чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов.

Омичка прошла в финал, где участникам нужно было приготовить торт в виде космического корабля для ведущей Регины Тодоренко и ее сына Миши. По начинке ограничений не было. Анна Борисовская сделала шоколадный бисквит с прослойкой из лимонного конфитюра, что вызвало у дегустаторов восторг, и юного кондитера буквально завалили комплиментами. Ренат назвал придумку с лимоном потрясающей идеей. Впрочем, другие торты тоже получили очень высокие оценки, и ведущие согласились друг с другом, что в этом выпуске работала самая сильная команда сезона.

— Я растаяла, это просто всплеск эмоций, который невозможно передать! Я буду супер уверенно идти до конца и докажу, что я лучший кондитер в этой стране, — заявила омичка.

Анна Борисовская уже участвовала в 1-м сезоне шоу в 2022 году, но в суперфинал не прошла. Наши коллеги из NGS42.RU делали с ней интервью, в котором школьница рассказала о своем увлечении и участии в шоу «Кондитер. Дети».

В апреле НГС рассказывал, как 11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал кулинарного шоу на «Пятнице» — она сделала розовые сладкие кроссовки.

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Кондитер. Дети Пятница Кондитер Ренат Агзамов
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Комментарии
10
Гость
26 июня 2024, 12:48
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎
Гость
26 июня 2024, 12:53
Тодоренко, женщина без комплексов.. как они друг на друга похожи
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