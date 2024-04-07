Закипели, что дальше? Как правильно варить яйца — объясняем в одной картинке

Прочтите этот текст, если не хотите вместо яйца всмятку сварить яйцо вкрутую Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Яйцо — продукт нестабильный не только в плане цен, но и с точки зрения готовки. Достаточно немного отвлечься, и вместо яйца всмятку получится вкрутую. Чтобы получилось именно то, что вы хотите, мы собрали для вас советы, как варить яйца.



Сколько надо варить яйца

Перед тем как готовить яйца, нужно убедиться в их свежести. Для этого опускаем яйцо в холодную воду. Если оно тонет, значит, можно приступать к готовке. Воду, в которой вы собираетесь варить яйца, можно подсолить. Соль сделает воду более плотной, и даже если скорлупа треснет, белок из яйца не вытечет.

Если вы готовите яйца «в мешочек» или вкрутую, то их нужно положить в холодную воду и дождаться, пока она закипит. Яйцам «в мешочек» (с плотным белком и жидким желтком) достаточно трех минут в кипятке. Для куриных яиц вкрутую, то есть полностью сваренных, потребуется 9 минут в кипящей воде. Когда яйцо вкрутую будет готово, положите его в холодную воду: после этого чистить его будет намного проще.



Яйцам всмятку (когда белок и желток едва схватились) нужно 1,5 минуты в кипятке, при этом вариться их бросают сразу в кипящую воду. А чтобы скорлупа не треснула от перепада температур, яйцу перед приготовлением нужно дать согреться до комнатной температуры.



Если вы собрались варить перепелиные яйца, то время готовки меняется. Через 1,5 минуты в кипятке они будут готовы всмятку, через 2 минуты — «в мешочек», а через 5 минут — вкрутую.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Рецепт яйца пашот в микроволновке

Яйцо пашот — это яйцо, приготовленное без скорлупы в горячей воде. Готовить его можно и в кастрюле, и в духовке, но самый быстрый вариант — в микроволновке. Для этого разбиваем одно яйцо в стеклянную тару и заливаем сверху водой настолько, чтобы вода покрывала собой желток. Далее ставим тару в микроволновку на 45 секунд или 1,5 минуты в зависимости от мощности (45 секунд понадобится устройству с максимальной мощностью 1000 Вт). Остается достать яйцо решетчатой ложкой и разрезать его. Если вы всё сделали правильно, желток внутри будет идеально жидким.

Что будет, если готовить яйца неправильно

Когда яйцо варится, часть его белка разлагается и выделяет токсичное соединение — сероводород. Если переварить яйца, сероводорода в них будет очень много и появится характерный тухлый запах. Сероводород концентрируется в наиболее холодном месте яйца — около желтка — и спустя некоторое время варки вступает в реакцию с железом, находящимся в желтке. В результате образуется сульфид железа, из-за которого желток темнеет и зеленеет. Врачи советуют не есть переваренные яйца.



— Яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут, когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть, — утверждает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Нужно ли мыть яйца перед готовкой

Чтобы не уменьшать срок годности яиц, в холодильник их лучше ставить немытыми. Но перед готовкой помыть их всё же рекомендуется.

— Я как человек с развитым воображением и четким представлением, откуда яйца берутся, тщательно мою их и перед варкой, и вообще сразу, как беру в руки для готовки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Это имеет смысл — сальмонеллы и прочая гадость может гнездиться на скорлупе, а внутрь она не всегда может проникнуть.



Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



На яичной скорлупе также могут обитать возбудители сальмонелл.

— Если скорлупа не повреждена, тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо, — говорит Галина Барташевич.



Яйца с небольшими трещинами варить можно, но только вкрутую — чтобы в них точно не осталось бактерий.