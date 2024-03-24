«Вам не рады, особенно уборщица»: смотрим на худшее заведение Новосибирска по версии пользователей 2ГИС — так ли там плохо

Претензии к заведению могут появиться ещё на подходе к нему Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Обзор худших супермаркетов города вызвал бурный отклик читателей, и обозреватель НГС решил проделать подобное с точками общепита. Задача оказалась более сложной, поэтому решено было сфокусироваться на очевидном лидере, уделив «конкурентам» внимание лишь вскользь. Тем более, что претензии к общепиту, в целом, универсальны.



Вне конкуренции

Если ориентироваться только на средний балл и количество оценок, то выходит, что вся первая пятёрка «худших заведений» по версии пользователей 2ГИС должна была быть составлена из точек одной сети — KFC, или Rostik`s (новые вывески появились пока не везде). В Новосибирске у неё нет вообще ни одной закусочной, которая смогла бы получить хотя бы 3 балла из 5 возможных. Самая высокая оценка (2,8) у точки на Красном проспекте, 29 — именно там в 1998 году открылся первый в Новосибирске «Ростик`с». У всех остальных результаты ещё хуже: 28 точек не смогли наскрести даже на «двойку», а у пяти оценка 1,5 и ниже.

Сеть KFC лидирует сразу в двух категориях — популярности и количестве претензий Источник: Стас Соколов / NGS.RU











И дело тут явно не только в формате. У сети «Вкусно — и точка!» ниже двойки опустилось лишь одно заведение (на Кошурникова), а пять имеют оценку 3 и выше. У «Бургер Кинга» дела похуже, но и здесь ниже 2 баллов опустились только две точки. Что же до новосибирских проектов, то у сети «Вилка-Ложка» оценки не опускаются ниже тройки, в «Солнечном дне» (29 точек) и вовсе самый низкий балл — это 4,2.



Всё это, впрочем, не мешает KFC быть самой успешной сетью быстрой еды в Новосибирске. У неё 44 точки — это больше, чем у основных конкурентов, «Бургер Кинга» (15) и «Вкусно — и точка!» (17), вместе взятых. Сравнить их уровень популярности может любой посетитель торгового центра с большим фудкортом: очередь в KFC всегда длиннее. Но, видимо, масштабы и сыграли с KFC злую шутку: чем больше у тебя клиентов, тем больше людей будут тобой недовольны.

KFC на Советском шоссе: 1,4 балла из 5

Зал KFC на Советском шоссе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











У заведения на Советском шоссе, 3/1 424 оценки, так что наветами малочисленных недругов такого результата не объяснить. Диапазон жалоб весьма широк. К Александру Кириллову, например, совсем недавно «никто не вышел в 7:40», когда он заехал за кофе. Егор Гетц 30 минут ждал заказ, при этом в меню «не было бургеров, картошки, твистеров и горячей курицы». Е Т (это имя пользователя) пересолили ножки, за которыми «заехали специально». А София Калинина и вовсе пишет, что в заведении «настолько всегда грязно, что хочется выбежать скорее и помыться».



Сразу несколько жалоб написали из-за недостаточной приветливости сотрудников.



— Перекусить можно, но Вам очень навязчиво объяснят, что тут Вам не рады, особенно уборщица, которая начинает мыть чистый пол именно под вашим столиком, когда никого кроме Вас там не будет... Молочный коктейль не советую, возьмите лучше кофе, — пишет Никита Вишняков.



Есть жалобы и на то, что привычные блюда были менее вкусными или пересоленными. Слава Раппопорт вообще утверждает, что ему отдали блюдо холодным. А Ильнур Салимьянов жалуется на отсутствие сдачи (все позиции в меню, правда, были).

Что говорят в компании

Почти под каждым отзывом стоит стандартный ответ официального представителя. Тексты этих ответов практически не меняются, так что приводим самый распространённый:



— Здравствуйте! Мы постоянно следим за качеством нашей продукции, уделяя особое внимание выбору поставщиков и контролю в процессе готовки. Будем признательны, если вы продублируете свой отзыв с указанием ваших контактных данных на нашем официальном сайте. Получив эту информацию, мы сможем провести детальную проверку и обязательно свяжемся с вами по итогам!



Что увидел обозреватель НГС

Заведение формально находится за городской чертой, на территории посёлка Элитный, от границы по Советскому шоссе до него порядка двух километров. По соседству расположена заправка «Лукойла» с магазином. Сама точка имеет функцию «Авто», то есть сделать и забрать заказ можно, не выходя из машины.



Первое, что встречает потенциального посетителя, это размашистая лужа непредсказуемой глубины. Даже имеющие достаточно высокую подвеску машины проходят по ней так, что вода доходит до дверей. Водители машин с меньшим уровнем проходимости предпочитают карабкаться по ледяным надолбам справа — там, по крайней мере, понятен масштаб бедствия. Что мешает двум столь крупным компаниями привести прилегающую территорию в порядок — непонятно.

Единственная претензия — вода на полу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Где-то в три часа дня внутри не было ни души, но в электронной очереди на экране было три заказа (и ещё один значился готовым). Грязи на полу или на столах застать не удалось. Разве что в туалете на полу было небольшое количество воды — похоже, протекает раковина.

Потёртые местами диваны вряд ли можно считать серьезным нарушением. Поначалу не работали экраны самостоятельного заказа, но в условиях полного отсутствия других посетителей это вряд ли кому-то могло помешать. Когда посетители появились, экраны ожили.



Попытка найти позиции, которые есть в меню, но приготовить их невозможно, не увенчалась успехом. В наличии была даже новинка — креветки в кляре на рисе с салатом. Можно сказать, что это своего рода фастфудное поке — модное блюдо, без которого теперь не обходится ни одно заведение. Даже вот KFC не устоял. Пришлось взять его. От молочного коктейля решил отказаться в пользу кофе, который посоветовал пользователь 2ГИС.

Креветки в кляре из нового азиатского меню Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Толстый слой кляра был на любителя, но креветки внутри имелись и были достаточно крупными. Сказать, что это вкусно, было бы преувеличением, но в качестве закуски вполне терпимо. Рис точно не мог бы конкурировать даже с более чем демократичными сетями типа «Суши Make». А вот кофе оказался просто отталкивающим уже просто на стадии «понюхать стакан». Пара глотков убедили в том, что лучше взять просто воды.



Где-то в процессе знакомства с новинкой сети к столику подошла женщина с тряпкой и начала влажную уборку. Потом остановилась и пожелала приятного аппетита. Похоже, что представители KFC действительно почитывают отзывы в 2ГИС. Ну или посетители начали писать непосредственно на сайт сети, и ситуация в заведении частично исправилась. В любом случае усилия пользователей 2ГИС не пропали даром.

Кем недовольны ещё

Если отбросить сегмент быстрого обслуживания, где конкурентов KFC нет, то окажется, что заведений с экстремально низкими оценками совсем немного. В категориях «рестораны» и «бары», например, найти заведения с оценкой меньше 2 при достаточно большом количестве отзывов вообще не удалось.

River Park (ресторан при одноимённом отеле) смог получить 2,4 (100 отзывов) преимущественно за то, что официанты долго не подходят к гостям. Хотя бывает, что и филе миньон «не режется ножом», и «курица, как в столовой», да ещё и «парковка платная». Практически на каждый отзыв тут следует ответ заведения, причём помимо извинений в этих реакциях встречаются попытки объяснить причины конкретной описанной гостем ситуации.

Из баров ниже всего опустился (по версии пользователей 2ГИС) Cacao Launge Project на Лаврентьева (2,5 балла при 247 отзывах). Здесь, впрочем, сошлись любовь и ненависть: «единиц» почти столько же, сколько «пятерок». Одна из самых частых жалоб — на то, что гостей в принципе не пустили внутрь, поскольку они не прошли фейс-контроль. Тем, кому это удалось, не нравятся самые разные вещи: от очереди в караоке до недолива виски в колу. Некоторые отзывы в принципе написаны так, что суть претензий понятна не очень. Возможно, человек в принципе ещё не отошел от бурно проведённого вечера, когда писал отзыв. Ответов заведения под жалобами, как, впрочем, и под благодарностями нет.

Из столовых самый низкий балл у заведения с итальянским названием Prego Cafe — 1,9 балла при 114 оценках. В основном, жалуются здесь на то, что еда попросту невкусная, хотя есть претензии и к чистоте. Но и позитивные отзывы: хвалят интерьер и сотрудников.

Ответов на жалобы нет, но самих отзывах встречаются перепалки в стиле «не верьте отзывам такой-то — она у нас работала и мы её уволили». Люди ходят туда, как можно понять, по большей части вынужденно, потому что рядом ничего просто нет.

Как показывает пример KFC, большое количество негативных отзывов иногда не мешает успешному бизнесу. И наоборот: наличие некоторого количества горячих поклонников может не уберечь заведение от закрытия. Среди проектов, которые закрылись за два первые месяца года были и те, у кого с отзывами было всё нормально.

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