Вернут энергию: диетолог назвала продукты, которые помогут при низком гемоглобине

— Кто хоть один раз в своей жизни сталкивался с анемией, знает, какое это неприятное состояние: сил нет, настроения нет, всё валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая. Конечно, надо разбираться с причиной анемии. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, дефицит питания, потеря крови, гинекологические заболевания у женщин. Врачи помогут установить причину анемии и назначат лечение. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания, — говорит диетолог.

