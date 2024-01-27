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Инструкция

Справится даже ребенок. Показываем, как без запекания приготовить шоколадно-карамельный десерт с бананом

На этот пирог у вас уйдет всего лишь 30 минут

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Семен Громов / 72.RU

Любите сладкое, но так не хочется заморачиваться с тестом, начинкой, да еще и ждать, пока всё запечется в духовке? А если еще и сгорит? Готовка только кажется чем-то сложным и долгим, на самом деле есть масса рецептов и вариантов десертов, с которыми справится любой. Например, вкуснейший шоколадно-карамельный пирог с бананами.

В видеоинструкции выше мы пошагово показываем, как приготовить простой десерт для себя и гостей.

Для приготовления вам понадобятся: 3 банана, 20 граммов сливочного масла, 17 граммов тростникового сахара (столовая ложка с горкой), 50 граммов обычного сахара, яйцо, 50 миллилитров растительного масла, 100 миллилитров молока, 10 граммов ванильного сахара, 130 граммов муки, 20 граммов какао и 10 граммов разрыхлителя для теста.

На приготовление всего блюда у вас уйдет около 30 минут. Пошаговый рецепт смотрите в видеоинструкции. До этого мы показывали необычный вариант привычной для всех «Мимозы». Готовится просто, но не оставит равнодушным никого. Также смотрите пошаговую инструкцию супа с говядиной и овощами, томленными в горшочках.

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РецептВидеоДесертБананы
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