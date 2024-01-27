Справится даже ребенок. Показываем, как без запекания приготовить шоколадно-карамельный десерт с бананом

Любите сладкое, но так не хочется заморачиваться с тестом, начинкой, да еще и ждать, пока всё запечется в духовке? А если еще и сгорит? Готовка только кажется чем-то сложным и долгим, на самом деле есть масса рецептов и вариантов десертов, с которыми справится любой. Например, вкуснейший шоколадно-карамельный пирог с бананами.