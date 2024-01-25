Чем турецкие яйца отличаются от российских? Спросили профессора

1. Не потеряют в дороге свежесть?

Как рассказал «Доктору Питеру» профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, не стоит беспокоиться, что доставка из дальних краев может привести к порче яиц раньше положенного. Главное, чтобы соблюдались правильные условия при транспортировке.



По словам специалиста, по срокам хранения яйца делятся на четыре категории: они могут храниться одну, две, три и четыре недели соответственно. Свежих яиц, которым сутки от роду, у нас и сейчас почти не купишь, если только вы не покупаете их сами на фабрике или на ферме.

