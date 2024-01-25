Чем турецкие яйца отличаются от российских? Спросили профессора

Из-за резкого роста цен на яйца осенью 2023 года власти РФ отменили пошлину на ввоз этого продукта из-за рубежа на первое полугодие 2024-го. Чиновники рассчитывают, что это поможет стабилизировать ситуацию с ценами. Первые партии яиц уже начали поступать в некоторые регионы страны из Азербайджана и Турции.
Чем может отличаться импортный продукт от привычного нам, наши коллеги из «Доктора Питера» спросили эксперта.
1. Не потеряют в дороге свежесть?
Как рассказал «Доктору Питеру» профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, не стоит беспокоиться, что доставка из дальних краев может привести к порче яиц раньше положенного. Главное, чтобы соблюдались правильные условия при транспортировке.
По словам специалиста, по срокам хранения яйца делятся на четыре категории: они могут храниться одну, две, три и четыре недели соответственно. Свежих яиц, которым сутки от роду, у нас и сейчас почти не купишь, если только вы не покупаете их сами на фабрике или на ферме.
Александр Ишевский, профессор, доктор технических наук
— Что касается турецких или азербайджанских яиц, там максимальная логистика поставки — неделя, — заверяет Александр Ишевский.
2. Так же полезны?
Как рассказал специалист, по полезным свойствам разницы между импортными и российскими яйцами, скорее всего, не будет.
— Яйцо — оно везде яйцо. Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов — в силу опять же своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые, — добавляет специалист.
3. А что по вкусу и цвету?
По словам профессора Ишевского, импортные яйца действительно могут отличаться по вкусовым характеристикам. Поэтому эксперт советует сразу не покупать большими партиями, чтобы сначала попробовать на вкус: понравится ли. Лучше в первый раз ограничиться десятком.
— Импортные яйца могут отличаться как по вкусовым характеристикам, так и по цвету желтка. Поэтому не надо удивляться, если желток будет слишком ярким или бледным. Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно, — предупреждает эксперт.
Как предполагает специалист, импортные яйца также могут отличаться размером — скорее всего, не будет разбивки по категориям, они будут одинаковыми.
4. Как понять, что яйцо протухло?
Несмотря на возможные отличия во вкусе и запахе, протухшее яйцо не заметить будет сложно.
— Вы всё равно почувствуете испорченное яйцо по безумно неприятному запаху, который бывает при разложении белка. Не важно, какие яйца: турецкие, азербайджанские или российского производства, — надо всегда покупать продукт с неповрежденной скорлупой. Если яйцо не разбито и на скорлупе нет даже трещин, даже небольших, порча происходит медленно, — объясняет Александр Ишевский.
Как проверить, не пропали ли яйца
Прежде всего попробуйте наполнить миску водой и опустить в нее яйца. Свежие яйца опустятся на дно, уже испорченные — всплывут. Дело в том, что, чем дольше яйца лежат в холодильнике, тем больше в них воздушная камера под скорлупой.
Еще один способ проверки: потрясите яйцо в руке. Услышите всплеск — яйцо уже не первой свежести, всё та же воздушная камера начала увеличиваться.
Важно также обратить внимание на запах: свежие яйца не должны иметь неприятный запах. Посмотрите и на скорлупу: на ней не должно быть трещин или слизи. Разбив яйцо, обратите внимание на его внешний вид. Желток свежего продукта будет ярким и круглым, белок не станет сильно растекаться. Розовая или радужная окраска разбитого яйца указывает на рост бактерий, пишет ETNT.
Чем опасны вчерашние яйца
А вот еще одно правило. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, нельзя варить яйца впрок. Вареные яйца надо съедать сразу же после приготовления.
— Очень часто яйца сварили и сразу не съели, потом доедаем их в течение недели. Это неправильно, вареное яйцо лучше съесть сразу же, в крайнем случае — на следующий день и то при условии, что сутки оно хранилось в холодильнике, — говорит эксперт.
Основная опасность несвежих яиц в том, что ими можно отравиться. Вареное яйцо — это точно не продукт длительного хранения, он довольно быстро портится, особенно если долго пролежал в тепле.
Гинзбург также отметил, что лучше всего варить яйца вкрутую, от яичницы стоит отказаться, заменив ее на омлет.
— Яичница — плохое блюдо, в процессе жарки выделяются вещества, которые ускорят процесс старения. У омлета в плане здорового питания немного больше возможностей, его можно запекать с минимальным количеством масла, можно сделать блюдо более функциональным, — подчеркнул врач.