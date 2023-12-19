Как будто ешь бутерброды с бисером. Сравниваем обычную и структурированную икру

Что за структурированная икра?

Структурированная икра — это продукт, который изготавливается из «икорной массы», то есть некондиции. Поврежденные и мелкие икринки тщательно смешиваются друг с другом, а затем — со вкусовыми и консервационными добавками. После этого из получившейся массы лепят шарики с оболочкой. Получается что-то вроде обычной икры. По крайней мере, по структуре они действительно похожи. Отличить их друг от друга непросто ни по вкусу, ни по запаху.

Имитированной ее нельзя назвать — в имитации используется рыбный бульон и желатин. Но и полноценной икрой ее нельзя считать. Производители пишут, что это «икорный продукт», что не является ложью: всё-таки она действительно там есть, в ее основе не бульон, а всеми любимый деликатес. Да и стоит она дороже имитированной, но дешевле обычной.