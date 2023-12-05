«Ценник скачет: то вверх, то вниз»: что происходит с бананами в Новосибирске — НГС посмотрел, сколько за них просят

Но есть и другие причины, по которым выросли цены на фрукт. Речь идет о проблемах с логистикой и о том, что покупатели сфокусировались именно на бананах, считая их дешевыми.



— На бананах сосредоточился спрос. Это связано со стрессовым положением на рынке и коллективной экономией. Люди привыкли, что бананы — это недорогой продукт, и они стоят дешевле многих других фруктов, цены на которые выше 200 рублей за килограмм. Когда спрос концентрируется на конкретных продуктах, они начинают быстрее расти в цене. Так подорожали не только бананы, но и курица, и яйца, — объяснил изданию экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

