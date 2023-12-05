«Ценник скачет: то вверх, то вниз»: что происходит с бананами в Новосибирске — НГС посмотрел, сколько за них просят

С октября по ноябрь в российских городах заметили подорожание бананов. Эксперты, опрошенные нашими коллегами из MSK1, назвали главную причину повышения их стоимости — это низкая стоимость рубля.
Но есть и другие причины, по которым выросли цены на фрукт. Речь идет о проблемах с логистикой и о том, что покупатели сфокусировались именно на бананах, считая их дешевыми.
— На бананах сосредоточился спрос. Это связано со стрессовым положением на рынке и коллективной экономией. Люди привыкли, что бананы — это недорогой продукт, и они стоят дешевле многих других фруктов, цены на которые выше 200 рублей за килограмм. Когда спрос концентрируется на конкретных продуктах, они начинают быстрее расти в цене. Так подорожали не только бананы, но и курица, и яйца, — объяснил изданию экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Желтый фрукт стал дороже и в Новосибирске. По данным Росстата, в сентябре 2023 года бананы стоили в среднем 125 рублей, а в октябре — уже 153 рубля за килограмм. НГС решил проверить, что сейчас творится с ценами на них в магазинах города.
«Ярче!»
На момент визита НГС в «Ярче!» на улице Орджоникидзе, 35 был представлен один вид бананов — из Эквадора. За 1 килограмм лакомства там просят больше 139 рублей. При этом в одни руки отдают не больше 5 кило, написано на ценнике.
И, кстати, большинство бананов, представленных на прилавке, — зеленые.
«Лента»
4 декабря в «Ленте» на Депутатской, 46 бананы стоили столько же, сколько и в «Ярче!» — 139 рублей. Здесь они выглядят более спелыми: почти вся их кожура — ярко-желтая, без зеленых пятен.
Один из продавцов рассказала редакции, что в супермаркете наблюдаются перепады цен на фрукт. Хотя, как утверждает девушка, на спрос это не влияет.
— По-разному ценник скачет: то вверх, то вниз. В один день бананы могут подорожать примерно на 20 рублей, а потом буквально на следующий день подешеветь. Несмотря на это, у нас постоянно их покупают. Больше всего в будни, конечно, но и в выходные тоже хорошо, — заявила она.
Сотрудница добавила, что не знает, чем могут быть вызваны регулярные изменения цен на продукт.
«Монетка»
«Монетка» на улице Каменская, 32 также предлагает эквадорские бананы: 1 их килограмм обойдется в 149 рублей. На вид они спелые. По наблюдениям одного из продавцов, несколько месяцев назад в магазине на них увеличилась цена.
— В последний раз она повысилась примерно 2 месяца назад. Раньше они стоили около 120 рублей, а сейчас почти 150, — отметил работник.
Почему бананы подорожали сразу на 30 рублей, он не знает. Но уверен, что дело не в проблемах с поставками.
— В целом с бананами никогда нет проблем. И, да, если стоимость повышается, то нам приходит переоценка из главного офиса. И мы просто меняем ценник, — подчеркнул продавец.
На подорожание обратила внимание и покупательница Мария.
— Конечно, бананы подорожали. Раньше их можно было взять по 89–90 рублей. А сейчас они стоят больше 100, а то и 200 рублей за кило. Ну куда такие ценники?
«Пятерочка»
В ассортименте «Пятерочки» на Максима Горького, 85 два вида бананов. Бананы-мини продаются по 259 рублей. Другие, стандартного размера, со скидкой отдают по 114 рублей вместо 129. На их ценнике указано «фас.», но найти на прилавке фасованные бананы корреспонденту не удалось.
Сотрудница магазина заверила НГС в том, что за последнее время бананы не дорожали.
Чтобы узнать о ситуации с фруктами с подробнее, редакция отправила запросы ритейлеру X5 Group, «Ярче!» и пресс-службу торговой сети «Лента».
Еще весной стало известно, что бананы подорожали сразу вдвое. В российском правительстве задумались над тем, чтобы включит их в список социально значимых продуктов. Экономисты говорили, что резкого падения цен ждать не стоит. Даже если полностью упразднить для бананов таможенный взнос, они в любом случае подвержены колебанию курса иностранных валют. В чем их стратегическая важность, можно прочитать здесь.
Кстати, в Новосибирске резко выросли цены и на другие продукты. К примеру, консервированная сайра в некоторых магазинах стала стоить больше 200 рублей. Где она продается дороже всего — в обзоре от корреспондента.