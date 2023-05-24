Эквадор дороже денег: почему цены на бананы выросли вдвое

Что за социально значимые продукты

В 2010 году российские власти составили список продуктов первой необходимости, которые должны оставаться доступными, что бы ни произошло. Чтобы человек даже в самом бедственном положении не умер с голода и мог обеспечить себя самым необходимым. Работает этот механизм так: если хотя бы в одном регионе какой-то продукт из списка дорожает на протяжении 60 дней более чем на 10%, государство может вмешаться в ценообразование и установить потолок цен.

В федеральном перечне таких продуктов 24, но каждый регион может добавить своих по усмотрению местных властей. Право сократить общероссийский список есть только у правительства страны.