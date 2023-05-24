Эквадор дороже денег: почему цены на бананы выросли вдвое

В правительстве подумывают над тем, чтобы включить бананы в список социально значимых продуктов. Такую идею, по данным «Известий», обсуждали на совещании правительственной комиссии по экономическому развитию. Если говорить совсем коротко, то власти хотят сдержать цены на бананы. Чем вызвана такая озабоченность, почему именно бананы стали стратегически важным продуктом и станут ли они «золотыми»? В этих и других вопросах мы разобрались с экономистами.
Что за социально значимые продукты
В 2010 году российские власти составили список продуктов первой необходимости, которые должны оставаться доступными, что бы ни произошло. Чтобы человек даже в самом бедственном положении не умер с голода и мог обеспечить себя самым необходимым. Работает этот механизм так: если хотя бы в одном регионе какой-то продукт из списка дорожает на протяжении 60 дней более чем на 10%, государство может вмешаться в ценообразование и установить потолок цен.
В федеральном перечне таких продуктов 24, но каждый регион может добавить своих по усмотрению местных властей. Право сократить общероссийский список есть только у правительства страны.
Почему именно бананы
Масштабные поставки бананов на территорию современной России начались в 1938 году. Тогда их везли из Китая и Вьетнама. Но потом произошел советско-китайский раскол, война во Вьетнаме, и советский банановый рынок стали делить Эквадор и Колумбия. Эти страны и сегодня остаются лидерами по поставкам бананов в Россию. Причем львиная доля импорта приходится на Эквадор. Один из главных факторов его лидерства — более плотная структура тамошних бананов и возможность их длительного хранения. Что имеет ключевое значение для российского рынка.
Причем бананы — одни из немногих фруктов, которые неподвластны сезонности. С начала зимы до самого лета они оказываются доступны массовому потребителю. В том числе и по цене. Круглогодичную популярность бананов подкрепили еще и сторонники ЗОЖ, которые стали добавлять их куда угодно. Да и врачи не раз отмечали полезные свойства бананов. Например, это практически единственный фрукт, который содержит в себе триптофан — этот элемент отвечает за выработку серотонина в организме. Также они богаты витаминами А, В6 и С, клетчаткой, калием, фосфором и железом. Витамин В6, в свою очередь, способствует нормальному формированию эритроцитов.
— Когда триптофан усваивается организмом, он превращается в «гормон счастья» — серотонин. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность, — рассказала врач-диетолог Ирина Бородина.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
В результате уже четверть века бананы в России входят в тройку самых популярных фруктов — по данным экономистов, за год в стране их съедают около полутора тонн, бананы стали буквально товарами повсеместного пользования.
— Плюс это достаточно калорийный продукт, его любят дети, поэтому он превращается в товар повседневного пользования. Единственный недостаток бананов, что этот товар относится к разряду критического импорта. Мы бананы сами не производим, — говорит экономист Георгий Остапкович.
Георгий Остапкович — директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Что будет с ценами на бананы
Раз своих бананов в России нет, то и цены на них сильно зависят от курса валют, а он не отличается своей стабильностью.
— Цена связана в основном с курсом доллара. Мы импортируем 100% бананов, в России они не выращиваются, поэтому цена на бананы зависит от мировой цены на них и умноженный на курс рубля к доллару. Плюс добавилась история с санкциями, когда импортерам часто приходится менять логистику, — говорит экономист Константин Селянин.
Результатом всех обстоятельств стало то, что за последние пять лет бананы подорожали в два раза: в июне 2018 года они стоили 63 рубля за килограмм, а в 2023-м — уже 129.
Экономисты считают, что резкого падения цен на бананы ждать не стоит. Даже если полностью упразднить для них таможенный взнос, они в любом случае подвержены колебанию курса иностранных валют. Селянин отмечает, что внесение фрукта в список социально значимых продуктов может влиять на снижение его цены на 5–10%, но в основном это существенно замедлит рост его стоимости. По словам Остапковича, сейчас судить о дальнейшей судьбе цен на бананы сложно. Из-за того что нельзя точно предсказать то, как поведет себя розница.
— По крайней мере, оптовая цена на бананы должна упасть. Если падает опт, то, по идее, должна упасть и розница, но насколько адекватно поведет себя розница, трудно сказать. По крайней мере, можно будет закупать больше товара. А если будут больше закупать, значит будет больше конкуренция на рынке. А она всегда сбивает цену, — рассуждает Остапкович.
Какие продукты есть в списке социально значимых
Список социально значимых товаров существует с 2010 года, и сегодня в нем 24 продукта, в том числе крупы, мясо, молоко, овощи и рыба. Механизм создан, чтобы в случае тотального обвала национальной валюты и огромной инфляции власть могла ограничить максимальную стоимость самых необходимых товаров. При такой системе абсолютно любому человеку можно гарантировать, что он не умрет с голода.
Как меняются цены на продукты из списка социально значимых
Несмотря на идеальную картину того, как система должна работать, стоимость всё равно растет из года в год. Сильнее всего скачут цены на овощи и фрукты — их ценообразование зависит от сезонности и урожая. Так, спады на сельхозкультуры мы видим с поступлением на прилавки нового урожая, соответственно, чем он дальше, тем дороже продукты.
Сильнее остальных социально значимых продуктов в цене прибавляет черный чай. За последние пять лет килограмм чая прибавил в стоимости 440 рублей, причем самый резкий всплеск (половина от обозначенной суммы) произошел в марте 2022 года.
В лидерах подорожания оказалось также сливочное масло, оно прибавило в цене почти на 300 рублей (тоже за килограмм). Говядина и баранина прибавили примерно одинаково — от 170 до 190 рублей соответственно. Повысились цены и на гречку. Она стала стоить 94 рубля. Вместо 54 рублей в 2018 году.
Регулирование цен на базовые продукты уже давно активно обсуждается. В 2020 году правительство даже замораживало цены на сахар и подсолнечное масло, которые резко подорожали. В 2021 году в цене сильно росли овощи — про морковь, которая оказалась дороже бананов, даже спрашивали Владимира Путина на прямой линии. А на импортные товары цены скачут регулярно из-за курса доллара. Ранее экономисты подробно рассказывали о том, с чем связано неуклонное ослабление рубля в 2023 году и чего от этого стоит ожидать.