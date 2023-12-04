Бананы будут только дорожать? Экономисты рассказали, почему любимый многими продукт не станет дешевле

В октябре-ноябре всеми любимое доступное лакомство — бананы — перестало быть доступным: цены на него совершили вертикальный взлет и достигли рекорда. Цена за килограмм этого фрукта в магазинах, по данным Росстата, впервые превысила 143 рубля.
Наши коллеги из MSK1.RU решили разобраться, почему это произошло, откуда к нам едут бананы и чего ждать россиянам в ближайшем будущем.
Почему бананы стали такими дорогими
Опрошенные MSK1.RU эксперты назвали главной причиной подорожания бананов низкую стоимость рубля.
— Основной источник повышения цены на бананы — это огромная, более 90%, девальвация рубля с 2022 по 2023 год, — рассказал в разговоре с нашим корреспондентом экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Помимо низкой стоимости рубля, рост цен связан также с логистическими проблемами.
— Основных причин текущего подорожания бананов на российском рынке две. Первая — это усложнение и удорожание логистики после февраля 2022 года. Вторая — это резкое снижение курса рубля к доллару, в котором идет расчет за бананы, — рассказала MSK1.RU генеральный директор информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирина Козий.
В-третьих, рост цен эксперты объяснили тем, что покупатели сконцентрировались именно на них, считая этот продукт бюджетным.
— На бананах сосредоточился спрос. Это связано со стрессовым положением на рынке и коллективной экономией. Люди привыкли, что бананы — это недорогой продукт, и они стоят дешевле многих других фруктов, цена на которые выше 200 рублей за килограмм. Именно поэтому возникла ситуация, диктующая рост цен, — пояснил Колташов.
Бананы подорожали намного сильнее, чем другие продукты, которые тоже взлетели в цене. В сравнении с октябрем 2022 года, по словам Козий, цены на этот фрукт выросли на 90%, а в сравнении с тем же периодом 2021 года — почти на 120%.
— Данные мониторинга розничных цен FruitNews показывают, что минимальные цены на бананы в Москве в октябре 2023 года выросли на 90% в сравнении с октябрем 2022 года, а в сравнении с тем же периодом 2021 года — почти на 120%. Сейчас немногие потребители помнят, что два года назад бананы в магазинах можно было купить по цене 57,5 рубля за килограмм, — уточнила она.
Чтобы бороться с ростом цен на бананы, экономист Валерий Миронов предлагает включить продукт в перечень социально значимых.
— Можно включить бананы в перечень социальных продуктов и контролировать их цену. Пока это не было сделано, — сказал он MSK1.RU.
Альтернатива Эквадору (ее нет)
Основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор, который поставляет в страну более 95% всех бананов. В среднем это почти 1,5 миллиона тонн. Не так давно в Эквадоре случились землетрясение и засуха, поэтому некоторые пользователи в Сети обсуждают возможность поставки бананов из других стран, в частности из Индии и Китая, которые находятся ближе к России, чем Южная Америка. Однако, как рассказали эксперты, эти страны сами не могут себя обеспечить своими бананами, поэтому не являются их экспортерами.
Экспортеры бананов из других стран Южной и Центральной Америки — Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики — не играют какой-либо существенной роли на российском рынке и сейчас сталкиваются с теми же проблемами с логистикой и обменным курсом.
— Поставки бананов из таких стран, как Индия или Китай, в центральную часть России выстроить намного сложнее, так как перевозки будут занимать больше времени и стоить дороже. При этом объем экспорта бананов из этих стран невелик, почти весь выращенный урожай потребляется на местном рынке. В Россию продукция по этим направлениям практически не поступает, — объяснила Козий.
Что будет дальше
Снижение цены на бананы, в первую очередь, будет происходить, если рубль все-таки укрепится. Для этого необходимо увеличение продаж валютной выручки.
— Цена должна будет медленно понижаться. Но зависеть это будет от того, как активно наши экспортеры продадут валютную выручку, — отметил Колташов. — Если они будут это делать неэнергично, как сейчас, то мы долго не увидим возвращения курса рубля к доллару и евро. Следовательно, быстрых улучшений ждать не придется.
В дальнейшем рост цен на бананы может продолжиться из-за высокого спроса, уточнила Козий.
— Под Новый год, в конце декабря — начале января, будет период максимально высокого роста спроса на бананы в Северном полушарии, — объяснила она. — Поскольку банановые плантации круглый год плодоносят равномерно, то, скорее всего, цена снова подрастет. А уже начиная с января будет еще один рост из-за повышения минимальных цен на бананы, которые приняли для себя участники эквадорской отрасли производства бананов. Для нас итоговая цена будет выше на 2–3 рубля за килограмм.
Ранее MSK1.RU рассказывал, почему взлетели цены на мандарины, рыбу, шоколад. Также речь шла о подорожании хлеба, ведь несмотря на рекордные урожаи, цена на него неумолимо растет.
Что еще почитать:
- «Нефть добывается в космических условиях». Что происходит с ценами на бензин в России и почему он такой дорогой;
- что случилось с российской экономикой, почему всё дорожает и как быть со сбережениями? Отвечаем в карточках;
- «Россия продала нефть и газ за резаную бумагу». Экономисты — о том, как индийская валюта повлияла на падение рубля;
- ливанская Zara и белорусская IKEA. Какие бренды ушли из России и чем их заменили;
- останемся без пива и газировок? Экономисты рассказали, что будет после роста цен на алюминиевые банки.