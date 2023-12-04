Бананы будут только дорожать? Экономисты рассказали, почему любимый многими продукт не станет дешевле

— Основных причин текущего подорожания бананов на российском рынке две. Первая — это усложнение и удорожание логистики после февраля 2022 года. Вторая — это резкое снижение курса рубля к доллару, в котором идет расчет за бананы, — рассказала MSK1.RU генеральный директор информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирина Козий.



В-третьих, рост цен эксперты объяснили тем, что покупатели сконцентрировались именно на них, считая этот продукт бюджетным.



— На бананах сосредоточился спрос. Это связано со стрессовым положением на рынке и коллективной экономией. Люди привыкли, что бананы — это недорогой продукт, и они стоят дешевле многих других фруктов, цена на которые выше 200 рублей за килограмм. Именно поэтому возникла ситуация, диктующая рост цен, — пояснил Колташов.