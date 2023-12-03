Лишний холестерин и нагрузка на сердце: врачи назвали самые вредные супы

Если у вас нет проблем с работой ЖКТ, то есть суп каждый день совсем не обязательно: достаточно будет двух-трех раз в неделю.

— Если работа человека связана с большими энергозатратами, конечно, его обед должен состоять из супа, второго и чая. Если таких затрат нет, не надо себя заставлять, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Для ослабленных пациентов супы более приемлемы в плане усвоения и реакции ЖКТ, нежели просто жевать второе блюдо. Заставлять всех поголовно есть супы сложно, а заставлять отказываться от них — рано. Супы, безусловно, важны, они поддерживают водно-электролитный баланс. Единственное правило — не пересолить суп, не переборщить со специями и бульонными кубиками.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



А вот если у вас есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, то ежедневные супы в вашем случае — элементарная необходимость. Жидкая и теплая еда успокаивает воспаленный кишечник, помогает наладить выработку желудочного сока и оказывает положительный эффект.

Правда, не со всеми супами это правило работает. Есть среди них такие, что только нагрузят желудок с кишечником и заметно подпортят ваше самочувствие. И вот на какие супы лишний раз лучше не налегать (даже если вы совершенны по части ЖКТ).