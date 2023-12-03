Лишний холестерин и нагрузка на сердце: врачи назвали самые вредные супы

1
Чем полезны супы
По словам врачей, у супов есть сразу несколько плюсов. Они хорошо усваиваются, поддерживают водно-солевой баланс, нормализуют микрофлору кишечника. Кроме того, это сбалансированное блюдо с низкой калорийностью, которое быстро насыщает, а зимой еще и согреть может.
— Вместе с супами в организм поступает необходимое количество пищевых волокон, кроме того, бульоны стимулируют выработку желудочного сока, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Вместе с тем они уменьшают механическое воздействие твердой пищи на слизистые оболочки ЖКТ.
Ольга Хохлова — диетолог, специалист по вопросам профилактического питания.
Также супы хороши тем, что в них содержатся овощи, которые мы обычно редко едим специально.
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2
Как часто надо есть суп
Если у вас нет проблем с работой ЖКТ, то есть суп каждый день совсем не обязательно: достаточно будет двух-трех раз в неделю.
— Если работа человека связана с большими энергозатратами, конечно, его обед должен состоять из супа, второго и чая. Если таких затрат нет, не надо себя заставлять, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Для ослабленных пациентов супы более приемлемы в плане усвоения и реакции ЖКТ, нежели просто жевать второе блюдо. Заставлять всех поголовно есть супы сложно, а заставлять отказываться от них — рано. Супы, безусловно, важны, они поддерживают водно-электролитный баланс. Единственное правило — не пересолить суп, не переборщить со специями и бульонными кубиками.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
А вот если у вас есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, то ежедневные супы в вашем случае — элементарная необходимость. Жидкая и теплая еда успокаивает воспаленный кишечник, помогает наладить выработку желудочного сока и оказывает положительный эффект.
Правда, не со всеми супами это правило работает. Есть среди них такие, что только нагрузят желудок с кишечником и заметно подпортят ваше самочувствие. И вот на какие супы лишний раз лучше не налегать (даже если вы совершенны по части ЖКТ).
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3
Грибной суп
Грибные супы обычно пустоваты — вода, грибы, соль, лук. Иногда они могут быть на курином бульоне, но легче от этого грибной суп не становится. Выглядит всё это со стороны довольно безобидно. Пока не вспомнишь, что грибной бульон стимулирует работу кишечника.
— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственный плюс у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего
К слову о курином бульоне в грибном супе. По словам врачей, это большая ошибка. Куриный бульон лишь добавит вашему супу лишние экстрактивные вещества. Да и аромат грибов будет не таким выраженным. Впрочем, это уже дело вкуса.
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4
Кислые щи
Квашеную капусту вообще не каждый человек переносит хорошо. Если у вас на нее нежелательных реакций не возникает, то ешьте себе щи сколько влезет. Но тем, у кого проявляются метеоризм, вздутие, болевые ощущения и другие симптомы по части ЖКТ, от щей из квашеной капусты лучше отказаться.
— Квашеная капуста не рекомендована людям с заболеваниями, при которых повышается кислотность пищеварительных соков, например такими, как гастрит или язва, — говорит Ирина Торопыгина.
В то же время людям, у которых противопоказаний нет, квашеная капуста будет даже полезна. Потому что это ферментированный продукт с большим содержанием клетчатки, которая полезна для роста условно патогенной и полезной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, фолиевая кислота и микроэлементы.
— Опять же низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — резюмирует Ирина Торопыгина.
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5
Гороховый суп
Польза и вред горохового супа будет зависеть от того, что вы в него положите. Классический суп с одним видом мяса (а то и вовсе на курице) будет куда лучше супа, в который добавили копчености. Вместе с ними в еду попадает дополнительный холестерин, появляется лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Классический гороховый суп считается источником минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, необходимого для мышечной ткани. Неперевариваемые пищевые волокна в его составе улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. Но вместе с полезными свойствами есть ограничения и противопоказания.
Прежде всего, это индивидуальная непереносимость и аллергия на горох. Для людей, у которых они есть, гороховый суп попадает под запрет. Кроме того, гороховый суп противопоказан людям с запорами и геморроем. В некоторых случаях из-за ферментов, тормозящих процесс расщепления растительных белков, это блюдо может вызвать неприятные ощущения в кишечнике. Эти ферменты не развариваются даже при кипении. Из-за них после еды можно получить тяжесть в кишечнике, метеоризм.
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6
Борщ
В борще может быть до двадцати ингредиентов. Вот лишь основные: мясо, свекла, морковь, томаты, лук, чеснок, картошка. К ним, в зависимости от рецепта, могут добавляться фасоль, капуста, грибы, потроха и другие составляющие. Ну а если совсем по классике, то к борщу должно подаваться перетертое сало с чесноком и перцем.
— Наваристые бульоны, особенно если вы решили приготовить их на мозговой косточке, содержат в себе вредные и нежелательные для организма вещества, в том числе жир, — говорит Галина Барташевич. — Такой бульон не просто сложно переварить — он может быть опасен для здоровья людей с заболеваниями пищеварительной системы.
Еще один нежелательный момент — картошка, в которой содержится много крахмала.
— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — рассказывает Галина Барташевич. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность:
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7
Солянка
Солянка оказалась самым вредным супом в нашем меню.
— Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса. Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы, — говорит Ирина Торопыгина. — Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.
Кроме того, в солянку мы добавляем лимон, каперсы, соленья — всё это противопоказано людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, а также пациентам с заболеваниями поджелудочной железы. Также из-за своего агрессивного состава солянка противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.
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