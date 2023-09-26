В Новосибирске нашлись апельсины стоимостью почти 300 рублей за килограмм — фото из супермаркета

В Новосибирске цены на апельсины в розничных сетях. Сегодня эти фрукты стоят в среднем дороже 200 рублей за килограмм, что в два раза выше прошлогодних показателей. НГС нашел магазин, где стоимость приблизилась к 300 рублям.
Цены на апельсины растут уже третий месяц. По данным Росстата, средняя цена на этот фрукт в августе в Новосибирске составила 204 рубля за килограмм. В прошлом году в этом месяце апельсины стоили в Новосибирске в среднем 83,5 рубля. Сентябрь не принес снижения цен.
Корреспондент НГС обошел семь супермаркетов (пять сетевых и два самостоятельных), чтобы проверить, сколько придется заплатить за этот фрукт сегодня. Самая низкая цена (191,9 рубля за килограмм) была замечена в «Марии Ра». Сами апельсины, впрочем, были скорее желтого цвета, чем оранжевого и производили впечатление не очень спелых.
В «Пятерочке» апельсины стоили 194 рубля, в супермаркете «Лента» — 200 рублей, в SPAR — 230 рублей. В «Ярче!» ценника не было вовсе, продукт только выложили на полку. В магазине «Соты» фасованные (просто выложенные на подложку и затянутые пленкой) эти фрукты продавались и вовсе по 296 рублей 40 копеек.
Таким образом, средняя цена в сентябре должна быть еще выше августовской. На примере статистики последних пяти лет можно сказать, что повышение это составит 10–15%. Но в прежние годы разница между ценой начала лета и начала осени всегда была незначительной или отсутствовала вовсе. В прошлом году, например, цена июня и сентября отличалась всего на 20 копеек (небольшое снижение было в июле и августе). В 2021 и 2020 годах рост за это период (июнь — сентябрь) составил порядка 30%, в 2019-м — около 40%. Дороже всего апельсины в сентябре стоили в 2020 году, когда их цена выросла до 134 рублей. Тогда это объясняли проблемами с логистикой, вызванными пандемией.
Цены на апельсины растут не только в России. Основная причина — падение в этом году мирового производства сразу в нескольких странах. «Коммерсантъ» еще летом писал со ссылкой на руководителя Ассоциации производителей фруктовых соков Германии о том, что в этом году ожидается существенное сокращение урожая этих фруктов в Бразилии.
А британская The Guardian пишет «о самом низком за столетие» уровне производства во Флориде. Этот американский штат производит до 90% всех апельсинов, потребляемых в США.
Другое издание — Tampa bay Times — уточняет, что урожай в этом регионе составит только 43% от ожидавшегося. Причина — в слишком теплом лете и болезнях растений. В Россию апельсины везут в основном из Египта и Турции, но когда в каких-то странах сокращается производство, импортеры начинают искать новых поставщиков и цены растут повсеместно.
В середине августа НГС обнаружил в Новосибирске томаты, которые стоят 1000 рублей за килограмм, — здесь можно почитать о том, что в них необычного.