В Новосибирске нашлись апельсины стоимостью почти 300 рублей за килограмм — фото из супермаркета

Таким образом, средняя цена в сентябре должна быть еще выше августовской. На примере статистики последних пяти лет можно сказать, что повышение это составит 10–15%. Но в прежние годы разница между ценой начала лета и начала осени всегда была незначительной или отсутствовала вовсе. В прошлом году, например, цена июня и сентября отличалась всего на 20 копеек (небольшое снижение было в июле и августе). В 2021 и 2020 годах рост за это период (июнь — сентябрь) составил порядка 30%, в 2019-м — около 40%. Дороже всего апельсины в сентябре стоили в 2020 году, когда их цена выросла до 134 рублей. Тогда это объясняли проблемами с логистикой, вызванными пандемией.