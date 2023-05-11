Мы попросили диетологов назвать самые вредные овощи, и вот что они ответили

По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, картофель сам по себе — достаточно полезный продукт. Это источник минералов, витаминов и аминокислот. Например, в нём содержится много калия. Кроме того, картофель очень хорошо насыщает. Причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению.



— Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В 100 граммах картофеля содержится 500 миллиграммов калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.



Но есть к картофелю и несколько вопросов. В основном — из-за соланина и крахмала.



— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.



Сахарный диабет и ожирение, гастрит с пониженным уровнем кислотности — всё это противопоказания, при которых картофель в рационе стоит значительно сократить, чтобы он составлял не больше 10% от общего суточного рациона. Также от картофеля следует отказаться при индивидуальной непереносимости — он относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию. Также картофель не рекомендуется людям с нарушениями метаболизма и углеводного обмена.