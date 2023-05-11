Мы попросили диетологов назвать самые вредные овощи, и вот что они ответили

1
Баклажаны
Больше всего претензий к баклажанам возникает из-за соланина, который они производят в процессе роста: чем старше баклажан, тем больше в нём этого самого соланина. А это ядовитое вещество. Впрочем, съесть столько баклажанов, чтобы довести себя до отравления, у вас вряд ли получится. Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые. И если вы не уверены в «возрасте» баклажана, купленного в магазине, перед приготовлением лучше срезать кожицу — в ней-то и находится больше всего соланина.
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2
Брокколи
Как и все крестоцветные овощи, брокколи является гойтрогеном, который подавляет нормальную работу щитовидной железы и приводит к зобу. Также брокколи содержит глюкозилаты, которые мешают нормальному поглощению йода щитовидной железой.
Кроме того, исследователи выяснили, что брокколи содержит тиоцианаты. Это соединение очень опасно, потому что приводит к гипотиреозу, из-за которого увеличивается вес, выпадают волосы и появляется быстрая утомляемость. Всего этого можно добиться, если серьезно превысить норму потребления. Но где грань, которую лучше не перешагивать? В одном из исследований описан случай развития крайней степени микседемы (которая сама по себе является крайней формой гипотиреоза) у 88-летней женщины, которая съедала примерно полтора килограмма сырого бок-чой (сорт китайской капусты) ежедневно в течение нескольких месяцев, чтобы контролировать сахарный диабет.
Также есть исследование, которое подтверждает, что аккуратнее с брокколи нужно быть людям, которые принимают разжижающие кровь лекарства. Всё дело в том, что в брокколи содержится витамин К, который может повлиять на эффективность препаратов.
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3
Картофель
По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, картофель сам по себе — достаточно полезный продукт. Это источник минералов, витаминов и аминокислот. Например, в нём содержится много калия. Кроме того, картофель очень хорошо насыщает. Причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению.
— Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В 100 граммах картофеля содержится 500 миллиграммов калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.
Но есть к картофелю и несколько вопросов. В основном — из-за соланина и крахмала.
— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.
Сахарный диабет и ожирение, гастрит с пониженным уровнем кислотности — всё это противопоказания, при которых картофель в рационе стоит значительно сократить, чтобы он составлял не больше 10% от общего суточного рациона. Также от картофеля следует отказаться при индивидуальной непереносимости — он относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию. Также картофель не рекомендуется людям с нарушениями метаболизма и углеводного обмена.
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4
Капуста
Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по
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5
Помидоры
В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.
Также есть солидный список тех, кому есть помидоры стоит с осторожностью.
— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.
Да и людям без противопоказаний врачи не советуют налегать на помидоры и рекомендуют съедать не больше 300 граммов томатов в сутки.
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6
Свекла
Антиоксидантные соединения, которые есть в свекле, защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов. Наиболее мощным антиоксидантом считается бетаин. Это натуральный пигмент, которому свекла обязана своим ярким цветом. Он также обладает противовоспалительным эффектом и оказывает положительное влияние на иммунитет.
Также в составе свеклы есть соли азотной кислоты, которые, попадая в организм, преобразуются в оксид азота. Он, в свою очередь, способен расширить стенки сосудов и снизить артериальное давление. Исследования подтверждают, что регулярное употребление в пищу свеклы способствует снижению рисков инфаркта миокарда. Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.
— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Список ограничений и противопоказаний у свеклы небольшой, но его стоит знать.
Свекла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.
Ограничить употребление свеклы следует при сахарном диабете. Несмотря на невысокую калорийность, свекла обладает достаточно высоким гликемическим индексом и содержит много сахара. Это стоит учитывать и тем, кто придерживается диеты для контроля веса.
С осторожностью употреблять свеклу рекомендуется при болезнях желудочно-кишечного тракта. Слабительный эффект, которым обладает корнеплод, противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.
Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.
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7
Огурцы
Водянистая основа огурца может накапливать нитраты, искусственные стимуляторы или пестициды, которые часто используют в выращивании ранних или несезонных огурцов. Они не растворяются и запросто могут привести к отравлению. Среди прочих рисков — расстройства работы ЖКТ, печени и почек.
А вот противопоказаний у огурцов совсем немного. От них рекомендуют воздержаться пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, при обострении язвы, гастрите и энтероколите. Есть еще не самое большое количество людей, у которых есть аллергия на огурцы. Если и у вас после их употребления появились сыпь, отеки, покраснение кожи и першение в горле, отложите огурцы в сторону и обратитесь к врачу.
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