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Одной говядины — 60 килограмм: на набережной приготовили 30-метровую шаурму

Угощение раздали бесплатно зрителям по случаю открытия кебабной

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Посмотреть и попробовать гигантскую шаурму собрались десятки горожан

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В Новосибирске сделали 30-метровую шаурму. Гигантское блюдо приготовили по случаю открытия кебабной и раздали бесплатно зрителям на Михайловской набережной.

Шаурму-гигант сделали в открывающейся здесь, в ТЦ «Река», точке фастфуда «Дастан Кебаб». Заведение заняло одно из пустующих мест в «Гастромаркете» — комплексе точек быстрой еды на первом этаже ТЦ.

Стол с будущей шаурмой (пока на лаваше выложена только капуста)

Стол с будущей шаурмой (пока на лаваше выложена только капуста)

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Чтобы сделать 30-метровую шаурму, на площадке рядом с ТЦ установили в ряд столы, которые обтянули пищевой пленкой. На пленку выкладывались друг за другом листы тонкого лаваша, на который уже по очереди размещались все составные части начинки.

Завернуть лаваш с обильной начинкой оказалось непросто

Завернуть лаваш с обильной начинкой оказалось непросто

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При заворачивании конструкции в рулон лаваш кое-где порвался и поварам пришлось оперативно устранять повреждения. В результате действительно получился 30-метровый сверток, пусть и состоящий из отдельных частей. В изготовлении шаурмы принял активное участие и владелец точки по имени Дастан, в честь которого заведение и названо.

Сверток нарезали на порции и раздали публике бесплатно. Не всегда получившееся блюдо можно было есть, как обычную шаурму, но на качество подарков никто особенно не жаловался.

Порции бесплатной шаурмы на столах

Порции бесплатной шаурмы на столах

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Всего на изготовление шаурмы-гиганта ушло порядка 60 килограмм одного только мяса (говядины), сообщили организаторы.

Изготовление огромных блюд по какому-то случаю довольно часто встречающийся прием. В декабре прошлого года в ТРЦ «Сибирский Молл» приготовили салат оливье весом более четырех тонн. А на праздновании 125-летия Новосибирска кондитеры изготовили торт длиной 125 метров.

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