Одной говядины — 60 килограмм: на набережной приготовили 30-метровую шаурму

В Новосибирске сделали 30-метровую шаурму. Гигантское блюдо приготовили по случаю открытия кебабной и раздали бесплатно зрителям на Михайловской набережной.
Шаурму-гигант сделали в открывающейся здесь, в ТЦ «Река», точке фастфуда «Дастан Кебаб». Заведение заняло одно из пустующих мест в «Гастромаркете» — комплексе точек быстрой еды на первом этаже ТЦ.
Чтобы сделать 30-метровую шаурму, на площадке рядом с ТЦ установили в ряд столы, которые обтянули пищевой пленкой. На пленку выкладывались друг за другом листы тонкого лаваша, на который уже по очереди размещались все составные части начинки.
При заворачивании конструкции в рулон лаваш кое-где порвался и поварам пришлось оперативно устранять повреждения. В результате действительно получился
Сверток нарезали на порции и раздали публике бесплатно. Не всегда получившееся блюдо можно было есть, как обычную шаурму, но на качество подарков никто особенно не жаловался.
Всего на изготовление шаурмы-гиганта ушло порядка
Изготовление огромных блюд по какому-то случаю довольно часто встречающийся прием. В декабре прошлого года в ТРЦ «Сибирский Молл» приготовили салат оливье весом более четырех тонн. А на праздновании