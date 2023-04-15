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Пепси из Афганистана заметили в Новосибирске

Баночка объемом 300 мл стоит 68 рублей

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Пепси, произведенная в Кабуле, продается в жестяных баночках

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Пепси, произведенную в Афганистане, начали продавать в Новосибирске. Фотографиями газировки поделился житель Новосибирска Кирилл.

— Купил около дома в Октябрьском районе. У нас там ребята фруктами торгуют и всякую такую пепси привозят. В районе 68 рублей она стоила. Говорят, из Армении привезут на следующей неделе. По вкусу очень похоже на пепси, в отличие от армянской, — описал впечатления Кирилл.

В конце декабря в Новосибирске заметили кока-колу из Японии, Польши и Китая — мы попробовали все и сравнили.

Coca-Cola и PepsiCo заявили об уходе из России в марте 2022 года. При этом в Новосибирске на тот момент работали заводы этих компаний. После ухода западных компаний они не закрылись, но изменили работу: завод Coca-Cola стал производить «Добрый кола», а завод компании «Черноголовка», где еще недавно производилась пепси-кола, запустил еще одну линию розлива.

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