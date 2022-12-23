«Раньше завозить было нельзя»: в Новосибирске начали продавать Coca-Cola из Японии, Китая и Польши — мы попробовали все

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова продегустировала Coca-Cola из Японии, Китая и Польши. По ее оценке, все три вида Coca-Cola напоминают тот самый вкус, пропавший в России в июне этого года. Больше всего похожа на колу, ушедшую из России, кола, которая производится в Польше. В целом друг от друга «Кока-колы» отличаются незначительно, но существенно не похожи на разновидности колы, которые выпускают сейчас российские компании под своими марками.