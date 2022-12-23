«Раньше завозить было нельзя»: в Новосибирске начали продавать Coca-Cola из Японии, Китая и Польши — мы попробовали все

В Новосибирске начали продавать оригинальную Coca-Cola из разных стран. Так, на этой неделе в «Универсаме» начали продавать Coca-Cola из Японии, Польши и Китая. Все три напитка импортируют разные компании. Coca-Cola из Японии в Новосибирск привезла владивостокская компания ООО «Акира Оил». В компании менеджер объяснил, что раньше импортировать колу было запрещено.
— Из-за санкций в Россию разрешили ввозить колу из разных стран. Раньше нельзя было импортировать. На территории России продавалась только кола, которая производилась для России. Поэтому колу сейчас везут отовсюду. Из Китая, Кореи, Турции и так далее. Мы самые первые поймали этот тренд и привезли колу из Японии, — объяснил менеджер по внешнеэкономической деятельности, который пожелал остаться анонимным.
Как отметил сотрудник ООО «Акира Оил», кола японская отличается на вкус.
— Я как пробовал, она менее сладкая и приторная. На ощупь банки более приятные. Сейчас уже все потащили эту колу, — отметил сотрудник.
Японская кола в Новосибирске стоит 199 рублей за бутылку 250 мл. При этом бутылка сделана из металла.
Coca-Cola из Польши импортирует новосибирская компания ООО «Вестфуд». На телефон, который указан в «Контур.Фокусе» ответил мужчина, который отказался отвечать на вопросы журналиста НГС. Польская кола стоит 117 рублей за баночку в 330 мл.
Самой недорогой в «Универсаме» оказалась Coca-Cola из Китая. Ее импортирует московская фирма ООО «Фудзи-сан». В компании журналисту НГС отказали в комментарии и попросили позвонить в январе. Coca-Cola из Китая стоит 112 рублей за баночку в 330 мл.
В магазинах Новосибирска также оказались знаменитые газировки из ближнего зарубежья. В небольших продуктовых можно найти Coca-Cola из Казахстана.
В «Бахетле» продается кола из Кыргызстана. Там можно купить двухлитровую Coca-Cola за 129 рублей.
В магазине «Игромир», в котором продают разные необычные напитки, классической Coca-Cola сейчас в продаже отдельно нет. Классическую американскую колу можно купить только в подарочном сладком наборе.
Но как отметил продавец магазина, вскоре может появиться кола из Японии. Сейчас в «Игромире» можно купить европейскую колу «черри» за 149 рублей 330 миллилитров или «черри ваниль» за 179 рублей объемом 355 мл из США.
Корреспондент НГС Елизавета Шаталова продегустировала Coca-Cola из Японии, Китая и Польши. По ее оценке, все три вида Coca-Cola напоминают тот самый вкус, пропавший в России в июне этого года. Больше всего похожа на колу, ушедшую из России, кола, которая производится в Польше. В целом друг от друга «Кока-колы» отличаются незначительно, но существенно не похожи на разновидности колы, которые выпускают сейчас российские компании под своими марками.