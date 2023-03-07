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Тема дняБургерная из Новосибирска теперь на Бали
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«В 2 минутах езды от пляжа»: культовая бургерная из Академгородка открывает филиал на Бали

Бургерная заработает в деревне Чангу

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Первая точка бургерной открылась в Академгородке

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Небольшая новосибирская сеть Spot&Choos, популярная, в частности, у жителей Академгородка, на этой неделе пополнится еще одним заведением. Правда поесть там бургеров смогут очень немногие новосибирцы. Точка открывается на Бали.

Пост о том, что Spot&Choos открывают точку на Бали, появился в аккаунте в соцсетях бургерной. В посте владелец бургерной Петр Пономарев показывает будущее заведение, расположенное в двухэтажном доме на узкой улице:

— Столы еще не привезли. Барные стойки сделаны из переработанного пластика.

Здание, где откроется бургерная

Здание, где откроется бургерная

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Адрес заведения уже нанесен на карты «Гугла»

Адрес заведения уже нанесен на карты «Гугла»

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Судя по адресу, указанному в отдельном аккаунте балийской бургерной, заведение расположено в деревне Чангу. Это популярное место у серферов и вообще любителей активного отдыха, тусовок и т. д.

— Район очень популярный у туристов, новая бургерная находится в 2 минутах езды от пляжа! — сказал Петр, характеризуя выбранное место.

Первая точка Spot&Choo`s открылась в новосибирском Академгородке, в здании гостиницы «Золотая Долина». Сейчас в сети три точки (две других находятся в центре города).

От Новосибирска до Бали больше 7 тысяч километров. Однако сибиряки готовы ехать и дальше. В прошлом году корреспондент NGS24.RU с мужем перебралась из Красноярска в Аргентину и рассказала, как там живется.

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