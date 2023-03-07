«В 2 минутах езды от пляжа»: культовая бургерная из Академгородка открывает филиал на Бали

Небольшая новосибирская сеть Spot&Choos, популярная, в частности, у жителей Академгородка, на этой неделе пополнится еще одним заведением. Правда поесть там бургеров смогут очень немногие новосибирцы. Точка открывается на Бали.
Пост о том, что Spot&Choos открывают точку на Бали, появился в аккаунте в соцсетях бургерной. В посте владелец бургерной Петр Пономарев показывает будущее заведение, расположенное в двухэтажном доме на узкой улице:
— Столы еще не привезли. Барные стойки сделаны из переработанного пластика.
Судя по адресу, указанному в отдельном аккаунте балийской бургерной, заведение расположено в деревне Чангу. Это популярное место у серферов и вообще любителей активного отдыха, тусовок и
— Район очень популярный у туристов, новая бургерная находится в 2 минутах езды от пляжа! — сказал Петр, характеризуя выбранное место.
Первая точка Spot&Choo`s открылась в новосибирском Академгородке, в здании гостиницы «Золотая Долина». Сейчас в сети три точки (две других находятся в центре города).
От Новосибирска до Бали больше 7 тысяч километров. Однако сибиряки готовы ехать и дальше. В прошлом году корреспондент NGS24.RU с мужем перебралась из Красноярска в Аргентину и рассказала, как там живется.