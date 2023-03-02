«Небывалый наплыв русских». Россиянка рассказала, как устроилась в Аргентине и почему там почти невозможно найти работу

Поэтому многие ребята пытаются выкручиваться и предлагать услуги своим же соотечественникам: оформление документов, перевозки, обслуживание кондиционеров, ремонт техники и квартир, маникюр и косметология, массаж, различные event-мероприятия. Тем более местный сервис далек от привычного нам. Эмигранты прошлой волны, выучившие испанский и местные реалии, предлагают услуги неофициального перевода и сопровождения, например, в больницы, школы или госструктуры.

Как реагируют аргентинцы на такой приток русских? Скорее с любопытством. У тех, кто хорошо говорит на испанском, интересуются о причинах приезда. Никаких разговоров из разряда «вас тут не стояло», агрессии и русофобии мы и другие приезжие не встречали. Возможно, причина в том, что Аргентина — страна эмигрантов. Все очень доброжелательны, всегда пытаются помочь с решением любых вопросов. Если не могут справиться сами, привлекут людей со стороны. Здесь с тобой здороваются и спрашивают, как дела, все — от консьержей и продавцов до полицейских. Дежуривший рядом с нашим домом сотрудник в форме однажды подошел к мужу, познакомился и сказал, что в случае неприятностей мы можем обратиться к нему напрямую. По-моему, это мило.

