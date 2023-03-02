«Небывалый наплыв русских». Россиянка рассказала, как устроилась в Аргентине и почему там почти невозможно найти работу

Что мы знаем об Аргентине? Это родина Че Гевары, Диего Марадоны и сериала «Дикий ангел». А ее сборная — действующий чемпион мира по футболу. В декабре 2022 года корреспондент NGS24.RU с мужем перебралась из Красноярска в латиноамериканскую страну и рассказывает, как там живется.
В Аргентине мы находимся два месяца. Прилетели за 4 дня до Нового года, поэтому первое, что нас поразило, — новогодние ели на фоне пальм и жара в +35 градусов. В это время страна еще отходила от своего триумфа на Чемпионате мира по футболу. Всё вокруг напоминало о масштабном праздновании: повсюду символика местной сборной, в центре на лужайках даже остались конфетти. Думаю, все видели кадры с самой широкой улицы в мире (110 м), Avenida Nueve de Julio в Буэнос-Айресе, которая была забита ликующими местными жителями. Муж очень расстроился, что пропустил такой момент.
Первые дни мозг искал различия с Россией. Нас удивило огромное количество людей с татуировками — рисунки на теле есть даже у пожилых женщин; прыгающие с ветки на ветку зеленые попугаи вместо ворон; традиция ходить по дому в обуви, безграничная любовь к животным и всеобщее радушие.
Еще чуть-чуть и появится русский квартал
Ни для кого не секрет, что в последние 5–10 лет многие русские пары уезжали в Аргентину, чтобы родить ребенка. По праву «почвы» он получает гражданство, а родители могут подать заявления на него в упрощенном порядке. Паспорт открывает возможность путешествовать без виз в 170 стран. Но в 2022–2023 годах здесь небывалый наплыв русских. На днях мы ходили в Ботанический сад в одном из популярных у наших соотечественников районе — Палермо, здесь наша речь слышна из каждого уголка. Можно встретить русских в супермаркете, в метро, в кафе, да где угодно. Еще чуть-чуть и появится не только армянский квартал, но и русский.
География, судя по нашим расспросам в местном сообществе, довольно обширна: от Калининграда и Сочи до Якутии, Бурятии, Владивостока и Сахалина. В основном это молодые пары и семьи с детьми. Как правило, это люди, имеющие свой бизнес или удаленную работу. Тех, кто рискнул приехать без плана заработка, единицы. Причина в том, что найти официальную работу в Аргентине практически невозможно. А если и найдете, то уровень зарплат будет критическим низким — 60–150 тысяч песо (162 — 405 долларов). Средний размер заработка — 250 тысяч песо. По многим оценкам, для комфортной жизни приезжим тут потребуется примерно 1000–1500 долларов на семью из двух-трех человек (без аренды жилья).
Поэтому многие ребята пытаются выкручиваться и предлагать услуги своим же соотечественникам: оформление документов, перевозки, обслуживание кондиционеров, ремонт техники и квартир, маникюр и косметология, массаж, различные event-мероприятия. Тем более местный сервис далек от привычного нам. Эмигранты прошлой волны, выучившие испанский и местные реалии, предлагают услуги неофициального перевода и сопровождения, например, в больницы, школы или госструктуры.
Как реагируют аргентинцы на такой приток русских? Скорее с любопытством. У тех, кто хорошо говорит на испанском, интересуются о причинах приезда. Никаких разговоров из разряда «вас тут не стояло», агрессии и русофобии мы и другие приезжие не встречали. Возможно, причина в том, что Аргентина — страна эмигрантов. Все очень доброжелательны, всегда пытаются помочь с решением любых вопросов. Если не могут справиться сами, привлекут людей со стороны. Здесь с тобой здороваются и спрашивают, как дела, все — от консьержей и продавцов до полицейских. Дежуривший рядом с нашим домом сотрудник в форме однажды подошел к мужу, познакомился и сказал, что в случае неприятностей мы можем обратиться к нему напрямую. По-моему, это мило.
Цены на жилье и особенности рынка недвижимости
Естественно, поток приезжих сказался на ценах на недвижимость. Для туристов и людей без ВНЖ доступна только «временная аренда» (для остальных — в разы дешевле). Это меблированные квартиры на 3–6 месяцев с правом продления. Тут принято сдавать жилье через риелторов, которые берут 20% от стоимости контракта. Опасающиеся непорядочных квартирантов собственники могут попросить справку о состоянии счета, банковскую гарантию, обязательно возьмут депозит в размере ежемесячного платежа. Иногда все вопросы снимаются при оплате сразу за весь период проживания. В общем, для съема жилья на руках нужно иметь кругленькую сумму.
Еще один повод для опасений собственников жилья кроется в законе. В Аргентине нельзя выселить из арендованного жилья семью с детьми. Чем и пользуются переселенцы из ближайших стран — Перу, Боливии и прочих. Иногда они заселяются в дома, чьи собственники уехали в отпуск или переехали. Применять силу к ним нельзя. Поэтому все поселки стараются установить заборы и охрану, а в большинстве многоэтажек есть консьерж. При этом тут вообще не принято входить в подъезд, если парадная дверь открыта, а за тобой не спустились.
Цены на рынке аренды, на наш взгляд, выставляются как-то хаотично, но в целом всё зависит от района и состояния, как и в России. Студия в 25–30 метров с элементарными удобствами стоит 400–500 долларов в месяц, однушка — 600–700, трешка — 900 — 1200 и выше. Есть в Буэнос-Айресе квартиры с дизайнерским ремонтом за 3–4,5 тысячи долларов, но нам не до конца понятно, кто их снимает.
Из любопытного. Ни в одной квартире столицы мы не видели обоев, стены всегда выровнены под штукатурку и почти всегда покрашены в бежевый цвет. Кухни либо вытянуты, как вагончик, либо совмещены с гостиными и занимают мало места. В нашей квартире, например, гарнитур с плитой стоит сразу у входной двери. Разувались когда-нибудь на кухне? Редко где можно встретить стиральную машину, но иногда прачечные есть в доме. В остальных случаях придется искать отдельную, где принимают вещи. Но цены не кусаются — 180 рублей за сумку белья. Но самое классное в местной недвижимости — наличие на последних этажах бассейнов, грилей, патио для сбора компаний в праздники. Естественно, за такие апартаменты придется платить дороже.
Покупка жилья тоже обойдется недешево, но не стоит забывать, что это столица. Студии стартуют от 56–60 тысяч долларов. В среднем нормальная квартира в хорошем районе обойдется от 100 тысяч и выше.
Местная кухня — лотерея
Первое время походы в магазин или кафе были лотереей. Было непонятно, будет ли тебе сегодня вкусно. На полках представлены в основном продукты местных производителей. Много риса и макарон, но нет привычной нам гречки. Сметану или творог тут не производят, поэтому эмигранты заказывают у соотечественников. Они же делают пельмени, блинчики и соленья. Хлеб тут больше похож на тостовый, имеет какой-то странный запах и стоит почти 200 рублей за штуку.
Зато вдоволь дешевых фруктов и мяса. Первое время мы объедались манго (200 рублей за кг) и подсели на свинину (180–200 рублей). Мясо в Аргентине очень любят, помимо стейков есть традиционное блюдо — асадо. Это жареное на гриле ассорти из говяжьих рёбер, кровяной колбасы и всяких внутренностей.
Любопытно, что местные потребляют газировку литрами вместо воды, а бутылки имеют больший объем, чем в России. Стремление к гигантизму, как мы заметили, также сказывается на бутылках шампуней, освежителях воздуха. При этом стоит это всё в переводе на рубли — копейки. По нашим наблюдениям, несмотря на то что Аргентина находится рядом с океаном, в супермаркетах мало рыбы и креветок.
Безопасность и преступность
Говорят, что по статистике в Аргентине меньше убийств, чем в России. Бьют рекорды кражи и грабежи.
Первое, о чем предупреждают в Буэнос-Айресе, — не светить телефоном в общественных местах и не ходить поздним вечером одному. Особенно в неблагополучных районах. За два месяца я услышала как минимум три истории из первых уст о краже телефонов. У одного парня вырвали на улице, когда он записывал видео. У девушки незаметно забрал со стола уличный продавец носков, творчески положив свою продукцию на смартфон. Недавно по русским чатам гуляла история про пару, которая только прилетела и заселялась в квартиру. Пока они отвернулись на пару секунд, из общей кучи вещей у подъезда исчез рюкзак с 20 тысячами евро, техникой, картами и всеми документами. В итоге их приютили незнакомцы и даже собрали денег на первое время.
На этом фоне у меня возник вопрос, который я задаю местным жителям: а что, если грабителям дать отпор? Воспользоваться перцовым баллончиком или применить силу? По словам подруги, закончившей местный юрфак, в Аргентине действует тот же закон, что и в России, — за превышение самообороны можно получить срок. Но не это главное: большинство грабителей ходят с огнестрельным оружием. Например, наша переводчица рассказала, что несколько лет назад у нее из-за велосипеда застрелили брата. Грабителю не было 16 лет, а значит, его по местным законам нельзя осудить. Бонусом разные люди рассказали еще пару историй про стрельбу в спину при нежелании отдать свое имущество. Поэтому желания геройствовать у нас как-то поубавилось.
Но я ни в коем случае не запугиваю: такие истории просто врезаются в память, а произойти могли в любой другой стране.
Вместо заключения
Иногда мне кажется, когда я рассказываю всё это, у людей складывается негативное впечатление об Аргентине. Да, тут стоит заботиться о своей безопасности, высокая инфляция (под 100%) разгоняет цены на продукты (но они всё равно дешевле, чем у нас), да и недвижимость стоит дорого. Уровень сервиса отстает от того, к которому мы привыкли в России. Но это только одна сторона медали.
Аргентина — прекрасная страна с зелеными парками, вкусными фруктами, шикарной природой, а самое главное — добрыми и отзывчивыми людьми. Она дарит какое-то ощущение легкости и возможность быть любым — тебя никто не осудит. А еще недавно из разговоров с аргентинскими друзьями мы узнали, что они в детстве также жевали гудрон вместо жвачки, посыпая сахаром. Так что, кажется, у нас больше общего, чем мы думаем.