Лаборатория проверила клубнику, которую продают на улицах. Она вообще съедобная?

Клубнику сейчас продают и в магазинах, и на рынках, и просто с рук среди улицы. Часть покупателей охотно покупает, другие же с опаской обходят мимо, ворча, что ничего, кроме пестицидов, в ранней клубнике нет.



Журналисты E1.RU решили не гадать, а узнать наверняка, можно ли покупать ягоды у уличных торговцев (или безопаснее всё же взять в магазине). Помочь с экспериментом согласились специалисты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета — они приняли образцы клубники на опыты. Публикуем их честный вердикт.