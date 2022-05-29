Лаборатория проверила клубнику, которую продают на улицах. Она вообще съедобная?
Публикуем честный вердикт химиков
Клубнику сейчас продают и в магазинах, и на рынках, и просто с рук среди улицы. Часть покупателей охотно покупает, другие же с опаской обходят мимо, ворча, что ничего, кроме пестицидов, в ранней клубнике нет.
Журналисты E1.RU решили не гадать, а узнать наверняка, можно ли покупать ягоды у уличных торговцев (или безопаснее всё же взять в магазине). Помочь с экспериментом согласились специалисты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета — они приняли образцы клубники на опыты. Публикуем их честный вердикт.
Что и как проверяли?
Мы купили ягоды в супермаркете, на рынке и с рук у уличных торговцев, стараясь искать урожай из разных стран. Взяли четыре образца (весом около 300 граммов): азербайджанскую, армянскую, узбекистанскую и краснодарскую клубнику.
Оговоримся сразу: настоящее происхождение клубники, которой торгуют частные продавцы, проверить сложно. Нам приходилось верить на слово (и внимательно читать ценники).
Образцы ягод (по-научному они называются «земляника садовая») отвезли в лабораторию УрГЭУ, там их проверили на соответствие разным ГОСТам и содержание витаминов. В итоге получился подробный отчет с характеристикой каждого вида клубники и заключением, какая из них самая вкусная, а какая — самая полезная. Публикуем важные выдержки из отчета, а в конце назовем победителей испытания.
Клубника из Узбекистана: все ягоды оказались одинаково зрелыми, но в партии нашлись загнившие и заплесневевшие экземпляры. Постороннего запаха у клубники не обнаружили, прослеживался кислый привкус.
Клубника из Армении: ягоды зрелые, без посторонних вкусов и запахов, в партии тоже нашли увядшие образцы (некоторые — с плесенью, другие были повреждены сельскохозяйственными насекомыми-вредителями).
Клубника из Краснодара: ягоды зрелые и целые, чистые, без повреждений. Посторонних запахов и вкусов не обнаружено.
Клубника из Азербайджана: многие ягоды оказались сильно помяты, часть — с плесенью. На некоторых образцах были следы земли и посторонней примеси.
Какая химия содержится в клубнике?
Важный показатель, который проверяли в лаборатории, — наличие нитратов (солей азотной кислоты). Их в клубнике определил специальный аппарат СОЭКС «
Нитраты — это соли азотной кислоты, они поступают в растение из почвы вместе с подкормками. Азот отвечает за формирование зеленой массы растения — стеблей и листьев, помогает им быстрее расти.
Все образцы прошли это испытание, но показали очень разные результаты: в азербайджанской клубнике нитратов оказалось больше всего — 62 мг/кг, в армянской — 58 мг/кг, в российской (Краснодар) —
Эту клубнику можно есть?
Да, анализ заключил, что вся исследуемая клубника — съедобная, но разница качества среди образцов оказалась большой. Специалисты лабораторного комплекса УрГЭУ составили рейтинг ягод по вкусу (кстати, он совпал с рейтингом шеф-повара, который тестировал клубнику ранее).
Какая клубника самая сладкая:
- 1-е место по вкусу — краснодарская;
- 2-е место по вкусу — азербайджанская;
- 3-е место по вкусу — армянская;
- 4-е место по вкусу — узбекистанская.
Важное замечание: среди четырех образцов к высшему сорту по внешнему виду, вкусу и цвету смогли отнести только один — клубнику из Краснодара. Остальные недотягивали по разным причинам.
Ну и, наконец, главное заключение от специалистов.
Какая клубника самая-самая?
Одного вкуса мало — важно оценивать качество ягод по совокупности показателей, потому что самая сладкая клубника может быть напичкана химикатами и совсем не содержать витаминов. Публикуем итоговый рейтинг качества клубники (и пояснение к нему).
Рейтинг лучшей клубники:
- Краснодарская.
- Узбекистанская.
- Армянская.
- Азербайджанская.
— По результатам вышеописанных испытаний лучшим из образцов является клубника из Краснодарского края. В этих ягодах наибольшее количество сухого вещества, сахара, выше антиоксидантная активность, кислотность умеренная, — говорится в заключении лаборатории.
Второе место заняла клубника из Узбекистана, третье — из Армении. Правда, по одному из показателей российская клубника всё же проиграла — в армянской витаминов оказалось больше.
— Образец клубники из Азербайджана уступал всем остальным анализируемым образцам: в нем было самое высокое количество воды — 93%, соответственно, очень малое количество сухого вещества и сахара, наименьшее количество водорастворимых витаминов, — отмечают специалисты.