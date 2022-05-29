СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 66.40
eur 69.44
Тема дняКто из главврачей НСО заработал больше всех?
Все новости
Все новости
Эксперимент

Лаборатория проверила клубнику, которую продают на улицах. Она вообще съедобная?

Публикуем честный вердикт химиков

177
Журналисты E1.RU сделали контрольную закупку клубники на рынках и в магазинах Екатеринбурга, после чего сдали образцы в лабораторию

Журналисты E1.RU сделали контрольную закупку клубники на рынках и в магазинах Екатеринбурга, после чего сдали образцы в лабораторию

Поделиться

Клубнику сейчас продают и в магазинах, и на рынках, и просто с рук среди улицы. Часть покупателей охотно покупает, другие же с опаской обходят мимо, ворча, что ничего, кроме пестицидов, в ранней клубнике нет.

Журналисты E1.RU решили не гадать, а узнать наверняка, можно ли покупать ягоды у уличных торговцев (или безопаснее всё же взять в магазине). Помочь с экспериментом согласились специалисты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета — они приняли образцы клубники на опыты. Публикуем их честный вердикт.

Что и как проверяли?

Мы купили ягоды в супермаркете, на рынке и с рук у уличных торговцев, стараясь искать урожай из разных стран. Взяли четыре образца (весом около 300 граммов): азербайджанскую, армянскую, узбекистанскую и краснодарскую клубнику.

Оговоримся сразу: настоящее происхождение клубники, которой торгуют частные продавцы, проверить сложно. Нам приходилось верить на слово (и внимательно читать ценники).

В Едином лабораторном комплексе УрГЭУ изучили каждый образец

В Едином лабораторном комплексе УрГЭУ изучили каждый образец

Поделиться

Образцы ягод (по-научному они называются «земляника садовая») отвезли в лабораторию УрГЭУ, там их проверили на соответствие разным ГОСТам и содержание витаминов. В итоге получился подробный отчет с характеристикой каждого вида клубники и заключением, какая из них самая вкусная, а какая — самая полезная. Публикуем важные выдержки из отчета, а в конце назовем победителей испытания.

Клубника из Узбекистана: все ягоды оказались одинаково зрелыми, но в партии нашлись загнившие и заплесневевшие экземпляры. Постороннего запаха у клубники не обнаружили, прослеживался кислый привкус.

Клубника из Армении: ягоды зрелые, без посторонних вкусов и запахов, в партии тоже нашли увядшие образцы (некоторые — с плесенью, другие были повреждены сельскохозяйственными насекомыми-вредителями).

Клубника из Краснодара: ягоды зрелые и целые, чистые, без повреждений. Посторонних запахов и вкусов не обнаружено.

Клубника из Азербайджана: многие ягоды оказались сильно помяты, часть — с плесенью. На некоторых образцах были следы земли и посторонней примеси.

Важно осмотреть ягоды перед покупкой. Зрелость (и кислый вкус) можно определить по хвостику — под листьями не должно быть белого пятна

Важно осмотреть ягоды перед покупкой. Зрелость (и кислый вкус) можно определить по хвостику — под листьями не должно быть белого пятна

Поделиться

Какая химия содержится в клубнике?

Важный показатель, который проверяли в лаборатории, — наличие нитратов (солей азотной кислоты). Их в клубнике определил специальный аппарат СОЭКС «Экотестер-3». Допустимое содержание по российским ГОСТам — 100 мг/кг.

Нитраты — это соли азотной кислоты, они поступают в растение из почвы вместе с подкормками. Азот отвечает за формирование зеленой массы растения — стеблей и листьев, помогает им быстрее расти.

Все образцы прошли это испытание, но показали очень разные результаты: в азербайджанской клубнике нитратов оказалось больше всего — 62 мг/кг, в армянской — 58 мг/кг, в российской (Краснодар) — 3 мг/кг, а в узбекистанской нитратов совсем не обнаружили.

Оказалось, что все ягоды соответствуют норме содержания нитратов, но больше всего их в клубнике из Азербайджана

Оказалось, что все ягоды соответствуют норме содержания нитратов, но больше всего их в клубнике из Азербайджана

Поделиться

Эту клубнику можно есть?

Да, анализ заключил, что вся исследуемая клубника — съедобная, но разница качества среди образцов оказалась большой. Специалисты лабораторного комплекса УрГЭУ составили рейтинг ягод по вкусу (кстати, он совпал с рейтингом шеф-повара, который тестировал клубнику ранее).

Какая клубника самая сладкая:

  • 1-е место по вкусу — краснодарская;
  • 2-е место по вкусу — азербайджанская;
  • 3-е место по вкусу — армянская;
  • 4-е место по вкусу — узбекистанская.

Важное замечание: среди четырех образцов к высшему сорту по внешнему виду, вкусу и цвету смогли отнести только один — клубнику из Краснодара. Остальные недотягивали по разным причинам.

Ну и, наконец, главное заключение от специалистов.

Какая клубника самая-самая?

Одного вкуса мало — важно оценивать качество ягод по совокупности показателей, потому что самая сладкая клубника может быть напичкана химикатами и совсем не содержать витаминов. Публикуем итоговый рейтинг качества клубники (и пояснение к нему).

Рейтинг лучшей клубники:

  1. Краснодарская.
  2. Узбекистанская.
  3. Армянская.
  4. Азербайджанская.

— По результатам вышеописанных испытаний лучшим из образцов является клубника из Краснодарского края. В этих ягодах наибольшее количество сухого вещества, сахара, выше антиоксидантная активность, кислотность умеренная, — говорится в заключении лаборатории.

Второе место заняла клубника из Узбекистана, третье — из Армении. Правда, по одному из показателей российская клубника всё же проиграла — в армянской витаминов оказалось больше.

Первое место заняла клубника из России (Краснодар), а последнее — из Азербайджана

Первое место заняла клубника из России (Краснодар), а последнее — из Азербайджана

Поделиться

— Образец клубники из Азербайджана уступал всем остальным анализируемым образцам: в нем было самое высокое количество воды — 93%, соответственно, очень малое количество сухого вещества и сахара, наименьшее количество водорастворимых витаминов, — отмечают специалисты.

По теме

анализземляникаклубникалабораторияпестицидыпроверкаэкспериментягода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2