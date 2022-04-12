В «Гастро-корте» на Центральном рынке откроют мидийную и еще 9 новых точек

«Гастро-корт» на Центральном рынке станет больше на десять точек. Они откроются на втором этаже, где уже идут строительные работы.



Второй этаж «Гастро-корта» был открыт для публики в феврале этого года, когда здесь проводился гастро-фестиваль. Ранее это пространство было занято точками по торговле одеждой. После фестиваля второй этаж оставался просто зоной с посадочными местами. Еду и напитки сюда нужно было принести с первого этажа, где расположены все точки «Гастро-корта».

Строительные работы здесь начались в прошлом месяце. Сейчас там отчетливо заметны семь слотов разного размера для будущих точек общепита. Кроме того, открыт доступ зону на третьем этаже, откуда открывается вид на улицу Гоголя. Работы ведутся так же на летней веранде, которая появилась на крыше рынка в прошлом году.