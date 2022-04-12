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В «Гастро-корте» на Центральном рынке откроют мидийную и еще 9 новых точек

Места для половины из них уже готовы принять новых арендаторов

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Места для новых точек общепита на втором этаже «Гастро-корта»

Места для новых точек общепита на втором этаже «Гастро-корта»

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«Гастро-корт» на Центральном рынке станет больше на десять точек. Они откроются на втором этаже, где уже идут строительные работы.

Второй этаж «Гастро-корта» был открыт для публики в феврале этого года, когда здесь проводился гастро-фестиваль. Ранее это пространство было занято точками по торговле одеждой. После фестиваля второй этаж оставался просто зоной с посадочными местами. Еду и напитки сюда нужно было принести с первого этажа, где расположены все точки «Гастро-корта».

Строительные работы здесь начались в прошлом месяце. Сейчас там отчетливо заметны семь слотов разного размера для будущих точек общепита. Кроме того, открыт доступ зону на третьем этаже, откуда открывается вид на улицу Гоголя. Работы ведутся так же на летней веранде, которая появилась на крыше рынка в прошлом году.

Пространство на третьем этаже

Пространство на третьем этаже

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Как рассказали корреспонденту НГС в администрация «Гастро-корта», всего на втором уровне должны появиться десять точек разного формата.

— На 2 этаже готовятся к открытию чайная, заведение с завтраками, мидийная (заведение с мидиями — прим.ред), vape бар, кондитерская без сахара, кальяная, веганское бистро, точка с итальянской пастой, закусочная корейской кухни и бургерная, — сообщили в администрации.

Будущая точка с итальянской пастой (в центре) на втором этаже

Будущая точка с итальянской пастой (в центре) на втором этаже

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«Гастро-корт» на Центральном рынке является собственным проектом владельцев рынка — группы компаний «Мария-Ра». Им же принадлежит другой похожий проект — «Ресторанный дворик» за гостиницей «Центральная». «Гастро-корт» был создан по образу гастрономических пространств в Москве и Санкт-Петербурге, которые стали популярны во второй половине 2010-х. «Гастро-корт» начал работать в конце 2021 года, сейчас там работает порядка 20 точек разного формата.

Заведения в Новосибирске не только открываются, но и закрываются. С начала года в городе уже прекратили работу несколько заметных проектов, в том числе и на «Гастро-корте».

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