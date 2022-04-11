Ушли не прощаясь: какие заведения закрылись в Новосибирске (даже ресторан со стейками за 10 тысяч)

С начала года в Новосибирске перестали работать несколько заведений разного размера и ценового уровня — от элитного ресторана до точек уличной еды. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить наиболее заметные из них. По большей части освободившиеся площадки уже нашли нового арендатора или их планирует использовать для нового проекта сам владелец закрытого заведения.
Слишком элитный Okabe
Ресторан высокой японской кухни (так его позиционировали сами создатели) открылся в дорогом жилом комплексе Montblanc Residence в конце сентября прошлого года. Названо заведение было в честь специально приглашенного для этого проекта шеф-повара — Киичи Окабе, который должен был предложить публике кухню своей страны в собственном авторском прочтении. Ресторан довольно долго строился, а обучение команды заняло едва ли не больше времени, чем просуществовало само заведение.
На открытии был торжественно разделан привезенный господином Окабе тунец, местный бомонд и лидеры мнений выложили в «Инстаграме»* восторженные сторис. Но когда ресторан начал работать в обычном режиме, стало ясно, что местная публика к такому проекту не совсем готова, или проект не готов к публике — с какой стороны посмотреть. Уровень цен в ресторане был таким, что средний ужин обошелся бы здесь в 4–5 тысяч рублей на человека, а некоторые блюда тянули на 10 тысяч рублей. А уж ставка на кухню, где очень большое значение имеют рыба и морепродукты, в городе, удаленном от ближайшего моря на тысячи километров, вызывала вопросы с самого начала.
В итоге сам Окабе уехал из Новосибирска еще в феврале, а ресторан работал еще около месяца и был окончательно закрыт. По информации НГС, сейчас на этом месте планируется открытие нового заведения (предположительно с кипрской кухней).
Засохший One More Brut
Очередное заведение с невнятной концепцией на раскрученном, казалось бы, месте. После того как здесь закрылось кафе «Шансонье», ни один проект не смог прижиться на этой площадке. Здесь успели поработать и кондитерская, и лаунж-бар. Последним по счету было заведение, где решили сделать ставку на игристые вина.
Идея была новой и по-своему интересной. Но не сопровождалась ни сколько-нибудь активным продвижением, ни интересными мероприятиями, ни какой-то продуманной кухней и попыткой создать соответствующую атмосферу. Так что убедить достаточное количество публики приходить сюда регулярно на бокал-другой просекко (да хоть бы даже и кубанского брюта) так и не удалось. Что, кстати, не означает нежизнеспособность формата самого по себе. Открытый также прошлой осенью в ресторанном дворике маленький бар «Пузырики» жив-здоров.
Ротация на «Гастро-корте»
Гастрономическое пространство на «Центральном рынке» существует по факту чуть больше полугода, но там уже успели смениться несколько арендаторов. Быстрее всего поле боя покинул проект группы «Бочкари», который пытался сделать там блинную. Блины были вкусными, но само по себе такое предложение жителей города вряд ли могло заинтересовать (в силу банальности). Может быть, если бы владельцы подождали хотя бы полгода, народ и подтянулся бы, но наличие работающих крупных проектов, видимо, не оставило мотивации. На этом месте планируется открытие новой точки, но пока она не работает.
Замена случилась еще в одном месте. Томский проект Tantuni уступил место настоящему турецкому кебабу. Идея у томичей была неплохой, но организация дела явно хромала, а ресурсов подтянуть ее не хватало.
В целом же «Гастро-корт» развивается. Сейчас вовсю идет строительство слотов для арендаторов уже и на втором этаже. А в сам комплекс потянулась публика, которая едет сюда специально поесть (а не просто заходит перекусить после рынка).
Из Kung Pho в пиццерию
Открытое в 2017 году небольшое заведение Kung Pho на улице Горького стало первой удачной попыткой сделать демократичное заведение набиравшей популярность вьетнамской кухни без участия вьетнамцев. Концепция оказалась удачной и дала жизнь целой сети. Сейчас в Новосибирске работает семь заведений под этим названием. Однако то, что казалось новым и уникальным пять лет назад, превратилось в общее место сейчас. У Kung Pho появилась масса конкурентов, где «Фо Бо» и нэмы готовят уже выходцы из Далата и Нячанга (а не с Расточки и Богдашки). И владельцы сети приняли смелое решение передать помещение первой точки для нового проекта.
Место на Горького займет заведение Den`s Pizza — авторский проект бренд-шефа Kung Pho Дениса Квача. Первая (еще более крохотная) точка открылась в прошлом году в Академгородке. Нельзя сказать, что заведение там пользуется каким-то ажиотажным спросом, но количество людей, готовых заказать пиццу, точно больше, чем тех, что пойдут за «Фо Бо».
А вот на месте закрытого в прошлом году «Буфета №1» уже заработало новое заведение (того же самого владельца). Ретро бар превратился в современную гастрорюмочную «Налейнина».
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