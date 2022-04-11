Ушли не прощаясь: какие заведения закрылись в Новосибирске (даже ресторан со стейками за 10 тысяч)

На открытии был торжественно разделан привезенный господином Окабе тунец, местный бомонд и лидеры мнений выложили в «Инстаграме»* восторженные сторис. Но когда ресторан начал работать в обычном режиме, стало ясно, что местная публика к такому проекту не совсем готова, или проект не готов к публике — с какой стороны посмотреть. Уровень цен в ресторане был таким, что средний ужин обошелся бы здесь в 4–5 тысяч рублей на человека, а некоторые блюда тянули на 10 тысяч рублей. А уж ставка на кухню, где очень большое значение имеют рыба и морепродукты, в городе, удаленном от ближайшего моря на тысячи километров, вызывала вопросы с самого начала.



В итоге сам Окабе уехал из Новосибирска еще в феврале, а ресторан работал еще около месяца и был окончательно закрыт. По информации НГС, сейчас на этом месте планируется открытие нового заведения (предположительно с кипрской кухней).



Засохший One More Brut