Умрут не в своей тарелке: проверьте, правильно ли вы храните продукты

1
Картофель
Как и другие растения семейства пасленовых, на свету картофель зеленеет и вырабатывает ядовитый соланин. Если вы решите такую картошку съесть, то поберегите себя и лучше срежьте все зеленые участки — до того цвета, каким должна быть обычная белая картошка.
В идеале хранить картофель нужно в темном и прохладном месте при температуре не выше четырех градусов тепла. Иначе он начнет прорастать. Также важно учитывать влажность воздуха.
— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%. Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю, — объясняет смотритель Музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.
В холодильнике картофель лучше не держать. Там для картошки слишком влажно, да и воздухообмена никакого. Но если вам больше некуда пристроить картошку, кроме как в холодильник, положите ее в бумажный пакет (никакого полиэтилена). Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется».
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2
Лук
Для продолжительного хранения луку необходимы воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%. А вот если положить его в холодильник, то он через какое-то время станет мягким, заплесневеет и начнет еще и подгнивать (из-за избыточной влаги и отсутствия циркуляции воздуха).
— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит академик Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре от +15 до +18 градусов. Шалот можно хранить холодным и теплым способом. В первом случае температура должна быть от +2 до +4 градусов, во втором — от +18 до +23, желательно около печки.
Татьяна Симакова — академик Международной академии аграрного образования, директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета.
Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится аромат луковицы.
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3
Яйца
Яйца можно без проблем хранить в холодильнике, причем на любой полке и даже в дверце. Впрочем, они и без холодильника спокойно проживут около месяца, если скорлупа не повреждена.
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4
Мясо и рыба
Здесь всё довольно просто. Охлажденное мясо и рыба могут храниться в холодильнике не более двух-трех дней. Так что если вы в ближайшее время не планируете ничего из них готовить, отправляйте их в морозилку. Но предварительно нарежьте небольшими порционными кусками, чтобы потом не приходилось размораживать весь кусок, отрезать от него необходимую часть, а оставшееся снова замораживать. Когда мясо замораживается и размораживается, кристаллы льда изменяют его структуру; размораживание ведет к потере жидкости, а вместе с ней теряются сочность, вкус и полезные вещества. Так же происходит и с другими продуктами: ягодами, овощами, рыбой и так далее.
— Когда вы домой приносите рыбу и кидаете в морозилку — вы же ее не шоково заморозили, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), появляется кисельная масса. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем — вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.
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5
Консервы
С закрытыми консервами всё просто — они выживут в любой человеческой среде как минимум до конца срока годности, а то и еще дольше. А если закинуть их в холодильник, то срок годности продлится чуть ли не до бесконечности. А вот если вы консервы открыли, то долго они в таком состоянии не проживут. Их лучше переложить в плотно закрывающуюся посуду и хранить в холодильнике.
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6
Мука и крупы
Любые сыпучие продукты можно хранить как в купленной упаковке, так и в герметично закрывающихся емкостях: стеклянных, жестяных, пластиковых. Беда в том, что в сыпучих продуктах могут завестись насекомые, а жуки в той же муке — точно нежелательные гости. Так что муку нужно время от времени просеивать, а крупы — перебирать. И, конечно, следить за сроками годности и хранить в таре с резьбой, через которую насекомые просто не пролезут.
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7
Мед
Отличная альтернатива сахару, который все кинулись скупать тоннами. И полезно, и сладости хоть отбавляй. Он сам по себе может храниться очень долго. Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу. Кроме того, повышенная кислотность (уровень pH меда колеблется от 3,5 до 4,5) не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. В идеале — хранить мед при температуре от +5 до +20 градусов. Этого разбега достаточно, чтобы найти подходящее для меда место. А вот неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества меда.
— В холодильнике, при низких температурах, кристаллизация пойдет быстрее. Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного меда нет, — говорит председатель общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалев. — Но если вы решите потом такой мед растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше +40 градусов и только на водяной бане. При нагреве выше 40 градусов начнут выделяться вредные для человека элементы, а полезные и вкусовые свойства пропадут. При перегреве мед потемнеет и станет горчить, а витамины в его составе полностью разрушатся.
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8
Шоколад
Если вы положили шоколад на хранение в холодильник, и на нем появился белый налет, это не «заветрилось» и не испортилось. Это масло какао из него выступило. Плохого в этом ничего нет, но и лучше шоколад от этого не становится. А вот если вы посмотрели на упаковку и поняли, что срок годности шоколада давно вышел, то налет — явный признак несвежести продукта.
Вообще, в холодильник шоколад можно убрать только если в помещении слишком жарко, и он бесконечно тает. Да и то на пару часов. Подходящим вариантом для хранения шоколада будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой 16–18 градусов. Максимум — 20. Идеальная среда для шоколада — сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место.
— Если температура будет выше, начнет разрушаться кристаллическая решетка какао-масла, шоколад покроется серым налетом, а его вкус заметно ухудшится, — объясняет преподаватель кондитерской школы Bakerschool, выпускница высшей школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu в Париже Елена Становова. — К шоколадкам, продающимся в магазинах, это относится в меньшей степени — там много эмульгаторов, которые затормаживают эти процессы. Также шоколад хорошо впитывает запахи, поэтому его нужно хранить отдельно от сильно пахнущих продуктов.
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9
Сыр
Сыр может оставаться свежим долго, если хранить его правильно. В полиэтиленовую пленку заворачивать его нельзя — «задохнется». Лучше берите пергаментную бумагу. Она пропускает достаточно воздуха и не позволяет сыру засохнуть. Если у сорта резкий запах, храните его подальше от остальных продуктов. Чтобы весь холодильник не пропах, уберите завернутый в пергамент сыр в плотно закрывающийся контейнер. Мягкие сыры лучше хранить в собственной жидкости или в соленой воде (на производстве они часто так и дозревают — в солевом растворе).
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10
Растительное масло
Оптимальная температура хранения подсолнечного масла — около 14 градусов тепла. Но оно прекрасно чувствует себя и при комнатной температуре, а минимальный предел составляет +5 градусов. При этом подсолнечное, как и любое растительное масло, не терпит перепадов температуры. Из-за этого оно окисляется, становится прогорклым, теряет вкус, аромат, витамины и полезные свойства.
Оливковое масло прекрасно сохранится при температуре от +12 до +16 градусов. При более низкой температуре масло затвердеет, а некоторые его компоненты осядут на дно белыми хлопьями. Это твердые жиры, которые постепенно исчезнут при комнатной температуре, но приятного всё равно мало. Совсем другой вопрос — если вы решите заморозить оливковое масло. В этом случае оно потеряет запах, вкус и абсолютно все полезные свойства.
Для хранения масла выбирайте темное место, куда не доберутся прямые солнечные лучи. Из-за них в продукте разрушаются витамин А, ретинол и другие микроэлементы. Идеальной тарой станет стеклянная затемненная бутылка или емкость из нержавеющей стали. И проследите, чтобы она была плотно закрыта, чтобы не допустить окисления продукта. Выбирать масло в большой бутылке тоже не стоит. Лучше взять несколько маленьких. Чем меньше объем тары, тем меньше площадь соприкосновения продукта с воздухом.
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11
Сливочное масло
А вот сливочного масла много лучше не набирать. Хранится оно согласно сроку годности, на протяжении которого масло можно хранить в той же упаковке, что и покупали. Главное, плотно завернуть в нее масло, чтобы оно не прогоркло.
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12
Чай, кофе, специи
Здесь главное максимально ограничить испарение, а также покупать эти продукты в умеренном количестве, так как их тоже нельзя хранить вечно. Можно пересыпать чай и специи в стеклянные или жестяные банки, но следить за тем, чтобы они были плотно закрыты.
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