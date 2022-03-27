Умрут не в своей тарелке: проверьте, правильно ли вы храните продукты

Как и другие растения семейства пасленовых, на свету картофель зеленеет и вырабатывает ядовитый соланин. Если вы решите такую картошку съесть, то поберегите себя и лучше срежьте все зеленые участки — до того цвета, каким должна быть обычная белая картошка.



В идеале хранить картофель нужно в темном и прохладном месте при температуре не выше четырех градусов тепла. Иначе он начнет прорастать. Также важно учитывать влажность воздуха.



— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%. Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю, — объясняет смотритель Музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.



В холодильнике картофель лучше не держать. Там для картошки слишком влажно, да и воздухообмена никакого. Но если вам больше некуда пристроить картошку, кроме как в холодильник, положите ее в бумажный пакет (никакого полиэтилена). Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется».