«В 90-е был такой же ажиотаж»: как вырастить сахарную свёклу в огороде и получить сахар (считаем рентабельность)

Вопросы агрономам про сахарную свёклу в новом сезоне новосибирцы начали задавать неслучайно. Те, у кого есть земля, задумываются о ее посадке, видя, какой ажиотаж разгорелся вокруг этого продукта.

— Эта проблема возникла не случайно, а из-за того что у нас на рынке сахара стало непонятно что твориться. Народ стал задумываться, а где же брать его, если не смогут купить. Я в своей жизни такой момент уже проходила в 90-е годы. И семена сахарной свёклы тогда стали продавать в обычных семенных магазинах в пакетиках по 20–30 штук, и кто-то пытался сварить из нее сахар. В итоге у части садоводов она так и осталась на грядках, а остальное скоту скормили, свиньям. Такое сало хорошее получили, — вспоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Период ажиотажа в 90-е прошел, и на прилавки сахар вернулся.

— Паника эта преждевременная сейчас, запасать на всю оставшуюся жизнь тоннами сахар всё-таки не стоит. Я сужу по своему опыту. Да и засаживать сахарной свёклой участок тоже не нужно, это просто нерентабельно, — отмечает агроном.