«В 90-е был такой же ажиотаж»: как вырастить сахарную свёклу в огороде и получить сахар (считаем рентабельность)

Ажиотаж вокруг сахара так и не утихает. Люди в панике выносят его из магазинов с самого утра, хотя власти и поставщики заверяют: дефицита нет и не будет. Скоро в Новосибирскую область приедут еще 500 тонн, но убедить людей получается не особо. Многие задумались и о выращивании сахарной свёклы у себя на огороде — овоща, из которого и получают заветный сладкий песочек. Людмила Шубина, известный агроном, которая помнит, как в
Вопросы агрономам про сахарную свёклу в новом сезоне новосибирцы начали задавать неслучайно. Те, у кого есть земля, задумываются о ее посадке, видя, какой ажиотаж разгорелся вокруг этого продукта.
— Эта проблема возникла не случайно, а из-за того что у нас на рынке сахара стало непонятно что твориться. Народ стал задумываться, а где же брать его, если не смогут купить. Я в своей жизни такой момент уже проходила в
Период ажиотажа в
— Паника эта преждевременная сейчас, запасать на всю оставшуюся жизнь тоннами сахар всё-таки не стоит. Я сужу по своему опыту. Да и засаживать сахарной свёклой участок тоже не нужно, это просто нерентабельно, — отмечает агроном.
Эта культура в выращивании несколько похожа на обычную столовую свёклу с тем исключением, что сахарная свёкла крайне требовательна к агротехнике. Крайне требовательна. Ей нужен теплый климат, поэтому в Западно-Сибирском регионе места, которые использовались для ее выращивания, — юг Алтайского края, юг Красноярского края и Минусинская котловина.
— У нас самый продуктивный регион для ее выращивания — Алтайский край. В 2017 году, например, были получены очень высокие урожаи — около 500 центнеров с гектара. Это отличные показатели. Сибиряки умеют выращивать сахарную свёклу, но это ведь большие производства с соответствующим оборудованием, — подчеркивает специалист.
Как выращивать сахарную свёклу на своем участке
Почва под сахарную свёклу должна быть очень хорошего плодородия — заправлена фосфорными, калийными и азотными удобрениями. От этого напрямую зависит сахаристость этого корнеплода.
— Она очень чувствительна к крестоцветным блошкам, которые легко съедят всходы. Всегда нужно быть готовыми держать на вооружении препараты против нее. Или можно присыпать древесной золой, — советует агроном.
Сроки посева всегда обусловлены погодой и прогревом почвы. Температура земли на глубину десяти сантиметров должна быть
— Расти сахарная свёкла должна разрежено. Это достаточно мощная культура с обильными мощными листьями. Если густо посеять, то получите одни «мышиные хвосты», а не корнеплоды. Расстояние между бороздочками — минимум 35–40 сантиметров, между кустиками в рядочке — не менее 10 сантиметров, — объяснила Людмила Шубина.
Уборка сахарной свёклы начинается с 1 сентября.
— Где взять семена? До 2015 года семеноводством занимались наши хозяйства, но было принято решение перейти на импортные семена, и сейчас 80% семян сахарной свёклы поставляется из-за рубежа. Такая получилась нехорошая ситуация с такой зависимостью от поставок. Но на этот сезон основные производители закупили семена заранее — это Краснодарский край, — отметила агроном. — Будем рассчитывать на разумные действия ответственных за это лиц и на нашу современную науку. Нужно будет восстанавливать наш семенной фонд, чтобы не зависеть от импорта, и у нас есть мощности для этого. Такая ситуация в целом в овощеводстве.
Сколько можно получить сахарной свёклы с сотки и сахара из нее?
Итак, берем в руки калькуляторы. Алтайские умельцы-агрономы смогли получить с гектара 500 центнеров. Но нужно понимать, что свёкла посажена была и выращена по всем агрономическим правилам, которые практически невозможно реализовать дачнику у себя на участке. Поэтому уменьшаем эту цифру минимум вдвое. Получается, что одна сотка даст вам около 250 килограмм свёклы. Еще раз подчеркнем, это результат, если вы максимально приблизили ее выращивание к промышленному. По опыту новосибирских дачников, цифру можно смело уменьшать до 200 килограмм с сотки. Возьмем ее за основу.
Теперь нужно понять, сколько в нашей собранной свёкле (а собирать ее тоже нужно правильно, а главное — вовремя) мы получим сахара. Сорта сахарной свёклы очень различаются. Самые лучшие дают содержание в 17–19% в корнеплоде, но обычно в распоряжение дачника может попасть семенной материал с содержанием сахара в 10–15%.
Так как мы живем в Новосибирской области и доступ к семенному материалу ограничен и учитываем то, что семена все закупили на этот сезон еще в прошлом году, то будем довольствоваться свёклой с содержанием сахара в 10–15%. Мы получим с вами 20–30 килограмм, имея у себя на дачном участке полноценный завод.
Технология получения сахара очень непростая.
- Чистим свёклу, все собранные 200 килограмм вручную. Завода же с оборудованием у нас нет. И не дай бог, попала какая-то соринка, сорняк, грязь — всё отправляется в брак.
- Делаем кашицу, порубив плоды в стружку, отжимаем под прессом сок, предварительно найдя этот пресс.
- Теперь сироп нагреваем до 90 градусов. Перегрели — отправляем в брак.
- Сироп нужно очистить. Для этого в него вводят известь и при противоточном движении очищают. Как организовать это противоточное движение? Придется подумать самим.
- И только теперь сгущаем сок выпариванием. Выделится чистая сахароза, и здесь могут быть самые колоссальные потери, потому что часть может остаться в сиропе. В итоге от запланированного объема можем потерять до 80%. А полученную сахарозу нужно еще высушить.
Итак, при невероятном везении и достаточно с малыми потерями нам удалось получить 7–9 килограмм. Лучше ту самую сотку, силы, время и ресурсы использовать под картошку.
Как еще можно использовать урожай?
В Сибири обычно сахарную свёклу использовали для получения самогона.
— Резали кубиками, добавляли дрожжи и дальше по технологии. Но всё равно считается, что самогонка изо ржи и пшеницы намного лучше, чем из бураков. Она получается с белесым налетом, — отметила Людмила Шубина.
Также урожай можно отправить на корм скоту.
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