Крупнейший поставщик региона привезет в Новосибирскую область 500 тонн сахара

На следующей неделе в Новосибирскую область привезут более 500 тонн сахара. Власти договорились об этом с крупнейшим поставщиком региона.
— На прошлой неделе совместно с «Союзроссахаром» проведено совещание с крупнейшим оптовым поставщиком сахара в регионе «РТ Бакалея». Достигнута договоренность о дополнительных объемах завоза сахара на следующей неделе в количестве более 500 тонн, — рассказал министр торговли и промышленности НСО Андрей Гончаров на оперативном совещании 21 марта.
По словам министра, сейчас в Новосибирской области запасов продовольствия — сахара, круп и консервов — хватит в среднем на 21 день, без учета ежедневного подвоза. Непродовольственных товаров хватит на 50 дней.
Ранее НГС изучил, как изменились цены на продукты в Новосибирской области. Рассказываем, какие товары подешевели, а какие — исчезли с полок.