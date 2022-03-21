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Тема дня500 тонн сахара везут в НСО
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Крупнейший поставщик региона привезет в Новосибирскую область 500 тонн сахара

В регионе есть запасы круп и консервов

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По словам властей, запасов сахара хватит на 21 день

По словам властей, запасов сахара хватит на 21 день

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На следующей неделе в Новосибирскую область привезут более 500 тонн сахара. Власти договорились об этом с крупнейшим поставщиком региона.

— На прошлой неделе совместно с «Союзроссахаром» проведено совещание с крупнейшим оптовым поставщиком сахара в регионе «РТ Бакалея». Достигнута договоренность о дополнительных объемах завоза сахара на следующей неделе в количестве более 500 тонн, — рассказал министр торговли и промышленности НСО Андрей Гончаров на оперативном совещании 21 марта.

По словам министра, сейчас в Новосибирской области запасов продовольствия — сахара, круп и консервов — хватит в среднем на 21 день, без учета ежедневного подвоза. Непродовольственных товаров хватит на 50 дней.

Ранее НГС изучил, как изменились цены на продукты в Новосибирской области. Рассказываем, какие товары подешевели, а какие — исчезли с полок.

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