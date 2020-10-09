Горячий татарин: пробуем самые сочные чебуреки в Новосибирске — обзор новых мест

На новосибирском рынке уличной еды на наших глазах происходит тихая революция. Из маргинальной еды чебурек превращается во вполне респектабельное и даже местами гламурное блюдо. Обозреватель НГС Стас Соколов не мог пройти мимо такого явления. Какими должны быть идеальные чебуреки в идеале и кто в Новосибирске готовит их так, что блюдо привокзальных буфетов оказывается достойно гламурных инстаграмов? Сейчас всё расскажем.

Что за бурек



Чебурек придумали крымские турки (которых у нас называют татарами, хотя к жителям Татарстана те имеют весьма опосредованное отношение). Название переводится как «пирожок с мясом». Просто борек (или бурек), к слову, известное турецкое блюдо — это крупный тонкий пирог с начинкой, в качестве которой может выступать и сыр с зеленью, и мясо, и так далее. Так что, когда изготовители чебуреков пишут на своих вывесках «Крымский», то это неспроста.