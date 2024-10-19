«Познакомились за два месяца до свадьбы»: Анна Терешкова поделилась архивными фото с супругом — пара отмечает юбилей

У пары пятеро детей Источник: Анна Терешкова, телеграм











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала архивные фотографии со своим супругом. 19 октября семья отмечает свой юбилей.

Об этом Анна Терешкова сообщила в своих соцсетях. Она также рассказала о том, как познакомилась с мужем.

— Ровно 35 лет назад (боже, как бежит время) я вышла замуж за студента Института Народного хозяйства. Но познакомились мы с ним за два месяца до свадьбы, я была командиром студенческого строительного отряда Медицинского института, а он был Комиссаром отряда Института Народного хозяйства, — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова вышла замуж в 1989 году Источник: Анна Терешкова, телеграм











Бывшая вице-мэр уточнила, что это произошло на острове Шикотан Курильской гряды. Там прошла шуточная свадьба двух отрядов, где будущие супруги были в роли жениха и невесты.

— А по приезду домой двумя институтами отыграли нашу свадьбу. И вот уже мы 35 лет вместе, и я ужасно люблю Диму и наших прекрасных пять детей, — написала Анна Терешкова.

Сибирячка работала в мэрии 10 лет Источник: Анна Терешкова, телеграм











Как сообщалось ранее, Анна Терешкова вышла замуж в 1989 году, ее муж — Дмитрий Терешков. Супруги начали отношения еще в студенчестве. Редакция НГС в отдельном материале вспомнила все, что известно о политике.