Землетрясения, шторм и медведь: в какие приключения попала Анна Терешкова на Камчатке — фото из отпуска

Анна Терешкова вернулась с Камчатки и поделилась фотографиями в своих социальных сетях. Бывшая вице-мэр Новосибирска рассказала, в какие приключения попала в своей экспедиции.
— Я вернулась с Камчатки! Сказать, что я просто счастлива — это не сказать ничего! Она удивительна, загадочна, но в то же время, очень строга! Испытала и землетрясение, попала в шторм, встречалась с медведями и даже пытались искать разбившийся вертолет! Какая у нас большая и красивая страна. — написала Анна Терешкова.
Бывшая чиновница восхитилась природой и посоветовала изучать и любить Родину. Она также призвала начинать изучать родные места с Новосибирской области и прекрасных мест региона.
В конце августа Анна Терешкова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Ей исполнилось 55 лет.