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Страна и мир Землетрясения, шторм и медведь: в какие приключения попала Анна Терешкова на Камчатке — фото из отпуска

Землетрясения, шторм и медведь: в какие приключения попала Анна Терешкова на Камчатке — фото из отпуска

Во время путешествия бывшая вице-мэр пыталась найти разбившийся самолет

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32 комментария

В экспедицию Анна Терешкова отправилась после дня рождения, 23 августа

Анна Терешкова вернулась с Камчатки и поделилась фотографиями в своих социальных сетях. Бывшая вице-мэр Новосибирска рассказала, в какие приключения попала в своей экспедиции.

В путешествии бывшая чиновница попала в разные приключения

— Я вернулась с Камчатки! Сказать, что я просто счастлива — это не сказать ничего! Она удивительна, загадочна, но в то же время, очень строга! Испытала и землетрясение, попала в шторм, встречалась с медведями и даже пытались искать разбившийся вертолет! Какая у нас большая и красивая страна. — написала Анна Терешкова.

Бывшая вице-мэр встретила медведя и порыбачила

Бывшая чиновница восхитилась природой и посоветовала изучать и любить Родину. Она также призвала начинать изучать родные места с Новосибирской области и прекрасных мест региона.

В конце августа Анна Терешкова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Ей исполнилось 55 лет.

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Камчатка Путешествие Анна Терешкова Новосибирск
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Комментарии
35
Хозяин Круэллы
3 сентября 2024, 09:34
а она кто такая щас? чо вы ее пиарите? натворила дел, сидела бы тихо! совсем совести нет
Zemb
3 сентября 2024, 09:54
медведь не оправдал надежду горожан, остался голодный к сожалению.... 🐻
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