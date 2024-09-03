Землетрясения, шторм и медведь: в какие приключения попала Анна Терешкова на Камчатке — фото из отпуска

— Я вернулась с Камчатки! Сказать, что я просто счастлива — это не сказать ничего! Она удивительна, загадочна, но в то же время, очень строга! Испытала и землетрясение, попала в шторм, встречалась с медведями и даже пытались искать разбившийся вертолет! Какая у нас большая и красивая страна. — написала Анна Терешкова.