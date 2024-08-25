На троне из перьев и цветов: как Анна Терешкова отметила юбилей — разглядываем фото с праздника

Анна Терешкова пригласила на праздник друзей и бывших коллег Источник: Анна Терешкова / Telegram











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Ей 22 августа исполнилось 55 лет.

Юбилей сибирячка отметила в кругу близких, друзей и бывших коллег. Для празднования на улице сделали интересный трон — с перьями и цветами. Именинница же сменила в течение праздника несколько корон.

Именинница получила много цветов Источник: Анна Терешкова / Telegram











Анна Терешкова рассказала, что в ближайшее время отправится в путешествие — в экспедицию на Северные Курильские острова.

Юбилей экс-чиновница отметила 22 августа Источник: Анна Терешкова / Telegram











В 2010 году экс-чиновница создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста. Она пообещала, что в ближайшее время расскажет и своих дальнейших планах.