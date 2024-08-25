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Анна Терешкова отметила юбилей — фото с праздника

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Стиль и красота На троне из перьев и цветов: как Анна Терешкова отметила юбилей — разглядываем фото с праздника

На троне из перьев и цветов: как Анна Терешкова отметила юбилей — разглядываем фото с праздника

Ей исполнилось 55 лет

3 827
56 комментариев

Анна Терешкова пригласила на праздник друзей и бывших коллег

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Ей 22 августа исполнилось 55 лет.

Юбилей сибирячка отметила в кругу близких, друзей и бывших коллег. Для празднования на улице сделали интересный трон — с перьями и цветами. Именинница же сменила в течение праздника несколько корон.

Именинница получила много цветов

Анна Терешкова рассказала, что в ближайшее время отправится в путешествие — в экспедицию на Северные Курильские острова.

Юбилей экс-чиновница отметила 22 августа

В 2010 году экс-чиновница создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста. Она пообещала, что в ближайшее время расскажет и своих дальнейших планах.

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Анна Терешкова Юбилей Праздник Экс-вице-мэр
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Комментарии
56
Картавый
25 августа 2024, 11:20
Слава Богу что бабуля вышла на пенсию и больше не будет имитации бурной деятельности.
548762801
25 августа 2024, 11:19
Пускай за Первомайский сквер ответит!
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