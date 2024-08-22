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Город Анна Терешкова отметила день рождения и поделилась с НГС ближайшими планами

Анна Терешкова отметила день рождения и поделилась с НГС ближайшими планами

Праздник бывшая вице-мэр провела в окружении родных и друзей

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48 комментариев

Анна Терешкова 10 лет работала в мэрии

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня, 22 августа, отмечает 55-летие. Как рассказала редакции НГС экс-чиновница, праздник она провела в окружении родных и друзей.

— Очень рада, что ко мне пришло очень много друзей. Я специально в центре города взяла территорию, на которую пригласила тех, кто хочет меня поздравить. Я рада, что у меня осталось очень много друзей, которые со мной были до мэрии и останутся после мэрии, — рассказала вывшая вице-мэр.

Также Анна Терешкова рассказала, что в ближайшее время отправится в путешествие.

— Буквально завтра уезжаю в экспедицию на Северные Курильские острова. Это те острова, которые практически не тронуты людьми, — пояснила экс-чиновница.

На вопрос о планах по поводу будущей карьеры Анна Терешкова рассказала, что в скором времени сделает объявление о своих новых проектах.

Редакция НГС поздравляет Анну Васильевну с днем рождения. Желаем ей успехов в карьере и удачи в будущих начинаниях.

Анна Терешкова родилась в 1969 году

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.

Под руководством Терешковой в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Также под ее началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке.

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Комментарии
49
АнтонПавловичЧехов
22 августа 2024, 18:17
" Очень рада, что ко мне пришло очень много друзей. Я специально в центре города взяла территорию, на которую пригласила тех, кто хочет меня поздравить." надеюсь взяла территорию в первомайском недосквере имени Терешковой?
Дмитрий перестукин
22 августа 2024, 18:06
иди сквер доделывай
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