Анна Терешкова отметила день рождения и поделилась с НГС ближайшими планами

Анна Терешкова 10 лет работала в мэрии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сегодня, 22 августа, отмечает 55-летие. Как рассказала редакции НГС экс-чиновница, праздник она провела в окружении родных и друзей.

— Очень рада, что ко мне пришло очень много друзей. Я специально в центре города взяла территорию, на которую пригласила тех, кто хочет меня поздравить. Я рада, что у меня осталось очень много друзей, которые со мной были до мэрии и останутся после мэрии, — рассказала вывшая вице-мэр.

Также Анна Терешкова рассказала, что в ближайшее время отправится в путешествие.

— Буквально завтра уезжаю в экспедицию на Северные Курильские острова. Это те острова, которые практически не тронуты людьми, — пояснила экс-чиновница.

На вопрос о планах по поводу будущей карьеры Анна Терешкова рассказала, что в скором времени сделает объявление о своих новых проектах.

Редакция НГС поздравляет Анну Васильевну с днем рождения. Желаем ей успехов в карьере и удачи в будущих начинаниях.

Анна Терешкова родилась в 1969 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.