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Семья проблема «Ребенок 67 минут умирал»: трехлетний мальчик упал в обморок и скончался на руках у врачей

«Ребенок 67 минут умирал»: трехлетний мальчик упал в обморок и скончался на руках у врачей

Мама ребенка требует справедливости после потери сына

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Мальчик родился с пороком сердца

Мария Ганаева заполняла документы в слабоосвещенном коридоре отделения Ростовской ЦРБ Ярославской области. Напротив под гудение лампочек фельдшер скорой задавала уже привычные вопросы о здоровье трехлетнего сына Марии Давида: какие были операции, что за препараты она дает малышу.

В это время Давид был в реанимации — его привезли в больницу после обморока. Семья к ним привыкла: периодически малыш терял сознание. Обычно мама сама приводила сына в чувство, но сегодня он не проснулся. На подмогу позвали врачей.

Из операционной вышел доктор и положил руку Марии на плечо. Словно скальпелем резанули слова: «Соболезнуем вам». Внутри Марии всё оборвалось, из ее груди вырвался истошный крик. Она не знала, что в тот момент ее сын был еще жив. Подробности — в материале наших ярославских коллег из 76.RU.

Скрининг не выявил порока сердца

Давид Ганаев появился на свет в январе 2021 года. На тот момент у Марии с мужем уже был двухлетний сын. Абсолютно здоровый. Поэтому новость о болезни Давида на четвертый день после его рождения стала для родителей шоком.

— Я ходила на три скрининга, и мне говорили, что всё хорошо. И неонатолог просто спросила: «Можно я вас перед домом послушаю?» Услышала какие-то шумы и сказала, что лучше поехать в Ярославль. Сначала нас отправили на реанимобиле туда, потом в Москву. Там нас прооперировали на 16-е сутки, — Мария опустила взгляд.

Скрининги не выявили диагноза Давида на этапе беременности Марии

Давиду поставили диагноз — «синдром гипоплазии левых отделов сердца». Жизнь малыша и его мамы превратилась в череду поездок по больницам, операций и постоянных приемов лекарств. Мария взяла отпуск по уходу за ребенком-инвалидом. Давида прикрепили к клинике в Петербурге, где врачи боролись за его жизнь.

Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛС или СГЛОС) — это врожденный порок сердца (ВПС), который влияет на нормальный кровоток через сердце. Он характеризуется критическим недоразвитием левых отделов сердца (по данным Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина).

— У нас порок очень сложный, и мы оперируемся не как все дети. СГЛОС — он один, но этап операции у нас был совершенно другой. Нам сохранили левое сердце, которое было маленького размера. Так мы делали пять операций на сердце. В 2023 году мы сделали протезирование механического клапана и наблюдались в Санкт-Петербурге, — Мария говорит о своем умершем сыне в настоящем времени. — К врачам в питерской клинике нет ни одного замечания. Они вложили столько сил.

<p>Мария Ганаева</p><p>Мария Ганаева</p>

У нас были такие операции, когда было 30% выживаемости. И мы все операции проходили.

В августе 2024 года Давид с мамой вернулись из Санкт-Петербурга после очередного обследования. Думали о хорошем — малышу становилось лучше, врачи заметили положительную динамику. Да и сам Давид не унывал. При взгляде на улыбчивого мальчугана не думалось, как много времени он проводит в больничных палатах.

— С таким пороком сердца все вялые, а наш был гиперактивным. В свои три года он полностью знал русский, английский алфавиты. Он хотел жить, радовался всему, — Мария улыбнулась, по ее щекам потекли слезы.

Давид был жизнелюбивым мальчиком

Мальчик часто улыбался

Мама мальчика рассказала историю маленького Давида

«Приехал фельдшер без врача»

Ситуацию омрачали лишь обмороки малыша. Они были нечастыми — в основном когда Давид начинал плакать навзрыд или сильно нервничал. Взволнованные родители спросили у врачей, в чём дело, но те успокоили, мол, ничего серьезного, такое бывает. Мария выдохнула.

11 августа 2024 года семья вернулась из очередной поездки в клинику. Всё было нормально: маленький Давид смотрел мультики.

— Я, бывает, ему даю мультики в телефоне, — Мария вновь заговорила о сыне в настоящем времени. — Он с ним бегает, где-нибудь бросит, потом опять. Я вышла из комнаты и услышала грохот. Забежала, а он уже лежит.

Давиду внезапно стало плохо

Давид терял сознание и раньше. Мария знала, как действовать, чтобы привести сына в чувство. В этот раз делала всё то же самое, но малыш не просыпался. Тогда она вызвала скорую.

— Когда он падает, я обмываю его водой, сразу предоставляю воздух. А тут я поняла, что он не просыпается, — Мария крепче сжала салфетку. — Бригада приехала где-то через 13 минут. Пришла не врач, а просто фельдшер без врача. Хотя, когда я вызывала, я предупреждала, что у меня ребенок-сердечник. Когда я вызываю, я всегда говорю, что у него порок сердца. Приехала обычная скорая, не реанимобиль.

Давида привезли в отделение Ростовской ЦРБ

Мария напряглась, но материнское сердце оставалось спокойным. 

— Даже сомнений не было [что сын придет в себя], потому что в Питере у нас наблюдали улучшение динамики. Даже сами врачи обрадовались. Там настолько была сделана хорошая работа, очень добросовестные врачи, — рассказала мама Давида.

Папа Давида погрузил его в машину скорой. По словам Марии, медики не пытались привести его в сознание.

<p>Мария Ганаева</p><p>Мария Ганаева</p>

Мы приехали в нашу реанимацию. Давиду в скорой не давали кислорода, помощи никакой не было. Ничего не делали.

Дальше всё как в тумане. Скорая остановилась у дверей приемного покоя. Отец Давида Тимур поднял закутанного в плед сына и побежал по коридору в поисках реанимации. Марию попросили остаться — заполнить документы.

— Когда мы приехали в реанимацию, они нас не ждали, — Мария шумно вздохнула.

Мария говорит, что в больнице их не встречали

Голос мамы мальчика надорвался, она уткнулась лицом в ладони. Бабушка Давида с состраданием посмотрела на невестку:

— Тимур сам бежал, — отчеканила свекровь Марии Елена. — Он говорит: «Я забежал, он [Давид] в пледе. Я бегу, а там стоят медработники, я им кричу: „Показывайте, где реанимация? Куда мне?“ Они показали рукой, что на втором этаже». Тимур стучал туда минут 5–8, ему двери-то не открывали. Потом ему открыли двери, показали, мол, заноси ребенка. Сказали положить на кушетку. После этого он вышел.

Пока Тимур метался по больнице с умирающим ребенком на руках, Мария вместе с фельдшером скорой заполняла документы. Несмотря на все накладки, она была уверена — всё будет хорошо. Это просто обморок.

<p>Мария Ганаева</p><p>Мария Ганаева</p>

Минут через пять сверху вышла врач. Похлопала по плечу, сказала: «Наши соболезнования».

«Он даже синим не был»

Пока Мария осознавала, что ее сын умер, к ней подошел человек в форме — сотрудник ПДН, начал задавать вопросы.

— Я так удивилась: мне минут 7 как сообщили, а сотрудники ПДН уже тут как тут. Я говорю: «Вот это вы успеваете делать», — Мария сжала руку в кулак.

Давид скончался на руках у врачей

Семья болезненно переживала потерю малыша. Но принимали как данность: к трагическому исходу родители Давида были готовы перед каждой операцией на сердце. И тут подумали: врачи не боги, ничего не попишешь.

— Поначалу думали, что, скорее всего, тромб. Мол, что они могут сделать. Приняли спокойно, — всхлипнула свекровь Марии.

Поначалу семья подумала, что причиной смерти Давида стал оторвавшийся тромб

Но потом стали появляться вопросы. Когда семья получила заключение о смерти Давида, выяснилось, что после своего обморока он прожил больше часа. По расчетам Марии, в тот момент, когда врач вышла с соболезнованиями, сердце ее сына еще билось.

Медицинское свидетельство о смерти имеется в распоряжении редакции. Причиной смерти там указана «недостаточность сердечная левожелудочковая». Приблизительный период времени между началом патологического процесса и смертью — 67 минут.

— Ребенок в морге даже синий не был. Только конечности и кончики ушек немного. Я позвонила знакомой, которая учится на кардиолога. Она сказала, что, скорее всего, упала сатурация, ребенку надо было дать кислород и просто откачать, — рассказала свекровь Марии.

Мама мальчика согласно покачала головой.

— Один раз, когда ему было плохо, когда он самый первый раз упал в обморок, они к нам приехали с кислородом домой. А сейчас, непонятно почему, — нет, — рассказала Мария. —  Обычно к нам приезжала скорая помощь с врачом. Или, если что-то случалось, нас отвозили сразу в Ярославль. А в этот раз она [фельдшер] позвонила, чтобы нас в Ярославль отправили, а главврач не дала, чтобы реанимобиль нас встретил. И соответственно, фельдшер сказала: «Возьмите ребенка, документы, поехали в нашу реанимацию».

Обычно врачи скорой помощи приезжали с кислородным баллоном, но в этот раз — нет

Мария задала волнующие вопросы главному врачу Ростовской ЦРБ. Почему на вызов приехала скорая без врача? Почему Давиду не дали кислород? Почему мальчика не отправили санавиацией в Ярославскую областную детскую больницу?

— Она говорила, что было поздно что-либо предпринимать. Постоянно отвечала: «А от меня вы что хотите?» Она сказала, что собирала консилиум с врачами, но при этом спрашивала у медсестры, кто дежурил в ту смену. Не знала фамилию реаниматолога. Как можно было проводить консилиум, не зная, кто работал в тот день? — задается вопросами мама мальчика.

<p>Мария Ганаева </p><p>Мария Ганаева </p>

Наши кардиологи в больнице все вообще в шоке. Столько лечили сердце, а тут просто не дали кислород.

Правда, в разговоре с корреспондентом 76.RU один из лечащих врачей Давида говорил иными словами. Он отказался от расширенного комментария, пояснив, что случай ребенка был сложным и искать виноватых в ситуации бессмысленно.

— Это настолько сложный порок у ребенка, настолько тяжело он лечился и настолько бесперспективно, что вы не разберетесь в этом никогда, — рассказал специалист и отказался от дальнейших комментариев.

«Нарушений не установлено»

Портал 76.RU сделал запрос в Министерство здравоохранения Ярославской области по поводу случившегося. На большую часть вопросов ответов не дали, сославшись на медицинскую тайну. В том числе не подтвердили и не опровергли информацию о том, что на вызов приехал только фельдшер, без врача. Также не сказали, какие реанимационные действия проводили, чтобы спасти Давида. Ограничились лишь сухой формулировкой о том, что медики действовали правильно.

— Обращений к администрации ЦРБ и в Министерство по данному случаю от законных представителей ребенка не поступало. Дополнительно сообщаем, что Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи установлен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Нарушений требований Порядка в ходе рассмотрения данного случая не установлено, — говорится в ответе Министерства.

<p>Мария Ганаева</p><p>Мария Ганаева</p>

Когда мы пришли к реанимации, реаниматолог сказал: «Ваше заключение написано в ваших документах». Но если у ребенка порок сердца, это же не значит, что можно плюнуть, и всё. Дети же живут с этим.

Портал 76.RU также пытался связаться с главврачом Ростовской ЦРБ. Журналиста не пустили дальше приемной, объяснив, что для беседы требуется согласование с Минздравом.

«Людей в скорой не хватает»

Ответ на вопрос о том, могла ли скорая приехать на вызов к ребенку-сердечнику без врача, дал источник 76.RU, много лет проработавший фельдшером в скорой медицинской помощи.

— Очень часто так бывает, что свободных бригад с педиатрами, реанимационных бригад или банально простых бригад с врачами просто нет. Уже не говорю, что иногда их просто нет в смене, болеют, уволились и так далее, — рассказал наш собеседник. — Во-вторых, если реанимационная бригада находится от вызова дальше, чем линейная, а какой-то ребенок умирает, едет тот, кто ближе.

Наш собеседник рассказал — единого алгоритма действий на вызов, когда человек находится без сознания, нет. Но каждый медик знает, как действовать в той или иной ситуации.

— Ты обязан в любом случае сделать всё, что можешь. Ребенок, не ребенок, с пороками или нет. Врач ты, педиатр, реаниматолог или вообще фельдшер. Всё очень ситуативно. Быть без сознания можно по миллиону разных причин, — рассказал источник 76.RU.

Нехватка персонала в бригадах скорой помощи региона — многолетняя проблема. По данным Министерства здравоохранения на 1 января 2024 года, неукомплектованность врачебными кадрами составляла 116,25 штатной единицы. Персонал требовался в том числе в ростовском отделении. Там не хватало двух сотрудников. Средняя укомплектованность врачами в регионе на начало года была чуть больше половины от положенной нормы.

Давида похоронили на ростовском кладбище

«67 минут у них ребенок умирал»

Родные уверены: Давида можно было спасти. По их мнению, врачи сделали не всё, что было в их силах.

—  67 минут у них ребенок умирал, — бабушка Давида прикрыла глаза, стараясь остановить накатывающие слезы. —  Я, когда на второй день пришла в морг, попросила: «Покажите мне ребенка». Меня привели, он был закутан в плед, лежал калачиком, видимо, как сын его положил, так он лежал. Руки согнуты. В памперсе, футболке. Я говорю: «А как вы его реанимировали?» Ни следов уколов, ничего.

Он в чём был, в том остался. Как вы ребенка приводили в чувство? В вещах? В памперсе? Что вы делали? На эти вопросы мне ничего не ответили. Сказали просто: «Мы же не боги».

Теперь Мария хочет добиться справедливости. Она выложила пост в местный паблик, где рассказала о своей истории. В ответ люди написали десятки жалоб на работу врачей Ростовской ЦРБ.

—  Я пока никуда не обращалась, но думаю над тем, что делать дальше. Я выкладывала пост, потому что у меня состоялся такой разговор с главврачом. Я сказала: «В вашей реанимации только умирать». И она мне всё время говорила: «У нас только положительные отзывы о больнице». Я решила написать пост в социальных сетях, и не было ни одного положительного комментария, — рассказала Мария.

<p>Мария Ганаева</p><p>Мария Ганаева</p>

Я хочу, чтобы всё поменялось здесь, чтобы главврач сменился. Может, всё по-другому станет. Здесь же есть и другие больные дети.

Мама Давида надеется, что других детей удастся спасти

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Врожденный порок сердца Умер ребенок ЦРБ Врачи Скорая помощь Минздрав
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