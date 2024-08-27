НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +14

2 м/c,

зап.

 748мм 99%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49

У сына списали миллион за убийство, которое совершил отец

Судят экс-полицейских
Что готовят к Матчу звезд
Выгодно ли платить по QR-коду
Как добиться лечения по ОМС
Что происходит с коворкингами
Волна арестов чиновников
Мы в Telegram
Семья Расплата наследника: у новосибирца списали миллион за убийство, которое совершил его отец

Расплата наследника: у новосибирца списали миллион за убийство, которое совершил его отец

Потерпевшие подали иск сначала к самому убийце, но он умер и оставил долг семье

2 874
16 комментариев

Долги перешли мужчине вместе с наследством

Судебные приставы взыскали с жителя Бердска крупную сумму компенсации за моральный вред, причиненный его отцом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Более 10 лет назад отец сибиряка совершил убийство. После его возвращения из мест лишения свободы потерпевшая сторона подала иск о компенсации морального вреда. Суд обязал мужчину выплатить 1 миллион рублей. Через некоторое время отец умер, а его бывшая супруга и сын вступили в наследство.

В связи со смертью должника, в суд было подано ходатайство о замене стороны исполнительного производства. Поскольку наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, суд удовлетворил требование и определил новыми участниками спора супругу и сына должника.

В ходе проверки имущественного положения должников, у сына на банковском счете были обнаружены деньги, которые судебные приставы списали в счет погашения многолетнего долга.

Ранее НГС писал, что у новосибирца отобрали часть поля за долг в полмиллиона.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Приставы Долги Наследство ГУФССП по Новосибирской области
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
275239151
27 августа 2024, 10:59
Все верно. В наследство вступили, значит унаследовали и долги
кулькулятр
27 августа 2024, 10:33
Недорого. Жизнь человека в России дешевеет, несмотря на инфляцию.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Знакомства

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Николай,42

Александр В.,53

Serg,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление