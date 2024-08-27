Расплата наследника: у новосибирца списали миллион за убийство, которое совершил его отец

Долги перешли мужчине вместе с наследством Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Судебные приставы взыскали с жителя Бердска крупную сумму компенсации за моральный вред, причиненный его отцом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Более 10 лет назад отец сибиряка совершил убийство. После его возвращения из мест лишения свободы потерпевшая сторона подала иск о компенсации морального вреда. Суд обязал мужчину выплатить 1 миллион рублей. Через некоторое время отец умер, а его бывшая супруга и сын вступили в наследство.

В связи со смертью должника, в суд было подано ходатайство о замене стороны исполнительного производства. Поскольку наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, суд удовлетворил требование и определил новыми участниками спора супругу и сына должника.

В ходе проверки имущественного положения должников, у сына на банковском счете были обнаружены деньги, которые судебные приставы списали в счет погашения многолетнего долга.