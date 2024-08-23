У новосибирца отобрали часть поля за долг в полмиллиона — участок хотят выставить на торги

Приставы не смогли найти должника дома, чтобы он смог оплатить долг, поэтому забрали часть поля Источник: Елена Гурьянова / NGS.RU











В Новосибирской области у 41-летнего мужчины отобрали часть поля из-за долга по алиментам. Приставы решили обратиться в суд и продать участок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, житель села Новопервомайское Татарского района задолжал сыну 513 тысяч рублей. Мужчина периодически платил алименты напрямую бывшей жене, но не в полном объеме.

Из-за этого судебный пристав составила протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнику работы сроком на 20 часов.

При этом найти мужчину не удалось, по словам соседей, он уехал в Омск на заработки. Тогда сотрудники узнали, что должник владеет частью поля и решили ее арестовать. Суд согласился.

— Документы уже передали в специализированную организацию для оценки арестованного имущества. После долю поля выставят на торги. Вырученные с продажи деньги зачтут в счет погашения долга, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по НСО. — Как только должник вернется домой, его отправят отбывать наказание за неуплату алиментов.

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