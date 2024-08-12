У новосибирца отобрали машину из-за пьяной езды — автомобиль продадут или отправят на СВО

Автомобилисты попался на пьяной езде повторно Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области











В Новосибирской области у мужчины отобрали УАЗ «Патриот» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Машину могут отправить на СВО.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, 40-летнего жителя Ордынского района задержали и привлекли к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил конфисковать автомобиль нарушителя УАЗ «Патриот» и передать в доход государства.

— Судебные приставы-исполнители изъяли транспортное средство и передали для дальнейшей реализации или использования в зоне проведения специальной военной операции, — сообщили приставы.

В этом году приставы изъяли в доход государства 140 автомобилей у водителей, которые ездят за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Недавно приставы отняли у 57-летнего сибиряка автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на улице Жуковского. Мужчина задолжал примерно 700 тысяч одной из компаний.

