У новосибирца отобрали машину из-за пьяной езды — автомобиль продадут или отправят на СВО

В Новосибирской области у мужчины отобрали УАЗ «Патриот» за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Машину могут отправить на СВО.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, 40-летнего жителя Ордынского района задержали и привлекли к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил конфисковать автомобиль нарушителя УАЗ «Патриот» и передать в доход государства.
— Судебные приставы-исполнители изъяли транспортное средство и передали для дальнейшей реализации или использования в зоне проведения специальной военной операции, — сообщили приставы.
В этом году приставы изъяли в доход государства 140 автомобилей у водителей, которые ездят за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Недавно приставы отняли у 57-летнего сибиряка автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на улице Жуковского. Мужчина задолжал примерно 700 тысяч одной из компаний.
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