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Семья подробности Наследники Примадонны: рассматриваем семейное древо Аллы Пугачевой и выясняем, где сейчас ее дети и внуки

Наследники Примадонны: рассматриваем семейное древо Аллы Пугачевой и выясняем, где сейчас ее дети и внуки

Многие родственники певицы, как и она сама, живут за границей

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Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри

Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми уехали из России после начала спецоперации на Украине. Юмориста и телеведущего Минюст уже причислил к иноагентам, а на днях стало известно, что сама Пугачева тоже может попасть в реестр.

Многие родные Примадонны живут за рубежом. Никита Пресняков с женой уехали после начала частичной мобилизации. Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте с мужем и дочерью также живут в Америке. И это только несколько из множества наследников певицы. MSK1.RU решил показать семейное древо, начатое Аллой Борисовной, и рассказать, где сейчас ее родные.

Алла Пугачева сейчас в пятом браке, у нее трое детей, трое внуков и трое правнуков

Сейчас Алла Пугачева живет с мужем и детьми. Лиза и Гарри ходят в гимназию в Тель-Авиве, основное место жительство семьи там. Максим Галкин* продолжает давать концерты в Европе, пара много путешествует. Певица возвращалась в Россию в конце прошлого года, но ненадолго.

Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с конца зимы 2023 года живет со своей дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым в Нью-Йорке. Она планировала провести несколько концертов в России этой весной, но все они отменились из-за обращений патриотических объединений.

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров уехал из России осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Сейчас он живет в Италии.

Внук Примадонны Никита Пресняков и его жена — модель Алена Краснова — тоже перебрались за границу. С 2022 года они живут в США в апартаментах на Манхэттене.

Недавно мы рассказывали, почему Валерий Леонтьев больше не выступает в России. Читайте также, где сейчас звезды, на которых обрушилось общественное осуждение после голой вечеринки.

* Признан в РФ иноагентом.

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Алла Пугачева Максим Галкин Семья Иноагенты
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