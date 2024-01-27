Лера Кудрявцева ушла от мужа. Всё, что известно о расставании пары — в одном видео

— Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка, — заявила она в посте.



Их расставание связывают с разницей в возрасте, хотя пара заявляла, что это им никак не мешает. Кроме того, полагают, что на расставание могло повлиять то, что бывший хоккеист ныне безработный. Официальной версией же стал алкоголизм Макарова. Позже Кудрявцева дала поклонникам повод для оптимизма и рассказала, что ее заявления служили определенной цели.

