Лера Кудрявцева ушла от мужа. Всё, что известно о расставании пары — в одном видео

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа, бывшего хоккеиста Игоря Макарова. Об этом она заявила в своих соцсетях. Это был третий муж Кудрявцевой, пара состояла в браке больше 10 лет. Макаров младше нее на 16 лет.
— Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка, — заявила она в посте.
Их расставание связывают с разницей в возрасте, хотя пара заявляла, что это им никак не мешает. Кроме того, полагают, что на расставание могло повлиять то, что бывший хоккеист ныне безработный. Официальной версией же стал алкоголизм Макарова. Позже Кудрявцева дала поклонникам повод для оптимизма и рассказала, что ее заявления служили определенной цели.
— «Уйти» не равно «развестись». И мне нужна была жесткая мотивация, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, — объяснила Кудрявцева.
Она добавила, что работа над проблемой еще идет. Вопрос о расставании пары остается открытым.
Игорь Макаров на момент знакомства с Кудрявцевой выступал за СКА и играл в Континентальной хоккейной лиге. В 2022 году Макаров завершил карьеру. В 2013 году пара сыграла шикарную свадьбу, через пять лет у них родилась дочь Маша.
— Да, я делала ЭКО. Безусловно. У меня не получалось много лет естественным способом, пришлось прибегнуть к ЭКО. Это была не первая попытка. Наверное… Наверное, с третьей, — рассказывала Кудрявцева про попытки завести ребенка.
Первым мужем Кудрявцевой был барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк. Их брак продлился всего пару лет, у них родился сын Жан. Вторым мужем был бизнесмен Матвей Морозов. Кудрявцева разошлась с ним, когда ему дали срок за мошенничество. Также телеведущая встречалась с Сергеем Лазаревым. Они до сих пор остаются друзьями.
— Это был замечательный роман, замечательный. Я уже устала, я уже набила оскомину. Я доказывать никому ничего не хочу, потому что, конечно, очень многие все там: «Пиар-роман, у вас ничего не было». Я была влюблена в Лазарева, вот прям влюблена, — рассказывала она об этих отношениях.
Также у нее были отношения с абьюзером. Мужчина ревновал ее, она долго не могла от него уйти.
— Меня в лес вывозили просто. Еще раз, сука, от меня попробуешь убежать, [конец] тебе, — цитировала она бывшего парня.