«Папа умер, чтобы ты научилась жить самостоятельно». Многодетная мать — о тяжелых отношениях, которые ее не сломили

Когда я забеременела, муж мечтал о дочери, потому что сын у него уже был от первого брака, но родился мальчик — Степан. Мы тогда жили с родителями, и Денис старался много работать, чтобы купить свою квартиру.



Безвольная жизнь

По характеру муж был безусловным лидером, высокоинтеллектуальным человеком. Его мнение всегда было самое правильное и единственное. Он часто говорил, как ему тяжело живется на свете, потому что кругом одни дураки.

Я не знала, сколько стоят продукты, где и что лучше купить, как муж оплачивает квартиру, какой у нас интернет. Даже одежду для меня он покупал на свой вкус и приносил домой. Когда он делал покупки, то успокаивался после рабочего дня. Я же была совсем неприспособленной к жизни.