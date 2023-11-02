«Папа умер, чтобы ты научилась жить самостоятельно». Многодетная мать — о тяжелых отношениях, которые ее не сломили

Миллионы женщин мечтают о муже, который будет носить их на руках, и о послушных детях. Но реальность — это рулетка. Случается такое, что ты находишь своего человека, вы женитесь и рожаете детей, а счастья всё равно нет, и жизнь похожа на ловушку. Но бывает и так, что всё в один миг меняется кардинальным образом.
Светлана — многодетная мама из Москвы. Она прожила со своим первым мужем Денисом
Он не хотел свадьбы
Я познакомилась с Денисом, когда мне был
После развода Денис решил больше не жениться, потому как решил, что, кроме суеты, брак ничего не приносит. Меня это абсолютно не смутило: я была современной девушкой, гражданские браки уже стали нормой, и я согласилась с ним.
В начале отношений как-то раз мы хотели пойти в кино, и я очень долго собиралась, Денис нервничал в ожидании, а потом сказал: «Ну всё, вообще тебе запрещу краситься». И для меня это был такой страх! Как это я ненакрашенная пойду на работу? Да меня же там все испугаются!
Когда я забеременела, муж мечтал о дочери, потому что сын у него уже был от первого брака, но родился мальчик — Степан. Мы тогда жили с родителями, и Денис старался много работать, чтобы купить свою квартиру.
Безвольная жизнь
По характеру муж был безусловным лидером, высокоинтеллектуальным человеком. Его мнение всегда было самое правильное и единственное. Он часто говорил, как ему тяжело живется на свете, потому что кругом одни дураки.
Я не знала, сколько стоят продукты, где и что лучше купить, как муж оплачивает квартиру, какой у нас интернет. Даже одежду для меня он покупал на свой вкус и приносил домой. Когда он делал покупки, то успокаивался после рабочего дня. Я же была совсем неприспособленной к жизни.
Через четыре года родилась дочь Варя, тогда я на себе испытала послеродовую депрессию. Мне впервые было не по себе, хотелось выбраться из дома, пройтись по магазинам, просто посмотреть, просто померить. Мне не хватало свободы.
Варя была беспокойным ребенком, она постоянно плакала, я ничего из-за этого не успевала. Старшего сына я запустила, потому что мне некогда было с ним заниматься. Он стал дворовым мальчиком, на улице его быстро научили материться, и он радостно всех «крыл». От людей я узнала, что в нашем районе есть воскресная школа, там детей готовят к общеобразовательной, к тому же бесплатно. Я обрадовалась и побежала туда.
Постепенно я начала сама ходить в храм. Для наших детей мы показывали театральные представления, и я вдруг поняла, что у меня это неплохо получается. Тогда в семье случился раскол. Во мне стало открываться духовное начало, а у моего мужа этого начала не было. Он считал, что мы дураки, с нас тянут деньги, всё это неправда и глупости. Я возила детей на службу, он — на развлечения. Так началось противостояние.
Третий ребенок оказался незапланированным. Денис позволил мне сделать выбор, и я оставила его. Когда Федор родился, я тихо мечтала, чтобы его крестил наш батюшка Георгий, потому что он с детства всех знал. В нашем храме фиксированная стоимость такой церемонии, поэтому я понимала, как отреагирует Денис. В результате зря я переживала: случайным образом всё сложилось так, как я мечтала.
Денис всегда говорил: «Не обижайте Федора, это мой любимый ребенок». Все интересы, которые были у папы, проявились в нем. Другие дети не обижались, потому что Федя был очень добрым. Денис боялся, что не потянет такую большую семью, но именно третий ребенок принес нам все материальные блага. Нам от государства дали землю, материнский капитал, дополнительные выплаты и льготы.
За четвертого сына — Петра — была борьба. Тогда мне категорически сказали: «Нет. Мы только начинаем вставать на ноги». Муж купил квартиру и делал в ней ремонт. Родители говорили: «В кого ты такая бездельница родилась, не хочешь работать», но все-таки я стояла на своем.
Противостояние
Для мужа было шоком, что я стала спорить с ним. Я этого ребенка выстрадала, меня трясли каждый день. Денис говорил даже, что убьет меня, его за это посадят в тюрьму, а дети останутся без родителей. Когда Петя начал шевелиться в животе, Денис даже не прикасался к нему. Он говорил: «Я не хочу с тобой жить, я заберу детей, а ты живи здесь». Я соглашалась, потому что считала, что детям своим ничего не смогу дать, а вот Денис может, потому что он сильный и умный.
После рождения Пети, чтобы не беспокоить папу, мы с ним жили отдельно в детской комнате. Он отличался от других детей и ночью спал. Первое, что Петька начал говорить, это «папа». Он всем к себе притягивал. В итоге со временем Денис принял ситуацию и успокоился. Несмотря на все эти конфликты, имя ребенку тоже выбрал он.
Я попала в зависимость, в которой со мной не считались. Денис считал, что мне не нужны деньги. У меня могла быть одна-две сотни в кармане — просто минеральную водичку купить. Всё остальное он покупал, я и в Москву ездила с социальной картой, потому что проезд бесплатный. Могла с этой сотней ходить неделю, у меня не было привычки тратить деньги.
«Жизнь была не такой, какую он хотел»
8 марта 2017 года Денис не проснулся: у него оторвался тромб. У человека большого ума должен быть выплеск энергии куда-то. Так как финансы не позволяли это делать другим образом, выход муж нашел в алкоголе. Начались запои, нервная система была расшатана, поэтому атмосфера в семье была очень сложной. Он часто говорил: «Это же был не я, это был другой человек». Денис понимал, что всем тяжело, но ему было тяжелее всех.
После его смерти на меня навалился страх. Что дальше делать? Я же ничего не умею и ничего не знаю. У меня даже не было ощущения, что квартира моя, ведь раньше со мной не считались вообще.
Помню, как Федор, который учился во втором классе, мне сказал: «Папа умер, чтобы ты научилась жить самостоятельно». У меня стерлось всё за
У меня была, конечно, колоссальная поддержка со стороны храма и воскресной школы. Я год жила на помощь других людей. Мне как вдове собирали деньги в храме. Мы так и не успели расписаться с мужем, поэтому дети получали пенсию, были социальные выплаты, друзья помогали. Я не знала, что мне со всеми этими деньгами делать.
Пришла в себя
Позднее я поняла, что нельзя больше жить на деньги других людей, надо уже вставать и работать. Но что я могу в своем возрасте? Во дворе меня встретил управдом, он спросил про мое образование и сказал: «Ты нам подходишь». Оказывается, у них ушел бухгалтер и им срочно нужен был человек на это место.
В итоге меня посадили в подвал, как морковку. Ко мне приходили, только если я в чем-то косячила. Работы было много, я часто шутила: «Я женщина свободная, могу себе позволить работать и в праздники, и в выходные».
В свободное время я ездила на велосипеде, после работы мчала куда-то в город. В такой эйфории я даже молилась: «Господи, если есть для меня мужчина, пожалуйста, пусть он тоже любит кататься на велосипеде».
Мне хотелось всегда узнать что-то интересное. Дети меня не поддерживали, им было со мной скучно, а я боялась, что уйду и заблужусь. Мне не хватало такого человека.
Судьбоносное знакомство
В очередной такой день ко мне на работу спустился один наш житель. Ему нужна была определенная справка для пенсионного, и я сказала: «Да тут недалеко, можно на велике докатить». Он ответил, что можно даже добежать. Я еще подумала, что это шутка. А он всё улыбался.
Через пару месяцев я встретила его в магазине. Он спиной стоял, развернулся и увидел меня. Говорит: «Привет, как дела?» Я отвечаю робко: «Да хорошо всё, на велике катаюсь». А он: «Приглашайте, вместе покатаемся».
Наступил день, когда я все-таки решилась ему написать и позвала покататься. Он согласился, потом добавил: «На улице жарко, надеваем купальники». Я смутилась. Выхожу в шортах, в майке. И тут перед моим взором мужчина в велокостюме, в велотуфлях, со шлемом, на шоссейном велосипеде. Вот это да!
В итоге мы покатались прекрасно: он всё время мне что-то подсказывал, какие-то советы давал, по дороге меня вел, от машин огораживал. Андрей покорил меня своим спокойствием, позитивом, в нем не было никакой раздражительности. Это абсолютно комфортный в общении человек — то, чего мне не хватало. И я ему была дико благодарна. Мне нравилось, что меня не затыкают, а слушают. Мне было с ним спокойно. Мы много гуляли и просто общались обо всём на свете.
Мне казалось, что я неинтересная, непривлекательная женщина, еще и с детьми. А он внушал обратное: «Это я в жизни ничего не сделал, а ты родила четверых детей, вырастила их». И друзьям хвастался: «Вы знаете, сколько у нее детей? Ну посмотрите на нее, вы не поверите».
Старшие дети поначалу относились к Андрею с осторожностью, наблюдали за ним. Сейчас у них хорошие дружеские отношения. Младшему, конечно, не хватало папы. Ему было три года, когда Дениса не стало. Сын сам просил меня «жениться», потому что ему было скучно без отца.
Мы поженились год назад, 18 сентября. Планировали расписаться после моего первого марафона
Мы не хотели пышной свадьбы, я этого очень боялась. Мне психологически было сложно, потому что я человек, пораженный неправильной жизнью, у меня никогда не было брака, и для меня это был определенный стресс.
Фактически с Андреем мы жили в одном доме, в одном подъезде, но никогда раньше не пересекались. Чудо в жизни происходит тогда, когда мы все к этому готовы.
Мне 44 года, мои старшие дети посоветовались и решили, что из нас всех я нахожусь в лучшей физической форме. В
Я наслаждаюсь жизнью, потому что мне встретился человек, благодаря которому я могу быть собой, быть вместе дома, вместе делать что-то по хозяйству, тренироваться, ездить и проводить время. У меня появился шоссейный велосипед, мы участвуем в велогонках. Вот такая активная жизнь у меня пошла, чему я очень и очень рада.
Ранее мы писали, как живет семья военного, который служит на СВО. Москвичка Елена одна воспитывает десятерых детей, четверо из которых — с инвалидностью. Отец семейства Алексей служит по контракту на СВО: он решил обезопасить родных от финансовых проблем после того, как автосервис, в котором он работал, сильно урезал ему зарплату.
Мы рассказывали историю многодетной семьи без прописки. Вадим живет в Москве уже много лет, но каждый день боится оказаться на улице с детьми. Он беспокоится за судьбу жены и четверых дочерей: ни у кого из семьи нет прописки. Они не могут позволить себе купить квартиру, а на бесплатное жилье не рассчитывают из-за отсутствия регистрации.
Почитайте также мнение экспертов о том, почему выплаты семьям с детьми не помогут поднять рождаемость: экономист и демограф объяснили MSK1.RU, почему Россия по-прежнему находится на грани демографической катастрофы.