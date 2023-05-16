«У нас общая репродуктивная система»: история сиамских близнецов, одна из которых встречается с парнем, — как живет необычное трио

22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде буквально взорвали Сеть своими откровенными рассказами про личную жизнь. У сестер из США общая печень, кровоток и репродуктивая система. Конечно, жизнь девушек не была безоблачной, но они научились жить со своей особенностью, а одна из них даже обрела личное счастье. Наши коллеги из «СтарХита» записали необычную историю.
Каждая из сестер отвечает за одну ногу: Кармен — за правую, а Лупита — за левую. Передвижение далось им не сразу. Научиться ходить они смогли лишь в четыре года, а до этого посещали курсы терапии и реабилитации. Операция по разделению в их случае была невозможна.
— Если бы нам сделали операцию, либо одна из нас умерла бы, либо мы обе умерли, либо мы бы оказались в отделении интенсивной терапии и никогда уже оттуда не выбрались, — рассказывают сестры журналистам.
Кармен учится в колледже на ветеринарную медсестру, а Лупита надеется работать в той же области техником. Девушки не ограничивают себя ни в чем: ходят в кино, посещают концерты, путешествуют по разным городам и странам (в самолете они занимают одно место). А одна из них даже встречается с парнем.
У Кармен уже несколько месяцев есть отношения с молодым человеком по имени Даниэль, а Лупиту не интересуют молодые люди, и она считает себя асексуальной. Кармен встретила бойфренда на сайте знакомств, где сразу указала: она — одна из сиамских близнецов. Среди сотен предложений от фетишистов она выбрала именно сообщение Даниэля. Ему было всё равно, как выглядит девушка, он активно интересовался ее любимыми фильмами, кино и книгами.
— Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения — это близкая дружба. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Мне нравится быть мамой собаки! Лупита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов, чтобы не было менструаций, — открыто признается Кармен.
Интересно, что у Даниэля сложились дружеские отношения и с другой сестрой. Например, Кармен часто засыпает раньше, а Лупита может поболтать с Даниэлем перед сном, они отлично ладят.
Как сложилась судьба сиамских близнецов Зиты и Гиты
Необычные девочки появились на свет в 1991 году в небольшом селе в Киргизии. На двоих у них был один кишечник, один мочевой пузырь, одна матка и три ноги. Для семьи, в которой уже было двое совершенно здоровых детей, сросшиеся девочки стали ударом.
— На какие-то доли секунды врач открыла пеленку и закрыла. Я лежала и не могла понять, что это такое, что я увидела, — вспоминает свое первое впечатление Зумрият Резаханова, мама девочек.
Сестер назвали Зита и Гита в честь героинь популярного тогда индийского фильма. Их мама пыталась найти врачей, чтобы девочек разделили, но за операцию никто не брался.
— Если не сделают операцию, лучше умереть, — молили сестры.
Рискнуть решились московские медики. Итог был непредсказуем — еще ни разу после подобной операции не выживали оба ребенка. В 2003 году провели уникальную операцию — девочки выжили, каждой досталось по половине тазового кольца, по одной ноге, третью — недоразвитую — ампутировали.
Судьба Зиты оказалась короче — девочка всегда была слабее сестры и умерла в 2015 году после продолжительной болезни. Теперь Гита осуществляет их общую мечту — учится на факультете теологии в исламском университете, сама преподает религию и арабский язык. В память о Зите мама близнецов открыла центр для детей-инвалидов.
«У нас два дня рождения»: челябинские сиамские близнецы рассказали историю своего разделения
Сиамские близнецы Аня и Таня Коркины родились 9 апреля 1990 года со сращенными животами и одной печенью на двоих, 17 мая того же года в Челябинской областной детской клинической больнице прошла операция по разделению сестер. Она стала уникальной для страны, так как до этого сиамских близнецов в России разделяли, но они либо погибали, либо в живых оставался один ребенок. Однако хирург Лев Новокрещенов смог разделить девочек и сохранить жизнь им обеим.
Сегодня близнецы Аня и Таня Коркины живут полноценной жизнью. О том, что они родились не такими, как все, напоминают лишь фотографии, шрам на животе и отсутствие пупка.
А полгода назад одна из близняшек сама стала мамой. Анна признается, было много страхов, что она тоже ждет двойню и с детьми может быть что-то не так. Наши коллеги из 74.RU были в гостях у молодой мамы сразу после родов.
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