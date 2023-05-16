«У нас общая репродуктивная система»: история сиамских близнецов, одна из которых встречается с парнем, — как живет необычное трио

Каждая из сестер отвечает за одну ногу: Кармен — за правую, а Лупита — за левую. Передвижение далось им не сразу. Научиться ходить они смогли лишь в четыре года, а до этого посещали курсы терапии и реабилитации. Операция по разделению в их случае была невозможна.

— Если бы нам сделали операцию, либо одна из нас умерла бы, либо мы обе умерли, либо мы бы оказались в отделении интенсивной терапии и никогда уже оттуда не выбрались, — рассказывают сестры журналистам.

Кармен учится в колледже на ветеринарную медсестру, а Лупита надеется работать в той же области техником. Девушки не ограничивают себя ни в чем: ходят в кино, посещают концерты, путешествуют по разным городам и странам (в самолете они занимают одно место). А одна из них даже встречается с парнем.