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Истории

«Был страх, что тоже жду двойню»: одна из сиамских близняшек стала мамой в том же роддоме, где сама появилась на свет

Мальчик родился весом почти 4 килограмма

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Сестренки при рождении весили по два кг, а сынок Ани — почти четыре

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Анна Коркина, одна из сиамских близнецов, 32 года назад родившихся и успешно прооперированных в Челябинске, стала мамой. Роды прошли 6 ноября в роддоме областной клинической больницы № 2, там же, где в 1990 году на свет появились необычные сестры. Мы побывали в гостях у молодой мамы и узнали, как всё прошло.

Сиамские близнецы Аня и Таня Коркины родились 9 апреля 1990-го со сращёнными животами и одной печенью на двоих, 17 мая того же года в Челябинской областной детской клинической больнице прошла операция по разделению сестер. Она стала уникальной для страны, так как до этого сиамских близнецов в России разделяли, но они либо погибали, либо в живых оставался один ребенок. Однако хирург Лев Новокрещенов смог разделить девочек и сохранить жизнь им обеим.

В 1990 году Аня (слева) и ее сестра Таня родились с одной печенью на двоих

В 1990 году Аня (слева) и ее сестра Таня родились с одной печенью на двоих

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«Начали задумываться об ЭКО, но врач сказала, что я сама смогу забеременеть»

— Мама рожала нас в этом роддоме и мне посоветовала ложиться сюда, говорит, здесь хорошие врачи, — улыбается Аня, сидя на больничной койке реанимационной палаты.

После родов молодая мама пока находится в палате интенсивной терапии, ее сын — в детском отделении

После родов молодая мама пока находится в палате интенсивной терапии, ее сын — в детском отделении

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Врачи говорят, что роды прошли без осложнений, но после кесарева сечения пациентка еще какое-то время должна находиться под присмотром. Поэтому мы сидим в палате интенсивной терапии со стеклянными стенами и монитором у кровати.

Для Анны это была долгожданная беременность

Для Анны это была долгожданная беременность

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Аня рассказывает, что познакомилась с мужем несколько лет назад, потом начали планировать рождение ребенка, но беременность не наступала.

— Я начала обследоваться, ходить по больницам. Оказалось, была непроходима одна [маточная] труба, поэтому пришлось лечиться. Мы даже начали задумываться об ЭКО, но врач сказала, что я сама смогу забеременеть, и всё случилось — вот такой подарок, — показывает она фото сына в телефоне. — У меня было кесарево, потому что сын большой — 3980 [граммов]. Мы-то с сестрой недоношенные родились — по два килограмма, а тут один — почти четыре.

Сына маме приносят на кормления, в остальное время она пока разглядывает его на фото

Сына маме приносят на кормления, в остальное время она пока разглядывает его на фото

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Молодая мама признается, во время беременности было много страхов.

— Я вообще думала, что у меня тоже сиамские близнецы родятся, да еще все знакомые говорили: «У тебя там двойня?», потому что живот большой был. Я говорю: «Упаси господи», — продолжает Анна. — Переживала, конечно, чтобы малыш нормальный родился. Перед первым УЗИ был страх, что у меня тоже двойня может быть, но врач успокоил: «Один у вас, всё хорошо».

«Давай с тобой вместе в роддом поедем»

Рожать одной было страшно, поэтому Аня попросила присутствовать на родах супруга.

— Я мужу сразу сказала: «Я одна боюсь, давай с тобой вместе в роддом поедем». Он сначала ошарашен был, но потом согласился, — вспоминает она. — Ночью воды отошли, и мы поехали вместе — всё-таки надо поддержать жену! Он всё время до операции был рядом, видел, как меня повезли в операционную. В саму операционную его не пустили, он ждал за дверью, но когда сын родился, ему сразу его принесли, дали на руки, он был с ним, пока меня оперировали. Потом после операции мы еще увиделись, он сказал: «Спасибо за сына!», я аж разревелась. Я очень рада, что мамой стала и что у меня своя семья наконец появилась — и муж, и ребенок.

Сразу после родов папе разрешили взять сына на руки. Кстати, раздевают пап специально, чтобы малыш обзавелся флорой близких людей, а не больницы

Сразу после родов папе разрешили взять сына на руки. Кстати, раздевают пап специально, чтобы малыш обзавелся флорой близких людей, а не больницы

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«У меня так живот вечером болел сильно»

Ане уже не терпится вместе с сыном вернуться домой, ведь там их ждут самые близкие.

— Таня очень рада, что я наконец родила. Но говорит: «Рожать я не буду. Я лучше твоего буду воспитывать», — смеется Аня. — Она очень за меня переживала, вчера созванивались, она говорит: «У меня так живот вечером болел сильно», а меня как раз оперировали в это время, представляете! До этого, когда муж уезжал в командировку и сестра жила со мной, потому что срок уже был приличный, меня изжога сильно мучила. Потом у нее началась, вот так Танюшке передалось, заразила ее.

Сестры сейчас видятся не так часто, как раньше: Таня работает флористом, пропадает на работе.

— Надеюсь, теперь будет чаще приходить, нянчиться, — говорит Аня.

Вера Анатольевна — мама близняшек

Вера Анатольевна — мама близняшек

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Мама девочек тоже ждет не дождется встречи с внуком-первенцем.

— Мы у нее дома поставили детскую кроватку, чтобы можно было гостить, — говорит молодая мама. — Она, конечно, очень ждала внуков, говорит: «32 года — неужели родила!»

«Рожала как обычный человек, а не как человек, который один на Советский Союз»

О том, что в роддоме появилась необычная пациентка, врачи узнали уже после родов.

— На самом деле Аня сначала родила, а потом уже мы узнали, что она из такой необычной семьи. Абсолютно спокойная девочка, замотивированная на роды, у нее не было желания всем рассказать, что она какая-то особенная, всё было как у обычных людей. Она потом рассказала. Рожала она как обычный человек, а не как человек, который один на Советский Союз, — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Челябинской областной клинической больницы № 2 Екатерина Воропаева.

Екатерина Воропаева говорит, что риска повторения патологии в семье Коркиных нет

Екатерина Воропаева говорит, что риска повторения патологии в семье Коркиных нет

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В отличие от нынешних, те роды, когда на свет появилась сама Аня и ее сестра, были непредсказуемыми и очень рискованными.

— Маму Ани и Тани оперировала главный акушер-гинеколог Челябинской области Инна Михайловна Катачкова, ныне покойная, — говорит наша собеседница. — Это крайне тяжело технически: извлечь сразу двух детей из матки, сохранить жизнь матери, сохранить эту матку, потому что порой извлечь одного ребенка трудно, а их два сросшихся. И отдельная тема — это тот хирург, который взял на себя смелость, вопреки Москве, разделить этих девчонок без последствий. А последствия до того момента были серьезные, погибал либо один ребенок, либо оба.

Сестренки до и после операции

Сестренки до и после операции

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По словам врача, особенность Ани, которая была у нее при рождении, никак не могла повлиять на возможность зачатия и вынашивание беременности и риск повторения патологии сейчас минимальный.

— То, что у девочек так случилось, — это спонтанная проблема, если бы их мама рожала потом повторно, такого бы больше не было, это просто какой-то фактор повлиял в процессе развития на самых ранних сроках, любой — ОРВИ, краска на стенах, выбросы. У девочек рисков, что это повторится, нет. Они ничем не отличаются от других людей.

Мама-близняшка, а теперь и ее сын появились на свет в роддоме ОКБ <nobr class="_">№ 2</nobr> Челябинска

Мама-близняшка, а теперь и ее сын появились на свет в роддоме ОКБ № 2 Челябинска

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Мы писали, что 8 июня 2018 года в Челябинске открыли памятную доску врачу-хирургу Льву Новокрещенову, разделившему сиамских близнецов Аню и Таню Коркиных. Девочки вместе с мамой побывали на церемонии открытия и рассказали свою историю.

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