«Был страх, что тоже жду двойню»: одна из сиамских близняшек стала мамой в том же роддоме, где сама появилась на свет

Анна Коркина, одна из сиамских близнецов, 32 года назад родившихся и успешно прооперированных в Челябинске, стала мамой. Роды прошли 6 ноября в роддоме областной клинической больницы № 2 , там же, где в 1990 году на свет появились необычные сестры. Мы побывали в гостях у молодой мамы и узнали, как всё прошло.



Сиамские близнецы Аня и Таня Коркины родились 9 апреля 1990-го со сращёнными животами и одной печенью на двоих, 17 мая того же года в Челябинской областной детской клинической больнице прошла операция по разделению сестер. Она стала уникальной для страны, так как до этого сиамских близнецов в России разделяли, но они либо погибали, либо в живых оставался один ребенок. Однако хирург Лев Новокрещенов смог разделить девочек и сохранить жизнь им обеим.

