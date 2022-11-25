«Говорили, ничего не поможет»: женщина пять лет пыталась забеременеть и в итоге родила тройню (без ЭКО!)

В семье Юрия и Агаты Корельских большое счастье — в конце октября пара стала родителями тройняшек. Путь Агаты к материнству был не из легких. Она признается, что всегда хотела детей, всерьез задумалась о пополнении в семье еще 5 лет назад, но некоторые врачи давали неутешительные прогнозы — говорили, что забеременеть, возможно, не получится. Но девушка не сдавалась: она прошла лечение и вопреки всему стала мамой без ЭКО.
Как Агата перенесла необычную беременность и что супругам пришлось поменять в повседневной жизни и быту, чтобы принять свое тройное счастье? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Так получилось, что о каждом из детей девушка узнала по очереди.
— В начале апреля я отдыхала в Абхазии, и вместе с морским воздухом в мою жизнь ворвалась новость: «Я беременна». По возвращении я подтвердила новость анализами и УЗИ. А через пару недель на следующем УЗИ я узнала, что жизни зародилось две. Я так спешила домой, чтобы рассказать мужу... Юра был в шоке. Но потом волнения улеглись, и мы вместе хранили наш секрет. Проходит еще пара недель, я иду на скрининг. Захожу на УЗИ, ложусь, врач смотрит молча. Потом говорит: «У вас не двойня, тут три плода».
Тройняшки — два мальчика и девочка — родились на сроке в 33 недели. Родители выбрали им красивые имена — Елисей, Луна и Тимур. Сейчас и мать, и дети чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков.
Подробнее историю семьи Корельских можно прочитать в материале наших коллег из 29.RU.