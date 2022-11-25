«Говорили, ничего не поможет»: женщина пять лет пыталась забеременеть и в итоге родила тройню (без ЭКО!)

В семье Юрия и Агаты Корельских большое счастье — в конце октября пара стала родителями тройняшек. Путь Агаты к материнству был не из легких. Она признается, что всегда хотела детей, всерьез задумалась о пополнении в семье еще 5 лет назад, но некоторые врачи давали неутешительные прогнозы — говорили, что забеременеть, возможно, не получится. Но девушка не сдавалась: она прошла лечение и вопреки всему стала мамой без ЭКО.