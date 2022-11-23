Родила близнецов в 73 года: как живет самая старая мама в мире — ее муж всю жизнь мечтал о детях, но побыл отцом всего год

Но чуду суждено было случиться. В 2018 году супруги узнали об ЭКО. Несмотря на возраст мамы, врачи с удивлением обнаружили, что у нее прекрасное здоровье, и дали шанс.

— У этой дамы нет болезней, высокого давления и сахарного диабета, а генетическая линия очень хорошая. После тщательного обследования с участием кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей мы решили идти дальше. У нее давно наступила стадия менопаузы, но с помощью ЭКО мы восстановили менструальный цикл всего за один месяц, — рассказывал доктор Умашанкар, который вел уникальную беременность. — Сначала она даже солгала нам, что ей 65 лет, потому что очень хотела пройти курс ЭКО, чтобы иметь ребенка.