Родила близнецов в 73 года: как живет самая старая мама в мире — ее муж всю жизнь мечтал о детях, но побыл отцом всего год

Эрраматти Мангамма из Индии — самая старая мама в мире. 5 сентября 2019 года она родила близнецов с помощью ЭКО в возрасте 73 лет. Сейчас маме 76 лет и она воспитывает малышек одна. Ее супруг, который долгие года был рядом с любимой и мечтал о детях, смог побыть отцом всего год. Наши коллеги из Woman.ru записали подробности этой истории.
Эрраматти Мангамма и ее муж Раджа Рао родом из Индии. Пара поженилась 22 марта 1962 года, но у них не было детей, в 40 лет у Эрраматти диагностировали раннюю менопаузу. Женщина получила статус бесплодной, а ее мужу посоветовали найти себе другую жену, которая сможет родить ему наследников. Но брак был счастливым, молодые люди любили друг друга и не собирались расставаться. Они мечтали о детях, но им было суждено стать родителями только в очень почтенном возрасте. Напомним, что дело происходит в Индии, где принята многодетность, там пары, у которых нет детей, особенно выделяются в обществе.
Но чуду суждено было случиться. В 2018 году супруги узнали об ЭКО. Несмотря на возраст мамы, врачи с удивлением обнаружили, что у нее прекрасное здоровье, и дали шанс.
— У этой дамы нет болезней, высокого давления и сахарного диабета, а генетическая линия очень хорошая. После тщательного обследования с участием кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей мы решили идти дальше. У нее давно наступила стадия менопаузы, но с помощью ЭКО мы восстановили менструальный цикл всего за один месяц, — рассказывал доктор Умашанкар, который вел уникальную беременность. — Сначала она даже солгала нам, что ей 65 лет, потому что очень хотела пройти курс ЭКО, чтобы иметь ребенка.
Спустя 9 месяцев команда специалистов, состоящая из четырех гинекологов, двух педиатров, двух анестезиологов, терапевта и кардиолога помогла возрастной маме родить двух девочек с помощью кесарева сечения.
Малышек выкармливали из бутылочек, а позже родственники семьи нашли женщину, у которой было много грудного молока, и она смогла стать кормилицей девочек.
Тогда многие критиковали супругов за это экстремальное решение. Ведь, скорее всего, родители не доживут до совершеннолетия своих поздних детей. Но мама в возрасте рада, что смогла исполнить мечту всей своей жизни и подарила супругу сразу двоих детей. К сожалению, сразу после родов у счастливого отца произошел сердечный приступ. Тогда его выходили врачи, но через год он скончался. Но Эрраматти Мангамма не отчаивается, она воспитывает девочек в одиночку и договорилась с другом семьи, который станет опекуном сестер после ее смерти.
Родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить
В современном обществе всё чаще женщины принимают решение «рожать для себя». Часто бывает так, что подходит критический возраст, а подходящего партнера нет. Так наша читательница Анна родила сына в 40 лет. Всем говорила, что забеременела от женатого и не стала разрушать семью.
— Ничего, воспитаю сына сама, а про папу скажу, мол, летчик. Улетел, — смеялась она и наглаживала растущий живот.
Всё окружение за девушку искренне радовалось. По словам знакомых, до беременности для нее, кроме работы, ничего не существовало. Если надо было выйти в выходные, директор шел к ней, за ночь завершить проект — только Аня была способна на трудовой подвиг. И вот теперь она готовилась к декрету. Счастливее человека было сложно представить. У нее глаза светились. Потом роды, выписка, фотосессии. И дальше что-то пошло не так. Поначалу и сама молодая мама не понимала, что именно.
Проблемы начались почти сразу после роддома и с годами только множились.
— Вадик сел сам в пять месяцев, пошел в восемь. Скоро он уже вовсю носился по квартире, расшибая лоб о дверцы и стены. В полтора года сносно говорил, по крайней мере, я всё понимала. Но была одна особенность. Вадик был жутко агрессивен. На детской площадке доставалось всем: кого совком по голове приложит, в кого песок швырнет, — Анна всё надеялась, что перерастет.
Местный невролог ломал голову, ведь это не аутизм, а шизофрению и прочие психиатрические диагнозы таким малышам не ставят. Ситуация с каждым днем только усугублялась. Со всеми мамочками во дворе женщина давно разругалась, не было ребенка, на которого бы не бросался ее сын. Окончательно нервы Анны сдали, когда он ночью задушил ее кошку, тогда ему только исполнилось 2,5 года. Зачем он это сделал, так и не смог объяснить.
Как Анна пыталась справляться с сыном и как искала донора — читайте в нашем материале.
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