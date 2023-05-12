«Мама просто плакала»: история красоток-двойняшек. Они обе работают педиатрами

Ляйсан и Чулпан — сестры-двойняшки. Они неразлучны с самого детства и даже профессию выбрали одну на двоих — врач-педиатр. Чулпан работает в государственной поликлинике Екатеринбурга, Ляйсан — в частной. Историю сестер смотрите в коротком видео от наших коллег из Е1.RU, которое опубликовано чуть выше.
Девушки не первые двойняшки у себя в роду. Двойни рождались у родственников и с маминой, и с папиной стороны, но их мама всё равно была в шоке, когда узнала, что у нее появятся сразу две дочки, ведь растить двоих тяжело.
— Папа говорит, что мама просто плакала, — рассказывают девушки. — Это было необычно для того времени — родить двойню естественным путем. Мама у нас хрупкая, тоненькая, но доносила нас до 38 недель, хотя ей было очень тяжело. Сейчас двойни почти никто не донашивает до такого срока.
Сестры рассказывают, что у них разные характеры, но вкусы в одежде и жизненные взгляды похожи. Обе они решили поступать в медицинский университет, но были готовы поменять вуз, если одна из них вдруг не поступит. Но обошлось — Ляйсан и Чулпан отучились на педиатров. Карьеру начинали в государственной поликлинике, но позже разделились. Подробное интервью с сестрами читайте здесь.