45 подгузников и 24 бутылочки в день: как живет семья с новорожденными четверняшками — смотрим милые фото

«Врач была в шоке»

Для 40-летней Габи и 50-летнего Патрика это второй брак. Когда они познакомились, у Габи уже была дочь, а у Патрика — сын, на год младше. Позже пара решила, что им нужен общий ребенок, и на свет появился их сын Сэмми. На этом многодетные родители не остановились и решили, что «для ровного счета» нужен еще один малыш.

Но получилось у них не сразу. До последней беременности Габи пережила выкидыш. А под Рождество всё-таки увидели долгожданные две полоски. Семья, затаив дыхание, ждала первого УЗИ и даже не представляла, что их жизнь после него изменится навсегда. Каково было удивление родителей, когда врач насчитала в матке у Габи сразу четыре эмбриона.