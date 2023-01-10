45 подгузников и 24 бутылочки в день: как живет семья с новорожденными четверняшками — смотрим милые фото

Говорят, для загруженности родителей большая разница между одним ребенком и двумя детьми, а вот дальше уже почти всё равно. Думаем, многие многодетные мамы и папы не согласны с таким утверждением, ведь всех детей нужно как минимум кормить и одевать, а еще желательно уделить время для общения с каждым хотя бы раз в несколько дней. Семья Хаглер — не из тех, кто боится трудностей, но к такому повороту судьбы оказались не готовы даже они. Супруги хотели второго общего ребенка, а в итоге на свет появились... сразу 4 мальчика. Подробности удивительной истории — у наших коллег из Parents.ru.
«Врач была в шоке»
Для
Но получилось у них не сразу. До последней беременности Габи пережила выкидыш. А под Рождество всё-таки увидели долгожданные две полоски. Семья, затаив дыхание, ждала первого УЗИ и даже не представляла, что их жизнь после него изменится навсегда. Каково было удивление родителей, когда врач насчитала в матке у Габи сразу четыре эмбриона.
— Сначала мы думали, что это снимки одного и того же ребенка, но врач, которая сама была в шоке, объяснила, что это четыре разных мальчика, — говорит молодая мама. Носить под сердцем четырех малышей было непросто, Габи даже ушили шейку матки, чтобы она могла доходить беременность. Всё прошло удачно, и на
Конечно, в жизни многодетных родителей не только радость и милота. Забота о четырех детях требует большого количества сил и, конечно, денег. По подсчетам мамы, за сутки большая семья тратит 45 подгузников, 95 влажных салфеток и до 24 бутылочек со смесью. А ежедневные уходовые процедуры на четверых занимают примерно 9 часов в день.
Также после рождения выяснилось, что отличить малышей друг от друга не так-то просто. Поэтому для каждого мальчика родители определили свой цвет — Адам носит голубые костюмчики с жирафом, Беннет — зеленые с ленивцем, Коби — белые с пандой, а Дейн — серые со слоном. Названиями животных промаркировали и детские кроватки. Но и этого было недостаточно: чтобы не перепутать малышей, например, во время купания, маме пришлось накрасить каждому из них ноготок на ноге.
— Беннет и Коби выглядели совершенно одинаково, — восклицает Габи. — Поэтому у первого ноготок был зеленый, у второго — белый. У Адама и Дейна тоже были свои цвета.
Но сейчас, когда малышам уже по 6 месяцев, их становится легче отличить друг от друга. Родители всё чаще замечают особенности характера каждого из сыновей.
— Мне исполнилось 50, в этом возрасте большинство людей становятся бабушками и дедушками, — улыбается Патрик Хаглер. — А у меня четверо маленьких детей. Но это только придало мне сил. Малыши помогли нашей семье сплотиться, и здорово, что старшие дети помогают нам возиться с ними — от этого наши отношения стали крепче.
Еще истории необычных близнецов и их родителей
Весной 2018 года СМИ написали о рождении четверняшек: малыши — Иван, Алена, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова. Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня.
— Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались: здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определенные риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали, — рассказывает молодая мама.
Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идет по графику: в определенные дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла.
В 2012 году в другой семье — Терлецких-Беккер — тоже появились четверняшки: разнояйцевые близнецы, непохожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ.
На вопрос о том, как вообще живется с пятью детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алена, через пару часов устает, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоем можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алена. — Но мы всё-таки из разряда тех людей, которые: «А поговорить?» И говорим — про работу и про всё, что было интересного за день.
Что еще почитать:
- любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям;
- гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова;
- влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).