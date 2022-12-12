«Я вырос ублюдком, так получилось». Откровения 20-летнего наркомана, который превратил жизнь близких в ад

Валентин — 20-летний худощавый парень. Выглядит ухоженно. Спокоен. Шутит и приветливо улыбается. На его руках повсюду — волдыри и ожоги. Парень тушит окурки на тыльной стороне предплечья. Всего их 106 штук — Валентин говорит, что таким образом наказывает сам себя. Он в целом подтверждает обвинения матери, но считает, что какие-то моменты она преувеличила, хотя картину, которая происходит у них дома, описала верно.

«Подсаживают не со зла»

— С кем ты употреблял всё это время?



— В основном это были молодые ребята. Но была, например, одна 27-летняя мать, которая таскала своего маленького ребенка по квартирам-притонам. Были барыги, которым, наверное, под 30 лет. Но в основном я всегда находился в окружении ровесников. Многие из них не учатся и не работают. Несчастные, я скажу, люди. Употребляли в основном мефедрон.

