В Новосибирске установили цифровое надгробие с видеоэкраном. Сколько такое будет стоить?

В Новосибирске появился первый в Сибири цифровой колумбарный склеп — кроме места для урны, у него есть видеоэкран. Пока существует только выставочный образец для тех, кто захочет что-то подобное для своих близких. Увидеть его можно на территории новосибирского крематория на улице Военной.
— Объект состоит из бетона и камня, внутри — процессор, снаружи — жидкокристаллический экран, выведен звук. В память можно загружать видео в память об усопшем. Сейчас мы его включаем самостоятельно для демонстрации, в других моделях планируем ввести возможность включать и выключать видео с помощью пульта без посторонней помощи, — сказал НГС директор новосибирского крематория Борис Якушин. — Сейчас мы проверяем, как это будет работать при низких температурах, дальнейшие модели наверняка будут модернизироваться. Что касается стоимости такого надгробия, она будет начинаться от 600 тысяч рублей.
Создатель цифрового колумбарного склепа — житель Казани Марсель Мухаметшин. Идея к нему пришла давно, в 2012 году он оформил патент.
— Я в какой-то момент понял, что почти не помню своего деда, хотя раньше эта память была жива. Когда умер мой отец, мне захотелось, чтобы мои дети не забыли, как он выглядел, какой у него был голос, какие у него были достижения в жизни, важные моменты и прочее. Подобные цифровые памятники могут помочь сохранить историю своей семьи, не растерять ее традиции, — сказал Мухаметшин корреспонденту НГС.
Около года изобретатель тестировал различные материалы и технологии, чтобы выбрать оптимальные для памятника отцу. В 2020 году он установил надгробие на могиле в Татарстане, сняв об этом видео. Вскоре он поехал на выставку в сфере ритуальных услуг в Екатеринбург, где рассказал о своем изобретении.
Там он и познакомился с директором новосибирского крематория Борисом Якушиным, который заинтересовался разработкой Мухаметшина.
Кстати, учредителя новосибирского крематория Сергея Якушина задержали в Санкт-Петербурге в начале ноября. Его подозревали в даче взяток патологоанатому в Новосибирске и объявляли в розыск. Ранее сын задержанного в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка.