В Новосибирске установили цифровое надгробие с видеоэкраном. Сколько такое будет стоить?

В Новосибирске появился первый в Сибири цифровой колумбарный склеп — кроме места для урны, у него есть видеоэкран. Пока существует только выставочный образец для тех, кто захочет что-то подобное для своих близких. Увидеть его можно на территории новосибирского крематория на улице Военной.



— Объект состоит из бетона и камня, внутри — процессор, снаружи — жидкокристаллический экран, выведен звук. В память можно загружать видео в память об усопшем. Сейчас мы его включаем самостоятельно для демонстрации, в других моделях планируем ввести возможность включать и выключать видео с помощью пульта без посторонней помощи, — сказал НГС директор новосибирского крематория Борис Якушин. — Сейчас мы проверяем, как это будет работать при низких температурах, дальнейшие модели наверняка будут модернизироваться. Что касается стоимости такого надгробия, она будет начинаться от 600 тысяч рублей.